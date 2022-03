Ein Ausdruck von Enttäuschung

Becker&Bredel/IMAGO Von allem, was leidet: Heaven Shall Burn im Sommer 2012 auf der Bühne des Rocco del Schlacko bei Püttlingen

Ja, ja, ja, vor 25 Jahren also: Im Frühjahr 1997 kamen die beiden Bischoff-Cousins dazu, und der Grundstock der Formation, die sich später in Heaven Shall Burn umbenennen sollte, war da. Schreibanlass ist aber ein anderer: meine Wut. Denn was macht ein Autor, der zum reich Heiraten zu ungeschickt ist? Genau, er macht sich klein und bewirbt sich mit einer Textprobe bei Groschenromanverlagen und bietet an, Traumschiffromane unter dem Pseudonym Rosanna Just zu schreiben. Und er macht sich gleichzeitig größer, als er ist, und kontaktiert eine alte Liebe, die von ihrem Glück nichts weiß: Zur Band Heaven Shall Burn fehlt noch das Buch.

Würmer in der Wüste

Rückschau: Sommer 2010. Die Sonne bringt das Billigbier, Netto-Hausmarke, an den Siedepunkt. Wir sind ohne Kühlschrank angereist zum Festival »With Full Force« in einer Stadt irgendwo bei Leipzig, deren Name ausschließlich lallbar ist, auch nüchtern: Roitzschjora. Durch den Wüstenboden des alten Militärflugplatzes schlängelt sich Shai Hulud. Die gleichnamige Mathcore-Band aus den USA ist leider nicht zugegen, aber na ja, was willst du machen? Oder sagen? »Words cannot express my disappiontment« (Shai Hulud: »A Profound Hatred of Man«).

Am Sonntag sind dafür Heaven Shall Burn da, von nicht so weit weg hingekommen. Keine zwei Stunden sind es vom thüringischen Saalfeld bis zum Festivalgelände. Anreise zum »Full Force« (später einigten sich die Veranstalter darauf, dem Volksmund zu entsprechen, und das »With« im Titel als unnötigen Stuck wegzupickern; weniger dem Volkswillen entsprochen hatte der 2017er Umzug auf das ehemalige Tagebaugelände Ferropolis) ist so ein Ding: Manche Bands verunfallten in der Geschichte des Festivals auf dem Hinweg (Skindred), und man wartete vergebens in der Tentstage auf sie. Andere stolperten aus dem Stau auf die Bühne und legten direkt los, so die Thrash-Metal-Punks von Sodom.

Heaven Shall Burn auf der Bühne waren dagegen präsent und präpariert. Gerade war »Invictus« erschienen und im Golf von Mexiko die »Deepwater Horizon« explodiert. Elf Arbeiter starben, im Meer breitete sich ein Ölteppich aus. HSB spielten natürlich ihr Edge-of-Sanity-Cover »Black Tears« vom Vorgängeralbum »Iconoclast« (2008), und auf der Videoleinwand tropfte es schwarz von einem schwarzen Herzen herab - »BP« stand darauf. Sie spielten auch »Combat«, und im Hintergrund liefen endlose Comickindersoldaten in ihr Verderben: »Welcome to a World of Pain!« Industrielle Reproduktion. Aus der Windel an die Waffe: »You are an orphan now / Adopted by the beast of war.« Dazu Soundwände wie Destruktivkräfte: Gitarrenriffs werden Gewehrsalven, Matthias Voigts endlose Blastbeats hinter der Schießbude korrelieren mit Basseinschlägen und den akustischen Synthesizermarschanweisungen. Marsch, Marsch, Marsch. Die Erde unter den Füßen geht krachen.

Die Band wird sich später eher pejorativ über »Invictus« äußern, zu sehr sei man dem Krachwettbewerb erlegen. Na ja, proaktives Einschlafen auf der Doppelfußmaschine und die Schaltfaulheit, was das Tempo angeht, mag man der Band grundsätzlich ankreiden. Warum aber dann, wenn die radikalen, die terroristischen Mittel stimmen? In »Sevastopol« geraten eben jene Überanstrengungen und Überzogenheiten zu Zwischentönen, die in allem Gewitter Hoffnungsschimmer zulassen: Menschenmühle, ja, aber! Die Stadt auf der Krim hatte nach der Belagerung durch die deutschen Faschisten noch neun Gebäude aufzuweisen, die nicht beschädigt waren. Aber eingenommen wurden Stadt und Hafen nie. William Ernest Henleys gegen die Amputation seines verbliebenen Beines geschriebenes Gedicht der Selbstbestimmung, »Invictus« von 1875, schließt mit der Strophe: »It matters not how strait the gate, / How charged with punishments the scroll, / I am the master of my fate: / I am the captain of my soul.«

Einer nach dem andern

Immer noch Sommer 2010. Die Welt ist unwirtlich. Man sieht die fünf Gestalten auf der Bühne nur, weil sie alle rote Hemden tragen. Man atmet Staub im Moshpit. Dann soll »Behind a Wall of Silence« kommen, vom Album »Whatever It May Take«, jetzt 20 Jahre alt schon; auf dem findet sich schon viel davon definiert, was HSB ausmacht. Mehr noch: »One by one they fall and I just close my eyes«, kreischt Marcus Bischoff Silbe für Silbe im Titletrack (damals war es keiner der seltenen Momente, wo der Song live performt wurde), simultan zu den Gitarrenanschlägen. Geschlossenen Auges bekommen wir vermittelt, wie nacheinander gefallen (in beidem Sinne: gegangen und gestorben) wird. Das Ausdünnen der eigenen Reihen. Zweifel an der eigenen Standfestigkeit. Räsonieren, einen Gedanken auf den anderen folgen zu lassen, geht dabei stets mit Handeln einher. Denn das Leben ist schnell.

Aus »Behind a Wall of Silence«: »Life is fast / But I’m not fast enough.« Der Song ist seltsam tempolos. Als würde da etwas in Bewegung gesetzt, das zu groß ist, als dass der einzelne überhaupt spüren oder überblicken könnte, dass sich etwas bewegt. Das große Ganze schert sich nicht um dich, das Universum ist nicht deine Mutter, komm alleine klar! Man kann nur lernen, damit unmzugehen: »I know, my feelings are not worth the pain.« »Behind a Wall of Silence« ist das Gelassenheitsgebet der Band – und ist es eben nicht. Die Mauer des Schweigens, das Gefängnis aus Ignoranz ist etwas Menschengemachtes, kein Naturgesetz. Großes kann bewegt werden – dem Metal geht es primär um den objektiven Faktor, der subjektive ist der Beritt des Punk.

Großes wurde damals in Bewegung gesetzt: ein gigantischer Circle Pit, rund um das Mischpult, wurde zu »Behind a Wall of Silence« kollektiv angestrengt, der Sandwurm vom Wüstenplaneten trat zutage und biss sich als Ouroboros in den eigenen Schwanz. Staub, nur noch Staub. Und Menschen, schwitzende, stinkende, schlafentzügige, mehr oder weniger daueralkoholisierte Menschen, die ein Perpetuum mobile ergaben. Jemand trat mir auf den einen Hacken meiner eh schon lädierten Chucks, die Sohle riss, ich blieb stehen, über uns irgendwo dieser Hitze abgebende Stern, der das alles einmal ausgeleuchtet hat, unsichtbar geworden, und an mir rauschten die Kreisedrehenden vorbei, alles bewegte sich und nichts; von der Bühne grob gehauenes Englisch: »This beautiful world / It looks so nice / Filled with sound and light / It smells so much bliss.«

Gelassenheit ereilte mich, als ich in der Schneise, die der Circle Pit schlug, den verlorenen Schuh eines Emos fand, einen dieser Hausschuhe mit Schachbrettmuster, vielleicht erinnert sich noch wer. Er jedenfalls nicht gern: Der Schuhverlierer musste nach Ende des Auftritts frustriert das zweite Schühchen weggeworfen haben, es lag auf dem Weg zum Zeltplatz auf halber Strecke. Ich zog es, ihm dankbar, an.

»Schrei es laut aus!«

2004 erschien als letztes HSB-Album, bevor das Quintett vom kleinen Leipziger Label Lifeforce Records zum Metalmonopolisten Century Media wechselte, »Antigone«. »El silencio y el grito son las metas de este canto«, heißt es am Ende von Victor Jaras letzter Dichtung, »Somos cinco mil« (»Wir sind fünftausend«), geschrieben im zum Konzentrationslager umfunktionierten Fußballstadion in Santiago de Chile während des faschistischen Pinochet-Putsches 1973. Ins Englische übertragen wurde der Vers oft mit »Silence and Screams are the End of my Song«, dem Musikvideo zu »The Weapon They Fear« ist er als Motto hintangestellt (und später in den Lyrics von »Buried in Forgotten Grounds« auf »Invictus« eingewoben). Stille und Schreie: Intro, Outro und Zwischenspiel sind vom Isländer Olafur Arnalds mit zarter Indie-Klassik aus Streichern und Piano komponiert.

Stille? In Hölderlins Übersetzung fordert Antigone Ismene auf: »O mir! Schrei laut es aus! Ich hasse nur noch mehr dich, / Schweigst du und sagst nicht dieses aus vor allen.« Die Schwester, die klandestin vorgehen will, soll durch Bekenntnis politisch aktiv werden, klerikale Partei ergreifen gegen Kreons Etatismus und es alle wissen lassen. Sichtlich wenig für Religion wirbt die Band, die sich bei der Namensgebung an Marduks Albumtitel »Heaven Shall Burn … When We Are Gathered« (1996) bedient hat. Für Staatlichkeit schon etwas mehr, zumindest hat HSB die Zeile »Unser Ziel ist Anarchie« notstöpselig in »Unser Ziel ist Unity« umgeschrieben, als sie für einen Benefit-Sampler »Straßenkampf« der Deutschpunker Die Skeptiker coverten. Ein drollig ausschauender Versuch, das rein subjektive Wunschdenken von Herrschaftsabstinenz in eine Realoperspektive zu rücken: Einheit als Ziel statt Wolkenkuckucksheim? Einheit von was?

Von allem, was leidet. Vier Beine gut, zwei Beine auch. Die Tierrechtsorganisation Peta schob für eine Plakataktion einst, gestützt auf eine Falschaussage von Vera Lengsfeld Anfang der 90er, Adorno jenes nicht belegbares Zitat unter: »Auschwitz fängt da an, wo einer in einem Schlachthof steht und sagt, es sind ja nur Tiere.«

Bild titelte 2013, als das Musikvideo zu »Hunters Will Be Hunted« vom Album »Veto« erschien, ähnlich schwach auf der Faktenbrust: »Politiker empört über Mordaufruf gegen Jäger«. »Sie essen kein Fleisch, trinken keinen Alkohol, und ihre politische Gesinnung gilt als linksextrem: Die deutsche Metalband ›Heaven Shall Burn‹«, heißt es darin. Zu »Veto« vielleicht später, wenn der Platz reicht – das ist ja kein Buch hier. Zu »Antigones« Kronjuwel aber jetzt: »Voice of the Voiceless«. Kreissägen sirren durch Fleisch, Totes vom Mast, man hört es durch Lebendiges von der Hand des Fleischindustrieproleten mit durchfetzen. Der Fortschritt ein Massengrab. Knochengerüst unter allem: »Barbarity and slaughter are everywhere / A contemtiple ethic, a relict«. Statt »barbarity« habe ich immer »pauperity« verstanden. Irgendwann hatte man doch mal Upton Sinclairs Roman »The Jungle« (1906) gelesen. Massentierhaltung hat die Massenbefreiung des Menschen nicht zur Folge. Im Gegenteil: Das Anhängsel der Maschine hat so wenig zu vermelden wie im Urwald.

Für immer Urwald: »Mein Leben ist, als würde man mich damit schlagen«, heißt es bei Juan S. Guse. So schlägt der Drumstick auf die Snare, auf die Haut Geschundener in »Voice of the Voiceless«, im Hintergrund ein elliptischer Basslauf, als ginge da fortwährend was in den Schlachtbetrieb hinein und hinein. Aufhebung, der Ausgang aus der Misere, wird im Refrain angedeutet, einzelne versöhnende Töne zu: »For the weakest of the weak / For the lowest of the low / My voice for the voiceless / My fist for the innocent.« Stimmabgabe für die Stimmlosen, Faustleihe.

Menschenlästerlicher Guss

2012 standen wir wieder an selben Flugplatz am Rand von Roitzschjora bei Dessau. Die Glücklichen unter uns (ich gehörte dazu) trugen noch Badehose, weil sie zu lang im Baggersee geplanscht hatten und grad so zum Headliner kamen: Heaven Shall Burn again. Dann fickte uns Gott. Zumindest dem mittlerweile indizierten Klerikalfaschistenportal kreuz.net nach. Das Unwetter, das über das Gelände tobte und bei einem Blitzeinschlag auf dem Zeltplatz Dutzende verletzte, sei eine Sendung Gottes gewesen, die die Frevler strafe. Was höre man auch Satanisten zu wie Heaven Shall Burn und Lamb of God (ehemals Burn the Priest – die selber, ganz kreonisch untersagt, nicht auftraten, weil Sänger Randy Blythe auf Tour in Tschechien festgenommen worden war; der hatte zwei Jahre zuvor in Prag einen Stagediver von der Bühne befördert, der auf den Kopf fiel und starb)! Am Ende glaubt noch wer an Klimawandel.

Menschenlästerlich der Guss, der bei HSB vom Himmel kam. »Voice of the Voiceless«: »A rain of blood should cover our world.« Was da runterkam, niemand konnte es der Masse halber noch ausmachen. »Blood trickles away in the sand«, heißt es in »Trespassing the Shores of Your World«, das lange Brett von »Deaf to Our Prayers« (2006), so überlang wie das Leiden Ertrinkender an den EU-Außengrenzen, das es verhandelt. HSB spielten es, und sie spielten, und irgendwann war zig. Alles dunkel. Das Lied schon zu Ende, das Leiden nicht.

Sie spielten dann doch noch weiter, aber die Zugabe blieb aus. Die Technik, vor Gott sintflutfest gemacht und diesem alten Bastard ins Gesicht gefeixt, fiel laut Festivalmythos dem umgekippten Getränkebecher einer Journalistin zum Opfer. Menschen schaffen ihr Unglück selber, Gott ist beschäftigungslos.

Wie Wellenbrecher

Da ging etwas zu Ende. Das Ding namens Metalcore. Zumindest seine goldene Ära, die HSB mit so Ausgefallenem und leider nicht Weiterverfolgtem wie »No One Will Shed a Tear« oder so Zähflüssigem wie der antifaschistischen Medizin (Anna Seghers aufgreifend) »The Seventh Cross« anreicherten. Beide Songs auf Split-EPs mit den Hattingern Caliban erschienen. Zu den deutschen Metalcore-Exponenten gehören Caliban (stets Modekreaturen mit manchmal guter, oft schlechter Figur dabei) genauso wie Fear My Thoughts (Durchgeknallte, die liefen auch mal mit Musikvideos auf Viva, geisteskrank!), Maroon (auch Durchgeknallte, die es geschafft haben, mit einem Song namens »Annular Eclipse« den Metal bis dato in unter vier Minuten von vorne bis hinten durchzuspielen), aber auch Neaera aus Münster (nie, nie, nie haben die Münsteraner die Wertschätzung erhalten, die sie verdient haben, zur Schande von uns allen; wenigstens gibt es sie wie Caliban auch noch).

International waren da Parkway Drive, sonnige Surfer aus Byron Bay in Australien. Die debütierten 2005 mit »Killing With a Smile«, bauten Breakdowns wie Wellenbrecher und Triolen zum Verrücktwerden. Als hierzulande Heaven Shall Burn »Antigone« und »Deaf to Our Prayers« brachten, zeigte das Tapping-Solo in Parkway Drives »Romance is Dead« den Peak der Metalcore-Welle an. Meine Fresse, wie konnte das passieren? So gut, so vergänglich. Parkway Drive machen nach weiteren richtig guten (»Horizons« und »Atlas«) und mediokren (»Deep Blue«) Alben heute Hallenfüllermetal. Wandeln können sie ja, die Brutalo-Beach-Boys: Ihr Cover von »The Weapon They Fear«, auf gemeinsamer Tour mit HSB gespielt, kann sich hören lassen, das von »Unrest« im Gegenzug leider nicht.

HSB und live sowieso: Sänger Marcus Bischoff hat den Text nicht so sicher, mit dem Mikro macht er seltsame Sachen, wenn er es vor den eigenen Schritt hält, und früher wurde er schnell heiser – was eigentlich nicht passieren kann, gutturaler Gesang mogelt ja das ganze Klangvolumen aus dem Bauch an den Stimmbändern vorbei, sonst käme man gar nicht dazu, so zu klingen wie ein Dämon, dem man gegen das behufte Schienbein tritt. Die Bearbeitung der Tonspuren auf HSB-Alben früher klang dementsprechend durch die Maschine gejagt, weil sie da durch musste und Tonspur auf Tonspur den Braten erst fett machte. Nicht zum Lachen im Keller machte sich die Band einen Jux draus: In der Doku zur Produktion von »Iconoclast« gab es dann noch den angeblichen Zwillingsbruder, hauptberuflich böser Börsianer, der mit ins Mikro schrie, damit genug Schmackes da war. Die Mär hielt sich lange auf Wikipedia, aber na ja, wenn niemand ein Buch liefert, das für Aufklärung sorgt – geantwortet hat mir zumindest nie jemand. Schlagzeile: Da hat wütende Musik mal wieder wen wütend gemacht.

Aus dem Nichts

Eine Mär der Aufstieg der Band: Das aktuelle Doppelalbum »Of Truth and Sacrifice« (2020) stand zehn Wochen auf Platz eins der deutschen Charts und setzte sich damals gegen Pietro Lombardo durch, den die »Rockergruppe aus dem Nichts« zu seinem Schrecken überholte. »Of Truth and Sacrifice« ist »Annular Eclipse« auf langer Strecke, angewandte Ehrerbietung, ein Museumsbesuch – und wie solche nun mal sind, mitunter mühsig. Neue Deutsche Härte in Sonderausstellung (»Übermacht«), sabatonische Militärgeschichte (»Tirpitz«).

Tenor aber ist Melodic Death Metal. Gespickt mit nicht so gemeinten Liedern wie dem auf das Ministerium für Staatssicherheit, »Protector«: »Don’t be afraid, I’m by your side / So strong in mind, we take their hearts by storm / And no amnesty to our enemies / We are your shield and sword.«

Die Ebene, die der Verfremdungseffekt aus Übersteuerung der technischen und physischen Mittel und des provinziellen Humors verhüllt, ist bei Heaven Shall Burn, auch wenn völlig unverdächtig, dem Realsozialismus großartig wohlgesonnen zu sein, direkt politisch. Dabei minimal vermittelt, maximal agitatorisch. Manche mag das enttäuschen: hinter der Fabrikfassade ein Unverpacktladen.