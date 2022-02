»Man muss dafür Geld in die Hand nehmen«

Sven Hoppe/dpa Armut nimmt sichtbar zu: Besucher der Münchener Tafel (22.11.2019)

Angesichts der rasant steigenden Energiepreise und einer erhöhten Inflation reagierte die Bundesregierung mit einem sogenannten Entlastungspaket. Sie kritisierten, dass die Ampelkoalition zu lange gezögert hat.

Das Zögern dieser Bundesregierung rührt ja noch von der alten her. Die ersten Entlastungen kamen erst weit in der Pandemie. Erst 2021 haben wir dann eine Unterstützung für Menschen in Hartz IV gesehen, die zudem deutlich zu niedrig war. Es hat also fast schon Tradition, dass in der Pandemie armutstechnisch vieles erst verspätet auf den Weg gebracht wird – und wenn, dann sehr unzureichend.

Was halten Sie inhaltlich vom »Entlastungspaket«?

Wir kritisieren das Paket, da hier vor allem mit der Gießkanne gearbeitet wird, statt wirklich zielgerichtet zu helfen. Von den 13 Milliarden Euro, die das Paket umfasst, gehen etwa zehn Milliarden weitgehend unkontrolliert raus. Zum Teil sogar regressiv.

Wen entlastet das Paket dann am Ende?

Insgesamt reichere Menschen mehr als ärmere – also die mit großen Wohnungen oder Eigenheim und damit einem höheren Energieverbrauch. Das sehen wir an der EEG-Umlage, die als Teil der Entlastung früher als geplant abgeschafft wird. Wer da viel verbraucht, spart besonders viel durch die Steuerentlastung, die da geplant ist. Und man sieht es an der Pendlerpauschale.

Inwiefern ist das Entlastungspaket nachhaltig im Hinblick auf die Erhöhung der Pendlerpauschale?

Aus unserer Sicht ist es aus verschiedenen Gründen nicht nachhaltig. Es ist haushaltspolitisch nicht sinnvoll, weil es sehr viel Geld kostet, ohne wirklich effektiv denen zu helfen, die sehr dringend Unterstützung benötigen. Ebenso ist es ökologisch nicht sinnvoll, wie auch Umweltverbände anführen, da die Erhöhung der Pendlerpauschale falsche Anreize setzt. Darüber hinaus ist es auch sozial ungerecht.

Wären Entlastungen nicht noch dringender angesichts der weltpolitischen Lage und weiterer Preissteigerungen?

Für diejenigen, die Entlastungen dringend brauchen, reichen die Maßnahmen aus diesem Paket eindeutig nicht aus. Etwa eine Einmalzahlung im Bereich Hartz IV von 100 Euro und der Sofortzuschlag für Kinder von 20 Euro. Die Grünen hatten dort 25 Euro gefordert – und selbst zu diesem niedrigen Betrag konnte sich die Ampel nicht durchringen.

Hat das aus Ihrer Sicht auch etwas damit zu tun, dass mit der SPD, den Grünen und der FDP Parteien mit unterschiedlicher sozialpolitischer Ausrichtung miteinander koalieren?

Ja, ganz offensichtlich. Bei Hartz IV wird das noch am deutlichsten. Wenn man diesen Zuschlag von 100 Euro und den Zuschlag aus dem letzten Jahr auf die Pandemie betrachtet, dann landen wir bei einem einstelligen monatlichen Zuschlag, der hier ausbezahlt wird. Das ist angesichts des erhöhten Hygienebedarfs in der Pandemie, bei teilweise geschlossenen Hilfsangeboten wie den Tafeln oder dem Schulessen für die Kinder und auch bei den aktuellen Preissteigerungen deutlich zuwenig.

Was braucht es jetzt Ihrer Meinung nach, um bestehende Ungleichheiten zu beseitigen oder mindestens zu lindern?

Es braucht eine zielgerichtete Armutspolitik, die auch wirklich daran ausgerichtet ist, Armut flächendeckend abzuschaffen. Das wäre ja möglich. Es muss klar sein, dass man dafür auch Geld in die Hand nehmen muss. Nur wird das nicht gemacht. Es ist ja nicht so, dass die neue Bundesregierung sozialpolitisch keine positiven Impulse setzt. Mit der Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro und dem Heizkostenzuschuss im Wohngeld etwa sind durchaus sinnvolle Elemente vorgesehen. Insgesamt ist die Sozialpolitik allerdings eine Enttäuschung. Nach unseren Berechnungen müsste der Hartz-IV-Regelsatz bei 678 Euro liegen, um auch wirklich Teilhabe zu ermöglichen. Da sehen wir auch, dass die Differenz zum aktuellen Regelsatz von nur 449 Euro einfach enorm ist.