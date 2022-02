»Sie bringen am Ende nur Tod und Leid«

Fabian Strauch/dpa Verdient reichlich an Krieg und Aufrüstung: Der Rüstungskonzern Rheinmetall aus Düsseldorf

Die Fraktion Die Linke im Düsseldorfer Stadtrat hat einen Antrag gestellt, in die Stadtverfassung eine Zivilklausel aufzunehmen. Danach soll es künftig keine Sponsoringverträge, Kooperationen, Unterstützungsleistungen oder Öffentlichkeitsarbeit der Stadt mehr geben, die dazu beitragen, den Einsatz von Kriegswaffen oder kriegerische Auseinandersetzungen zu verharmlosen. Was ist der Anlass hierfür?

Das Sportmarketing der städtischen Tochtergesellschaft für Veranstaltungen, D. Live GmbH und Co. KG, hat mit dem größten Kriegswaffen- und Munitionshersteller Deutschlands, der Rheinmetall AG, einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Das hatte man im Stadtrat verschwiegen. Die Information kam erst durch die Presse an die Öffentlichkeit. Wir sind nicht einverstanden damit, dass ein städtisches Unternehmen Sponsoringvereinbarungen mit einem Konzern trifft, der laut dem Stockholm International Peace Research Institute im Jahr 2020 auf Platz 27 der größten Rüstungskonzerne weltweit rangiert. Wir fordern D. Live auf, diesen Vertrag unverzüglich aufzulösen. Sport soll die Menschen miteinander verbinden. Sich von Rheinmetall finanziell fördern zulassen, ist völlig unpassend.

Wie konnte es dazu kommen?

Die Entscheidung wurde zunächst offenbar von D.-Live-Geschäftsführer Michael Brill am Aufsichtsrat vorbei getroffen. Am Freitag ist der Aufsichtsrat dann zu diesem Thema einberufen worden, die Rheinische Post machte das Ergebnis publik: Mit den Stimmen von CDU, FDP, SPD und der Stadt Düsseldorf wurde abgelehnt, das Sponsoring bei nächster Gelegenheit zu beenden. Das ein SPDler so abstimmt, ist ein Skandal.Wir finden es ungeheuerlich, dass ein Rüstungskonzern versucht, sein Image auf diese Weise aufzupolieren. Dessen blutiges Geschäft besteht schließlich darin, mit dem Töten Geld zu verdienen. Wenn Firmen, die dem Klima schaden, solch eine PR-Strategie fahren, sprechen wir von Greenwashing. Wenn jetzt ein Rüstungskonzern ähnliches versucht, finden wir das zutiefst unmoralisch. Die Stadt Düsseldorf steht in der Verantwortung, das nicht zuzulassen. Deshalb stellen wir unseren Antrag zur nächsten Stadtratsitzung am 10. März.

Hat Ihr Antrag unter der Überschrift »Kein Werben fürs Sterben« Chancen, angenommen zu werden?

Anträge haben immer eine Chance. Wir fordern mit der von uns eingebrachten Zivilklausel, dass derartige Kooperations- und Sponsorenverträge grundsätzlich unterbleiben. Selbst wenn unser Vorstoß abgelehnt wird, könnte ein ähnlicher Antrag einer anderen Fraktion in einer der nächsten Sitzungen möglicherweise aufgegriffen und mehrheitlich angenommen werden. Wir wollen kritische Impulse setzen. So verstehen wir unsere Oppositionsarbeit. Wenn unsere guten Ideen abgekupfert werden, freut uns das. Die Grünen, die mit der CDU zusammen in der Regierungsverantwortung der Stadt sind, haben im konkreten Fall des Vertrags zwischen Rheinmetall und D. Sports Kritik geübt. Obgleich sie in der Vergangenheit gegen vergleichbare Handlungen der Stadt Stellung bezogen hatten, sind wir uns nicht sicher, dass es dabei bleiben wird. Bekanntermaßen lässt diese Partei, wenn sie regiert, so manche Grundsätze fallen.

Sie begründen Ihren Antrag auch damit, dass Rheinmetall vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen angezeigt ist.

Mit den vom Konzern gelieferten Waffen wird häufig Krieg geführt. Beim völkerrechtswidrigen Einmarsch der türkischen Armee im syrischen Afrin waren Produkte von Rheinmetall im Einsatz. Unter anderem hat das European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin Anzeige gegen die Waffenschmiede gestellt. Dabei geht es um den Einsatz von Rheinmetall-Bomben, durch die Saudi-Arabien Zivilisten im Jemen tötete.

Als linke Ratsfraktion müssen wir darüber wachen, dass die Stadt das Geschäft mit dem Krieg nicht verharmlost, sondern anprangert. Das muss in die Hauptsatzung der Stadt hineingeschrieben werden. Weil in diesen Tagen mitten in Europa ein Krieg ausgebrochen ist, ist es gerade auch für die BRD wichtig, wie wir mit dem Thema Waffen, Militär und Krieg umgehen. Deshalb sprechen wir uns gegen Rüstungskonzerne aus. Sie bringen am Ende nur Tod und Leid. Wir brauchen eine Demilitarisierungsstrategie und Einsatz für ein friedliches Zusammenleben.