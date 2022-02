Ein hoher Preis

Beniamino Pisati/Parallelozero Alles im Blick: Ein Hirte inmitten von Kamelen, zu deren Ehren ein Festival in Bajangobi stattfindet

Im Winter dezimieren Fröste den Viehbestand, und im Sommer richtet die Hitze unaufhaltsame Schäden auf den Weideflächen an. Wenn wir nach einem Land suchen, in dem die Auswirkungen des Klimawandels bereits eine dramatische Realität sind, dann ist es die Mongolei. In diesem Nomadenland ist eine der einzigen Einkommensquellen die Weidewirtschaft und der Verkauf von Kaschmir; die Qualität der Produktion des Landes gilt als eine der besten der Welt.

Beniamino Pisati/Parallelozero Das Leben als Nomadin wird schwieriger: Übermäßig trockene Sommer und strenge Winter führen zum Tod vieler Tiere und zur Verarmung der Weiden

Die Durchschnittstemperatur ist hier in den vergangenen 70 Jahren um mehr als zwei Grad gestiegen, doppelt so stark wie im weltweiten Durchschnitt. Dies hat verheerende Auswirkungen auf die Umwelt und damit auch auf die jahrtausendealte Nomadenkultur der mongolischen Bevölkerung. Infolgedessen bleibt den Familien kaum eine andere Wahl, als das Nomadenleben auf dem Land aufzugeben und in die einzige Stadt des Landes, das chaotische Ulan Bator, zu ziehen. Die Bevölkerung der Hauptstadt hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdreifacht, und viele dieser Neuankömmlinge leben in armseligen Zeltunterkünften in den Außenbezirken.

Beniamino Pisati/Parallelozero Frisch gewaschen: Die Gobi-Cashmere-Farm in Ulan Bator ist das größte kaschmirverarbeitende Unternehmen der Mongolei

Die mongolische Regierung versucht, das Problem in den Griff zu bekommen und die nomadische Lebensweise nachhaltig zu gestalten, indem sie die Nutzung von Weideflächen einschränkt, damit sich das Land regenerieren kann. Die Nachfrage nach Kaschmir ist jedoch groß. Sie ist nach dem Mineraliensektor die zweitgrößte Einnahmequelle des Landes und besonders abhängig vom Nachbarland China, das acht von zehn Tonnen des in der Mongolei produzierten Kaschmirs abnimmt.

Beniamino Pisati/Parallelozero März bis Mai: Die Ziegen werden zum Kämmen ihres Kaschmirs gebracht

Die Schuld kann jedoch nicht allein dem Klima zugewiesen werden. In den vergangenen Jahrzehnten ist der Viehbestand in der Mongolei, der hauptsächlich aus Schafen und Ziegen besteht, von einigen Millionen auf etwa 70 Millionen angestiegen, was eine unermessliche Belastung für den Boden bedeutet und die Regeneration der Vegetation zunehmend erschwert. 70 Prozent des Graslandes ist von den Kaschmirziegen überweidet; dadurch, dass die Ziegen die Wurzeln des Grases fressen, ist deren Wiederwachstum deutlich erschwert.

Beniamino Pisati/Parallelozero Kaschmir kämmen: Von jeder Ziege können etwa 250 Gramm des kostbaren Materials gewonnen werden

Die Umweltschäden könnten verringert werden, wenn es eine nationale Verarbeitungsindustrie gäbe, die das fertige Produkt verkaufen könnte. Dadurch hätten die Hirten ein höheres Einkommen und könnten eine Dezimierung ihres Viehbestandes kompensieren.