»Götter! Schenkt Fassung!«

Das Ende ist nah, wenn Queen Lear mit ihrer Tochter an einer Straßenbahnhaltestelle liegt: Am Maxim-­Gorki-Theater in Berlin feierte am Sonntag abend »Queen Lear« mit Corinna Harfouch in der Titelrolle Premiere. Unter der Regie von Christian Weise setzt es eine Raumpatrouille-Orion-Kulisse, alberne Kostüme, sogenannten Großstadtdiskurs und das um 1605 entstandene Shakespeare-Stück »König Lear« in einer freien Textbearbeitung des Schreiberduos Soeren Voima. (dpa/jW)