Überall Diversionisten

REUTERS/Maksim Levin Zerstörte Militärfahrzeuge auf einer Straße Richtung Charkiw am 25. Februar

Charkiw befindet sich an diesem Montag in einem Zustand der Unterdrückung. Die Menschen hören oft Kanonaden und Explosionen. Viele von ihnen sind sich sicher, dass es sich dabei um Explosionen in ihrer Umgebung handelt, sie haben keine Erfahrung und können nicht zwischen »eingehendem« und »ausgehendem« Beschuss unterscheiden. Die meisten der Schüsse, die wir hören, stammen jedoch von ukrainischer Artillerie aus dem Inneren der Stadt.

Die Medien in Charkiw und Kanäle im Nachrichtendienst Telegram schlagen regelmäßig Luftalarm und rufen dazu auf, sich in Schutzräumen zu verstecken. Das ist oft falsch, aber die Menschen können es nicht überprüfen und verstecken sich lieber. Die Medien verstärken die Panik. Und die Panik wird noch stärker, wenn sich viele Menschen in den Schutzräumen versammeln, sie wird zur Massenhysterie.

Einen großen Beitrag zu dieser Hysterie leisten die lokalen Behörden und Verteidigungstruppen. Sie rufen Menschen ohne militärische Ausbildung dazu auf, russische Truppen mit Molotowcocktails und Gewehren anzugreifen und nach Diversionisten zu suchen, die es in der Stadt angeblich in großer Zahl gibt. Die Truppen der Territorialverteidigung geben jedem, der einen ukrainischen Pass hat, Waffen in die Hand. In den Händen dieser hysterischen Menschen führt das zu Zusammenstößen zwischen den Truppen der Territorialverteidigung, dem Militär und der Polizei: Sie behandeln sich gegenseitig wie Diversionisten.

Es gibt einen weit verbreiteten Aufruf, nach »Zeichen« des Feindes zu suchen. Als »Markierungen« werden verschiedene Zeichen (Malereien, Lichter) bezeichnet, die angeblich russische Saboteure hinterlassen, um den russischen Flugzeugen den Weg zu weisen und ein Ziel für die Artillerie zu schaffen. Die Menschen sind so verloren und verängstigt, dass sie leicht auf »rettende« oder panische Ideen kommen. Zum Beispiel kämpfen sie nachts mit jedem Licht, zerstören Leuchtreklamen an den Geschäften usw. Ein anderes Beispiel: Die Leute halten ihre Nachbarn, die zum ersten Mal in den Schutzraum gekommen sind und sich nach den Strukturen erkundigen, für Diversionisten. In einer solchen Atmosphäre ist es schwierig, Meinungsvielfalt zu erwarten.

In den sozialen Medien und lokalen Chats (Chats der Universitäten, der Arbeit) herrscht eine antirussische Stimmung und Haltung vor. Die Menschen reproduzieren die Staatspropaganda oder bringen die Verzweiflung der in Panik geratenen Menschen zum Ausdruck, die sich auf die ihnen objektiv erscheinende Ursache – die aggressive russische Invasion – richtet. Gleichzeitig gibt es einige Leute, die denken, die Ursache des Krieges ist das Verhalten der ukrainischen Behörden. Sie rechtfertigen den Krieg nicht (nun, das ist heute sehr gefährlich).

Diejenigen, die Russland unterstützen, können nur in vertraulichen Gesprächen ehrlich sein und wünschen sich einen Erfolg der Militäroperation. Sie sind in der Minderheit. Aber ihre Position scheint stärker zu werden – man bedenke, dass der Leiter der Stadtverteidigung, Konstantin Nemitschew, ein Führer der örtlichen Partei »Nationales Korps« ist. Das »Nationale Korps« ist ein politischer Arm der nationalistischen Truppe »Asow«. »Asow« selbst und ein weiteres extrem rechtes Kommando, »Freikorps« (auf deutsch, Anm. jW), bilden die Basis der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt.

Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Lebensmittel sich in der Stadt befinden, da die Stadtverwaltung am Sonntag für den ganzen Tag ein Ausgehverbot verhängt hat – ich bin mir nicht sicher, ob es ein Verbot oder eine Empfehlung war. An diesem Tag tauchten sichtbar zum ersten Mal russische Streitkräfte in der Stadt auf, gepanzerte »Tigr«-Fahrzeuge und Aufklärungseinheiten. Seit dem ersten Tag gab es Berichte über russische Panzer, Raketenwerfer und gepanzerte Fahrzeuge in der Stadt, aber in der Regel waren die Berichte falsch. Die erdichteten russischen Streitkräfte waren weniger gefährlich als in Panik geratene örtliche Verteidigungstruppen, geschlossene Geschäfte und Apotheken. Wer keine Lebensmittelvorräte hatte, wird es bald schwer haben, wenn die Geschäfte in den nächsten Tagen nicht öffnen. In der Nähe der Unterkünfte verteilte man manchmal Brot und Trinkwasser, allerdings löste das das Problem nicht. In einigen Vororten wurden Strom und Wasser abgestellt, aber die kommunalen Dienste arbeiten weiter, und die Schwierigkeiten konnten vergleichsweise schnell behoben werden. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten ist also ein viel größeres Problem.