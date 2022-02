Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukrai­ne hat das Royal Opera House in London möglichen Gastauftritten des weltberühmten Moskauer Bolschoitheaters eine Absage erteilt. »Eine Sommersaison des Bolschoiballetts am Royal Opera House war in den letzten Zügen der Planung«, teilte das Konzerthaus mit. Das Bolschoi betonte am Sonnabend, es habe aber ohnehin keinen Vertrag gegeben, da wegen der Coronapandemie unsicher gewesen sei, ob Tourneen möglich seien. (dpa/jW)