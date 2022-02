Auftakt zur Rüstungsorgie

U.S. Air Force/Handout via REUTERS Jetzt werden die USA ihre teuren Kampfjets auch in Deutschland los, mitsamt Atombewaffnung

Die nächsten Kriege werden vorbereitet. »Jetzt muss die ›F-35‹ her, das modernste Kampfflugzeug der Welt«, forderte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), am Montag gegenüber der dpa. Wie das Portal The Pioneer gleichentags berichtete, sollen aus dem von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag im Parlament angekündigten 100-Milliarden-»Sondervermögen« für die Bundeswehr 15 Milliarden Euro in die Nachfolge der »Tornado«-Flotte der Luftwaffe fließen – womit diese auch fit gemacht werden soll, problemloser US-Atomwaffen einsetzen zu können.

Für neue schwere Transporthubschrauber werden fünf Milliarden eingeplant, die »Weiterentwicklung« des jahrzehntealten Kampfjets »Eurofighter« soll mit zusätzlichen 2,5 Milliarden geplant werden, so The Pioneer unter Berufung auf eine interne Liste des Verteidigungsministeriums.

Die Rüstungsorgie wird von Kriegsprofiteuren schon eingepreist. Der Aktienkurs von Rheinmetall, größter Lieferant der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr, hatte erstmals seit Frühjahr 2019 am Donnerstag wieder die 100-Euro-Marke überschritten und wurde am Montag sogar zeitweise für 154 Euro gehandelt. Thyssen-Krupp-Papiere waren ebenfalls bei Spekulanten gefragt mit einem Plus von mehr als neun Prozent.

Ziel sei es, »dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa bekommen«, erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Montag im ARD-»Morgenmagazin«. Begründung: »Weil das der Bedeutung Deutschlands, unserer Verantwortung in Europa entspricht.« Geld für Soziales und Infrastruktur dürfte künftig noch weniger fließen. Lindner kündigte die Einhaltung der »Schuldenbremse« ab 2023 an. Auch Steuererhöhungen schloss er aus.

Die Linken-Kovorsitzende Janine Wissler bekräftigte die Ablehnung höherer Militärausgaben. Die Bundeswehr sei bereits in den vergangenen Jahren bedeutend aufgerüstet worden, sagte Wissler am Montag im Deutschlandfunk. Aktuell hätte eine besser ausgerüstete Bundeswehr in der Ukraine überhaupt keinen Unterschied gemacht. »Die Situation jetzt ist dramatisch, aber wir müssen auch an morgen und übermorgen denken.« Genau das scheinen die Bellizisten in Berlin zu tun.