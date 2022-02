Moskau zu Gesprächen bereit

Emilio Morenatti/AP/dpa Zerstörtes Haus in Kiew am Donnerstag

Russland ist einem Medienbericht zufolge bereit, eine Delegation zu Gesprächen mit der Ukraine in die belarussische Hauptsstadt Minsk zu schicken. Zu der Delegation könnten Vertreter des Verteidigungs- und Außenministeriums gehören, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Freitag unter Berufung auf das Präsidialamt in Moskau. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wird mit den Worten zitiert, die Entmilitarisierung der Ukraine müsse ein zentraler Bestandteil der Gespräche sein. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte sich zuvor verhandlungsbereit gezeigt und die Bereitschaft signalisiert, die Ukraine als neutrales Land zu etablieren.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Freitag: »Wir sehen keine Möglichkeit, eine Regierung als demokratisch anzuerkennen, die ihr eigenes Volk unterdrückt und Völkermord-Methoden anwendet.« Niemand werde die Ukraine besetzen, sagte Lawrow laut Interfax. »Der Zweck der Operation wurde offen erklärt: Entmilitarisierung und Entnazifizierung.« Lawrow ergänzte: »Wir sind daran interessiert, dass das ukrainische Volk unabhängig ist, eine Regierung hat, die seine ganze Vielfalt repräsentiert.« Nach der Wiederherstellung der »demokratischen Ordnung« werde die Lage wieder Verhandlungen erlauben. (Reuters/jW)

Vormarsch auf Kiew

Der Vormarsch russischer Truppen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew verläuft offenbar mühsamer als erwartet. Nach einem gescheiterten Versuch, den Werksflughafen des Flugzeugbauers Antonow in der Ortschaft Gostomel im Handstreich zu erobern, liefern sich russische Luftlandeeinheiten noch am Freitag morgen Gefechte mit ukrainischen Truppen um die Anlage. Von Norden versuchen russische Panzerkolonnen, Gostomel zu erreichen. Um ihren Vormarsch zu erschweren, haben ukrainische Truppen eine Brücke über den Fluss Teteriw gesprengt. Am Donnerstag hatten russische Truppen die Kontrolle über das Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Tschernobyl übernommen. Vorübergehend hatten sich dort Angehörige der ukrainischen Nationalgarde verschanzt und gedroht, das Lager für abgebrannte Brennelemente zu sprengen.

Schwere Kämpfe gibt es auch nordöstlich von Kiew auf dem linken Ufer des Dnipro. Nach ukrainischen Angaben wurde eine russische Kolonne vor der Stadt Tschernihiw gestoppt und musste sich zurückziehen. Die weiter östlich gelegene Bezirkshauptstadt Sumy war in der Nacht Schauplatz von Straßenkämpfen; der näher an Kiew gelegene Bahnknotenpunkt Konotop wurde offenbar umgangen. Nach unbestätigten Amateurvideos sollen erste russische Militärfahrzeuge inzwischen in Vororten von Kiew auf dem östlichen Dnipro-Ufer gesichtet worden sein.

Auch die russische Aussage vom Donnerstag, die gesamte ukrainische Luftverteidigung ausgeschaltet zu haben, war offenbar voreilig. In der Nacht gelang es der ukrainischen Seite, einen russischen Marschflugkörper vom Typ »Kalibr« über Kiew abzuschießen. Das Projektil stürzte auf einen Wohnblock und setzte diesen in Brand. Mehrere Bewohner wurden verletzt. Kämpfe gab es auch in der Südukraine im Gebiet Cherson. Russische Truppen stehen offenbar vor der Einnahme der Stadt Melitopol.

Zu den Verlusten auf beiden Seiten gibt es keine präzisen Angaben. Ukrainische Quellen sprechen von bis zu 800 am ersten Kriegstag gefallenen russischen Soldaten, der britische Verteidigungsminister Wallace nannte die Zahl von etwa 400 Toten auf russischer Seite. Die eigenen Verluste gab die Ukraine mit etwa 160 Toten und einigen Hundert Verletzten an. Präsident Wolodimir Selenskij forderte den Westen erneut zu militärischer Unterstützung der Ukraine auf. Für heute werde der russische Angriff direkt auf Kiew erwartet. Die russischen Panzer »erwarteten« die unlängst aus Großbritannien und den USA gelieferten Panzerabwehrraketen, sagte Selenskij.

In der Nacht verhängten die USA ein nach eigener Darstellung »noch nie dagewesenes« Sanktionspaket gegen Russland. Es verbietet sechs russischen Großbanken Geschäfte in US-Dollar und Euro und schneidet sie damit faktisch von den internationalen Finanzmärkten ab. Außerdem sollen Exporte vor allem von IT-Zubehör nach Russland verboten werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hob alle bereits erteilten Hermes-Exportbürgschaften für im Russlandgeschäft tätige deutsche Unternehmen auf und kündigte an, vorerst keine neuen zu erteilen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz änderte seine Haltung und forderte im Deutschlandfunk, auch die Option des Ausschlusses Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT in Erwägung zu ziehen. Auch bei den Grünen gab es politische »Bewegung«. Der Kovorsitzende Omid Nouripour sagte demselben Sender, frühere Positionen zur Abrüstungspolitik müssten im Lichte der neuen Situation »überdacht« werden.

Reinhard Lauterbach