Balanceakt in Ankara

Mikhail Metzel/ITAR-TASS/imago images Devisenquelle: Russische Passagiere im Flughafen Moskau-Scheremetjewo Richtung Türkei (10.8.2020)

Schließt die Türkei die Bosporus-Meerenge oder nicht? Tagelang wurde darüber spekuliert, wie sich Ankara nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine positionieren würde. Am Sonntag abend dann zumindest etwas Klarheit: Außenminister Mevlüt Cavusoglu erklärte, man werde den Vertrag von Montreux anwenden, berichtete die Tageszeitung Evrensel. Das Abkommen von 1936 gibt der Türkei das Recht, im Kriegsfall den einzigen Schiffahrtsweg vom Mittelmeer ins Schwarze Meer zu sperren. Damit einher ging auch ein Wechsel in der Wortwahl: Cavusoglu sprach erstmals von »Krieg«. Zuvor hatten er und Präsident Recep Tayyip Erdogan lediglich von einer »russischen Militäroperation« gesprochen. Allerdings ist der Schritt weniger spektakulär, als er zunächst wirkt: Russische Kriegsschiffe dürfen die Meerenge immer noch passieren, sofern sie zu ihrem registrierten Heimathafen gelangen müssen. Der Schritt ist symbolischer Natur, als Zeichen der Unterstützung der Ukraine.

Vor härten Maßnahmen schreckt die Türkei zurück – aus gutem Grund. Der Ukraine-Krieg stellt für das Land ein Dilemma dar, seit Jahren bemüht sich Ankara um einen Balanceakt in seinen Beziehungen zu Moskau und Kiew. Zudem steckt die Türkei in einer sich immer weiter zuspitzenden Wirtschaftskrise. Wegen Energieknappheit war das Land Ende Januar gezwungen, der Industrie drei Tage lang Strom und Gas abzustellen. Etwaige Sanktionen hätten nicht nur schwere Folgen für den türkischen Energiemarkt – Moskau liefert ein Drittel des Gases und knapp ein Fünftel des Öls –, das Land verdient auch prächtig an den Transitgebühren der Pipeline »Turkish Stream«, die russisches Gas in den Balkan und nach Südeuropa transportiert.

Hinzu kommen die zahlreichen russischen Touristen – vergangenes Jahr waren es knapp fünf Millionen –, die Abhängigkeit von russischem Weizen (knapp 65 Prozent) und der Bau des ersten türkischen Atomkraftwerks in Akkuyu durch den russischen Staatskonzern Rosatom. Ganz zu schweigen vom russischen »S-400«-Luftabwehrsystem, das Ankara gegen den Willen der USA gekauft hat.

Gute Beziehungen pflegt die Türkei aber auch zur Ukraine: Nach Russland und der BRD stellten Ukrainerinnen und Ukrainer 2021 die drittgrößte Gruppe an Touristen im Land. Wenn auch nicht so bedeutsam wie die aus Russland, machen die Weizenimporte aus der Ukraine noch immer 15 Prozent aus. Das Handels­volumen zwischen den beiden Ländern betrug 2021 fünf Milliarden US-Dollar (etwa 4,5 Milliarden Euro), Ankara ist der größte ausländische Investor in der Ukraine. Anfang Februar besuchte Erdogan seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij in Kiew und unterzeichnete ein Freihandelsabkommen.

Dieses schließt auch Kooperationen in der Kriegsbranche mit ein, etwa Lieferungen ukrainischer Gasturbinen und Triebwerke für türkische Kriegsschiffe und -flieger sowie die gemeinsame Produktion von Kampfdrohnen inklusive Wartungs- und »Trainingszentrum« in der Ukraine. Seit 2018 hat Kiew 20 »Bayraktar TB2«-Drohnen gekauft und sie gegen die »Volksrepubliken« im Donbass eingesetzt. Gegen die Drohnendeals protestierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow im April vergangenen Jahres. Gebracht hat es nichts, im Gegenteil: Am Sonntag verbreitete das ukrainische Militär Videoaufnahmen, in denen zu sehen ist, wie die türkischen Drohnen gegen die russische Armee genutzt wurden. Wenig überraschend, dass der Chef des besagten Kriegskonzerns und Schwiegersohn von Erdogan, Selcuk Bayraktar, am Freitag via Twitter seine Unterstützung für die Ukraine im Krieg erklärte.

In Ankara selbst will man offenbar die »Gunst der Stunde« nutzen und – während die Welt auf die Ukraine schaut – Fakten in der eigenen Nachbarschaft schaffen. Am Wochenende bombardierte die türkische Armee nicht nur mehrmals die kurdisch-kontrollierten Gebiete Nordsyriens, sondern auch Truppen der Syrischen Armee bei Aleppo. Denn wie die in Großbritannien ansässige oppositionelle »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« am Sonnabend meldete, habe Russland seine Aktivitäten im Land stark heruntergefahren. Unter anderem seien Angriffe auf Dschihadisten und die Zahl der Pa­trouillenflüge reduziert worden.