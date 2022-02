Eiszapfen im Einsatz

Alexa Viscius/Beggars Immer lächeln, niemals weinen? Big Thief in freundlicher Pose

Du verstehst es nicht, aber es fühlt sich richtig an. Was für Liebe, Leben oder auch manchen Film von David Lynch gelten kann, passt auch zu Big Thiefs neuem Doppelalbum. »Dragon New Warm Mountain I Believe in You« – der Titel ist prototypisch: die pure Schönheit eines Sprachmoments, der von Songschreiberin und Sängerin Adrianne Lenker eingefangen wird und auf Erinnertes und Geträumtes verweist. Sie füllt das Album mit diesen Augenblicken. Manchmal wacht sie aus einem Traum auf und hat eine Stunde später einen fertigen Song, berichten ihre Bandmitglieder, immer noch ein bisschen ungläubig darüber.

In einer Stunde war auch der Eröffnungssong geschrieben, »Change«. Ein zugleich einfacher wie tiefgehender Song, dessen Entstehung, so Lenker im Pitchfork-Interview, sich so anfühlte, als habe ihn das 7jährige Kind in ihr geschrieben. »Change like the sky / Like the leaves / Like a butterfly.« Veränderung und Wandel sind essentiell, lass’ sie zu, wie der Himmel, die Blätter, ein Schmetterling es tun! Lenker lenkt mit warmer Stimme und sanft gleitender Melodie von Wind, Wasser und Haut zu Liebe, Trennung und Tod.

Ein Lied für die Ewigkeit? Nein, Lenker fragt zurück: Möchtest du denn ewig leben, wenn alles um dich herum vergeht? Immer lächeln, niemals weinen? (»Would you live for­ever and never die / While everything around passes / Would you smile for­ever and never cry?«) Aber ein, ja doch, an Perfektion kratzender Song soll es schon sein. Und 19 davon folgen noch.

Die Tracks wurden auf Vorschlag von Drummer James Krivchenia, der sie auch produzierte, an vier verschiedenen Aufnahmeorten eingespielt. Sie zeigen die Band in all ihren Facetten, mal ruhig und zärtlich, dann wieder losgelöst und spielerisch, auch rockig, folkig und countryesk. Das Album wirkt erstaunlicherweise trotz der so unterschiedlichen Aufnahmetechniken und Klangfarben homogener, runder als die vier Vorgängeralben. Krivchenia, Lenker, Gitarrist Buck Meek und Bassist Max Oleartchik hören aufeinander und demonstrieren Zusammenspiel, in dem wie in jeder guten Beziehung der einzelne den Raum hat zu schillern. Was wiederum allen zugute kommt. »Wir ermutigen und unterstützen uns gegenseitig bei unseren eigenständigen Projekten«, sagt Lenker im Interview mit Uncut.

So hat Kryvchenia jüngst noch Alben anderer Künstler produziert oder auf ihnen gespielt, darunter Courtney Marie Andrews’ »Old Flowers« von 2020 und Buck Meeks feines Soloalbum »Two Saviors« 2021. In Bob Dylans Livestream »Shadow Kingdom« trat er auf. Oleartchik spielt Kontrabass in einer Jazzband, und Lenker selbst brachte erst letztes Jahr ihr akustisches Waldhütten-Soloalbum »Songs/Instrumentals« heraus. Ein Song darauf, »Anything«, enthielt eine Zeile, die, abgewandelt und weitergedacht, nun zu dem verrückt-schönen Titel des neuen Bandalbums wurde: »Dragon New Warm Mountain I Believe in You.«

Der Titelsong von »DNWMIBIY«, Track fünf, ist ein sonisches Meisterstück, in dem, einmal gehört, selbst die zum Einsatz kommenden Eiszapfen aus dem Klangbild nicht mehr wegzudenken sind. Das Album sollte unbedingt in der arrangierten Reihenfolge durchgehört werden. »Would you live forever and never die?« fragten Big Thief im ersten Song, »Change«. Der abschließende Song, »Blue Lightning«, fängt ein letztes Mal die Energie der Band und ihre unbändige Freude am Zusammenspiel ein. »Yeah!« singt Lenker, immer wieder »Yeah!«; sie jauchzt: »I wanna feel so happy that I cry«, und beantwortet schließlich die Frage vom Beginn: »Yeah, I wanna live forever ’til I die.« Ewig leben, bis man stirbt.