Ein freies Produkt

Mag sein, dass die tunesische Regisseurin Kaouther Ben Hania ganz genau gewusst hat, warum sie die Themen selbstbestimmte Liebe, Bürgerkrieg, Migration und Kunstmarkt zusammengeführt hat. Allein, beim Sehen des Films wirkt das Ganze unrund und nicht allzu durchdacht. Syrien 2011: Als der Protagonist Sam (Yahya Mahayni) auf Abeers (Dea Liane) Eingeständnis ihrer Liebe zu ihm in der Öffentlichkeit sogleich mit einem euphorischen Bekenntnis zu Revolution und Freiheit reagiert, hat dies absehbare Konsequenzen. Die Assad-Regierung ist nervös. Immerhin: Familienbande erlauben Sam noch die Flucht aus dem Gefängnis nach Beirut, wo er mit der Kunstszene in Berührung kommt, weil es dort auf Vernissagen immer reichlich Häppchen für lau gibt. Nicht, dass Sam sich auch nur die Bohne für Kunst interessierte, aber sein Gehabe als zorniger junger Mann macht den international gefeierten Konzeptkünstler Jeffrey Godefroi (Koen De Bouw) auf ihn aufmerksam. Godefroi, der gerne forciert kulturkritisch daherraunt und sich ansonsten mit einer mephistophelischen Aura schmückt, macht dem unglücklich verliebten Sam ein Angebot. Falls Sam unbedingt nach Brüssel möchte, wo Abeer, die mittlerweile mit einem windigen Angestellten der syrischen Botschaft eine Vernunftehe eingegangen ist, lebt, dann bräuchte er schon ein Visum für den Schengen-Raum. Godefroi hätte da eine Idee. Weil in der Gegenwart die Waren problemloser zirkulieren als die Körper, will er speziell Sams Körper in ein Kunstobjekt verwandeln, hochbezahlt, aber eben auch zu den rigorosen Bedingungen des Kunstmarkts. Er macht das gewiss nicht uneigennützig, aber das Konzept überzeugt: Er tätowiert ein großes Visum als wertvolles Unikat auf Sams Rücken. Als Gegenleistung erhält Sam ein gültiges Visum und eine Menge Geld, die ihm ein Leben im Luxus auf der »richtigen« Seite des Mittelmeers erlaubt.

Nur die Blasiertheit

Zwar wird ihm sein künftiges Leben als Medium eines Kunstwerks eine globale Mobilität sichern, nur eben nicht im Hinblick auf seine subjektive Autonomie. Hatte Sam nicht zu Beginn des Films im Überschwang der Gefühle gerade seine Freiheit gefeiert? Als Exponat ist diese Freiheit stark reglementiert. Sam muss im Museum seine Zeit absitzen, muss seinen Körper herzeigen. Kleine Gesten des Widerstands muten eher komisch und bockig an. Die Liebesgeschichte, eigentlich ja der Grund des Geschehens, hat der Film aus dem Blick verloren, um sich statt dessen nun der Kunstszene zu widmen.

Leider interessiert sich in diesem Film niemand für einen fundierten Diskurs über Kunst, sondern nur die Blasiertheit der Kunstszene gerät zur Satire. Nachdrücklich ausformuliert wird, was es bedeutet, dass Sam zu einem Kunstobjekt geworden ist, das in Szene gesetzt werden muss. Der Syrer Sam fungiert als politisch bedeutsames Zeichen der Migration im Kunstraum, ohne allerdings als Subjekt seine Erfahrungen etwa in den Medien kommunizieren zu können. Später wird er noch an einen Kunstsammler verkauft und schließlich auch versteigert werden.

Am menschlichen Träger von Kunst werden jetzt die kritisch-moralischen Diskurse von Menschenhandel und Prostitution virulent, die allerdings nicht überall wirksam sind. Das ist provokant gemeint, läuft aber nicht rund, weil keiner der Figuren eine reflektierte Position zugemutet wird, die beispielsweise darüber nachdenkt, inwiefern es (k)ein Akt der Freiheit ist, seine Haut zu Markte zu tragen, selbst wenn man für den Ertrag im Luxushotel Kaviarkanapees kredenzen kann. Der Künstler Godefroi tritt nach Fertigstellung der Tätowierung in den Hintergrund. Statt dessen bekommt es Sam mit Godefrois arroganter Assistentin Soraya (Monica Bellucci), überforderten Museumsleitern, Security-Leuten und dem neugierigen Publikum zu tun. Und natürlich mit empörten Exilsyrern, die in ihm ein herabgewürdigtes Opfer sehen.

Ein Liebesdienst

Der Film schlägt Funken, wenn es ihm gelingt, bestimmte Konsequenzen der Einheit von Kunstwerk und Medium auf absurd-komische Weise zuzuspitzen, wenn beispielsweise Versicherungsfragen ins Spiel kommen oder allergische Reaktionen wie Eiterpickel dazu führen, dass das Kunstwerk restauriert werden muss und kurzzeitig nicht mehr ausgestellt werden kann. Andererseits läppert die Liebesgeschichte zwischen Abeer und Sam vor sich hin, bis sich Abeers Ehemann eines Tages im Museum provozieren lässt und in der Folge aus dem Spiel genommen wird. Versteht man Sams Entscheidung, sich freiwillig zum Objekt zu machen, als Liebesdienst gegenüber Abeer, so braucht es tatsächlich einen dramaturgischen Kniff im Off, um die bestenfalls skizzenhaft entwickelte Figur Abeers aus ihrer Komfortzone zu locken. Unvermittelt sitzen sich die Liebenden wieder gegenüber, jetzt frei, einander zu lieben. Zu diesem Zeitpunkt ist Sams Kampf um die Rückerlangung seiner Würde in einen Akt der Rebellion gemündet, der sich nun wiederum bei den medialen Bildern bedient, die im Westen mit dem Islamismus verbunden sind. Jetzt braucht es nur noch ein paar weitere Tricks, bei denen Godefroi auch noch davon freigesprochen wird, nur ein Zyniker zu sein, bevor Abeer und Sam ausgerechnet zurück in Syrien ein märchenhaftes Ende geschenkt wird.

Es mag durchaus sein, dass für ein paar der Szenen und vorgeführten Haltungen Ruben Östlunds ressentimentgeladene, populistische und tendenziell antiintellektuelle Auseinandersetzung mit dem Kunstbetrieb »The Square« (2017) Pate gestanden haben mag, aber selbst daraus schöpft »Der Mann, der seine Haut verkaufte« kaum mehr als ein paar müde Pointen in Sachen »westlicher Dekadenz«. Ben Hania verschenkt das Potential des selbstgewählten Stoffes, weil sie ihren Figuren zuviel oder zuwenig Raum oder zuviel »Freiheit« lässt, was sowohl die kritische Auseinandersetzung mit dem westlichen Kunstbetrieb als auch die kaum ausformulierte, letztlich verzichtbare Liebesgeschichte beschädigt.