Kampf um den Frieden

Dimitris Aspiotis/Pacific Press Agencyimago images Antikriegsdemonstration der Kommunistischen Partei Griechenlands (Athen, 19.2.2022)

Im Krieg sortiert sich die Linke neu. Der russische Angriff auf die Ukraine hat weltweit zu Reaktionen linker und kommunistischer Parteien geführt. Im folgenden dokumentieren wir eine Auswahl aus Erklärungen nach Kriegsbeginn. (jW)

Verhandeln jetzt, den Krieg stoppen!

(…) Die Entwicklung der letzten Tage ist Teil einer Eskalation, die seit Jahren vom Westen und der NATO vorangetrieben wurde. (…) Im Donbass leiden die Menschen seit acht Jahren unter so einem Krieg, unter dem Beschuss von Schulen, Kindergärten, Bushaltestellen, leiden infolge der Zerstörung der Infrastruktur. Die jetzige Situation erfordert sofortige Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien, also der Russischen Föderation, der Ukraine und der Lugansker und der Donezker Volksrepublik sowie den sofortigen Rückzug der ukrainischen Armee aus dem Donbass. Der Krieg in der Ukraine und im Donbass muss beendet werden. (…) Mit den NATO-Bomben auf Belgrad in den 1990er Jahren wurden zugleich die Prinzipien des Völkerrechts angegriffen. Sie wurden ersetzt durch das imperiale Faustrecht der USA und der NATO. (…) Die derzeitige Entwicklung hat acht wesentliche Ursachen: erstens, den Versuch, im Rahmen der wortbrüchigen und aggressiven NATO-Osterweiterung auch die Ukraine in die EU und die NATO zu integrieren. Zweitens, den nationalistischen Putsch in der Ukraine im Jahr 2014. Dieser fand statt unter Einbeziehung faschistischer Kräfte und mit Duldung der NATO, der EU und Deutschlands, als der Kurs der Integration der Ukraine in die EU und die NATO zu scheitern drohte. Drittens, den (Bürger-)krieg, den die Regierung der Ukraine seit acht Jahren gegen die Menschen im Donbass führt, die sich von NATO-Integration und nationalistischem Putsch losgesagt haben. Viertens, den Boykott der Minsker Vereinbarungen durch die Ukraine seit nunmehr sieben Jahren. Diese sahen direkte Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien – der ­Ukraine und den Volksrepubliken des Donbass – vor. Die Ukraine hat von Anfang an diese direkten Verhandlungen offen verweigert. Fünftens, die Unterstützung dieses Boykotts von Minsk-2 durch die Garantiemächte Deutschland und Frankreich, die NATO und die USA. Sechstens, den Umgang mit den Vorschlägen, die die Regierung der Russischen Föderation vor einigen Wochen vorlegte, um in Richtung einer Friedensordnung zu gehen, die auch Sicherheitsgarantien für Russland umfasst. Diese wurden vom sogenannten Westen vom Tisch gewischt. Siebtens, die seit Jahrzehnten von der NATO, der EU und den führenden Imperialisten betriebene Untergrabung und Zerstörung des Völkerrechts. Wir verweisen nur auf die Beispiele Jugoslawien, Libyen, Syrien und Afghanistan. Achtens, die vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bei der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigte mögliche Aufhebung des Budapester Memorandums, das die Atomwaffenfreiheit der ­Ukraine festlegt. (…)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Nicht mit einem Lager verbünden

»(…) Ungeachtet der Vorwände auf beiden Seiten ist der militärische Konflikt in der Ukraine das Ergebnis einer Verschärfung des Konkurrenzkampfes zwischen den beiden verfeindeten Lagern, der sich vor allem um Einflusssphären, Marktanteile, Rohstoffe, Energiepläne und Transportwege dreht; ein Konkurrenzkampf, der mit diplomatisch-politischen Mitteln und fragilen Kompromissen nicht mehr zu lösen ist. (…) Sich mit dem einen oder anderen imperialistischen Lager zu verbünden, kann keine Antwort für die Interessen unseres Volkes sein. Das Dilemma besteht nicht zwischen den USA und Russland oder der NATO und Russland. Der Kampf der Arbeiter und des Volkes muss seine eigene unabhängige Linie abseits aller bürgerlichen und imperialistischen Pläne verfolgen. Angesichts des neuen Verbrechens kann unsere Antwort nur die eine sein: Nieder mit dem imperialistischen Krieg! (…)«

Kommunistische Partei Griechenlands (KKE)

Haltet ein!

»Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland sind explodiert, der Krieg im Herzen Europas mit seinem Potential an Zerstörung und Tod ist Realität geworden. Er muss gestoppt werden; er liegt niemals im Interesse der Völker, die ihn bekämpfen sollen. Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand, eine Rückkehr zur Diplomatie und zum Dialog zwischen den Parteien. Es ist eine Tatsache, dass die USA und ihre Verbündeten seit dem Zusammenbruch der UdSSR eine aggressive Politik gegenüber Russland verfolgt haben, die darauf abzielt, das Land durch die Erweiterung der NATO nach Osten einzukreisen und die Ukraine zu kooptieren. (…) Wir, die Kommunisten, bestehen auf Deeskalation, damit die Suche nach Dialog und Verhandlung die Oberhand gewinnt, damit sich ausgehend von einer erneuerten Rolle der UNO eine friedliche Lösung durchsetzt. Zu diesem Zweck halten wir es für notwendig, dass die Ukraine ein neutrales Land wird, das Demokratie und Antifaschismus im eigenen Land und eine Politik der Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern und Russland garantiert.«

Kommunistische Partei Italiens (PCI)

Gegen die Logik des Kalten Krieges

»(…) Die Kommunistische Partei Spaniens fordert angesichts dieser Aggression die sofortige Einstellung aller von Russland eingeleiteten militärischen Operationen in der Ukraine und wird alle Initiativen unterstützen, die eine friedliche und endgültige Lösung für die gemeinsame Sicherheit der Ukraine und Russlands außerhalb militärischer Logiken und Reaktionen fördern. (…) Europa muss ein gemeinsames Sicherheitssystem etablieren, das die Logik des Kalten Krieges hinter sich lässt, überprüfbare Abrüstungsprozesse in Gang setzt und eine Zone frei von Massenvernichtungswaffen schafft. Spanien darf sich nicht an diesem Konflikt beteiligen und muss intensive diplomatische Initiativen unterstützen, um der russischen Aggression ein Ende zu setzen und zum Aufbau eines gemeinsamen kontinentalen Sicherheitssystems beizutragen. (…) Nein zum Krieg!«

Kommunistische Partei Spaniens (PCE)

Strategie der Spannung

»(…) Die PCP betont, dass die Verschärfung der Situation untrennbar mit der gefährlichen Strategie der Spannung und Konfrontation verbunden ist, die von den USA, der NATO und der EU gegen Russland gefördert wird. Dazu gehört die kontinuierliche Erweiterung der NATO und die Verstärkung ihres offensiven Militärapparats in der Nähe der Grenzen Russlands und die Instrumentalisierung der Ukraine seit dem Staatsstreich von 2014 unter Rückgriff auf faschistische Gruppen (…). Die PCP betont, dass Russland ein kapitalistisches Land ist, dessen Lage im wesentlichen von den Interessen seiner Eliten und Inhaber seiner Wirtschaftsgruppen bestimmt wird (…) Gleichzeitig muss betont werden, dass es für Russland, dessen Bevölkerung in der Vergangenheit kolossalen Aggressionen ausgesetzt war, nicht akzeptabel sein kann, dass die militärische Belagerung seiner Grenzen durch eine weitere Erweiterung der NATO verstärkt wird. (…)«

Kommunistische Partei Portugals (PCP)

Niederlage für alle

»Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht den Beginn einer russischen ›Militäroperation‹ in der Ukraine angekündigt. (…) Die Ukraine hat soeben das Kriegsrecht verhängt. Dies ist eine Niederlage für alle, da die Sicherheit Europas, der Ukraine und Russlands untrennbar miteinander verbunden sind.

Der russische Präsident versinkt in Ultranationalismus und trägt mit seiner Regierung und ihren Unterstützern die militärische Verantwortung – unter absoluter Missachtung der multilateralen Instanzen und des Völkerrechts – für diesen Krieg.

Die kollektive Verantwortung liegt auch bei all jenen, die das Feuer der Konfrontation vor den Toren Russlands geschürt haben, indem sie andeuteten, dass die Ukraine der NATO beitreten könnte. Diese Katastrophe hätte vermieden werden können. Die Geschichte wird urteilen; in der unmittelbaren Zukunft ist es unerlässlich, die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten der Frontlinie zu schützen. (…)«

Fabien Roussel, Kandidat für die Präsidentschaftswahlen, KP Frankreichs (PCF)

Nein zum imperialistischen Krieg in der Ukraine!

»Die Kommunistischen und Arbeiterparteien, die diese Gemeinsame Erklärung unterzeichnen, lehnen den imperialistischen Konflikt in der Ukraine ab, der eine der Folgen der tragischen Situation für die Völker darstellt, die nach dem Sturz des Sozialismus und der Auflösung der Sowjetunion entstanden ist. (…) Die Entwicklungen in der Ukraine, die im Rahmen des Monopolkapitalismus stattfinden, stehen im Zusammenhang mit den Plänen der USA, der NATO und der EU und ihrer Intervention in der Region im Kontext ihres erbitterten Wettbewerbs mit dem kapitalistischen Russland um die Kontrolle der Märkte, Rohstoffe und Verkehrsnetze des Landes. (…) Die Entscheidung der Russischen Föderation, zunächst die ›Unabhängigkeit‹ der sogenannten Volksrepubliken im Donbass anzuerkennen und dann zu einer russischen Militärintervention überzugehen, die unter dem Vorwand der russischen ›Selbstverteidigung‹ erfolgt, die ›Entmilitarisierung‹ und ›Entfaschisierung‹ der Ukraine, wurde nicht gemacht, um die Menschen in der Region oder den Frieden zu schützen, sondern um die Interessen russischer Monopole auf ukrainischem Territorium und ihren erbitterten Wettbewerb mit westlichen Monopolen zu fördern. (…). Die Völker beider Länder, die im Rahmen der UdSSR in Frieden lebten und gemeinsam gediehen, sowie alle anderen Völker haben kein Interesse daran, sich auf die Seite des einen oder anderen Imperialisten oder Bündnisses zu stellen, das den Interessen der Monopole dient. (…)«

Erklärung von 18 Kommunistischen und Arbeiterparteien, darunter TKP (Türkei), KKE (Griechenland), Partei der Arbeit (Österreich), Workers’ Party (Irland) und Kommunistische Partei Mexikos

Letztes Glied im Hegemonialkampf

»(…) Was in der Ukraine passiert, ist nicht nur eine Spannung zwischen zwei Nachbarländern, sondern auch das letzte Glied im Hegemonialkampf zwischen der NATO und Russland. Wir lehnen die von Russland eingeleitete völkerrechtswidrige Militärintervention entschieden ab. Wir fordern die russische Regierung auf, die Militäroperationen einzustellen und die Verhandlungskanäle wieder zu öffnen und sich an das Minsker Abkommen zu halten. Wir fordern die ukrainische Regierung auf, die Haltung aufzugeben, die die Spannungen zwischen den beiden Blöcken verschärfen wird, und unterstützen ihren Versuch, einen Dialog mit Russland aufzunehmen. Außerdem fordern wir die AKP-Regierung auf, all ihre Befugnisse und Verantwortlichkeiten, die sich aus der Meerengen-Konvention von Montreux ergeben, zu erfüllen, ohne sie in irgendeiner Weise auszudehnen. (…)«

Demokratische Partei der Völker (HDP) Türkei

Krieg darf nie eine Option sein

»(…) Mit dieser Aggression hat Putin schweres Unrecht begangen und Fakten geschaffen, die nicht mehr umkehrbar sind. Alle Beteuerungen haben sich als leere Worte erwiesen. Leidtragende sind die Menschen in der Ukraine, die in diesem Krieg ihr Hab und Gut, ihre Heimat und ihr Leben verlieren. Dieser Krieg wird Auswirkungen weit über die Ukraine hinaus haben. Die Drohungen und Einschüchterungsversuche Putins gegenüber anderen Staaten sind inakzeptabel und durch nichts zu rechtfertigen. Krieg darf nie eine Option sein. Das sollten die Machthaber aufgrund der Erfahrungen aus der Geschichte gelernt haben.«

Elke Kahr, Bürgermeisterin der Stadt Graz und Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ)