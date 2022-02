Sally Kellerman verstorben

Die US-Schauspielerin Sally Kellerman, bekannt geworden durch Robert Altmans Militärsatire »M*A*S*H« (1970), ist tot. Nach Angaben ihres Sohnes Jack Krane starb sie am Donnerstag im kalifornischen Woodland Hills. Sie wurde 84 Jahre alt. In Altmans Farce über den Koreakrieg agierte sie neben Donald Sutherland, Elliott Gould und Robert Duvall. Mit Altman arbeitete Kellerman auch in »The Player« (1992) und »Prêt-à-Porter« (1994). Ihre erste größere Rolle hatte die gebürtige Kalifornierin 1968 an der Seite von Tony Curtis und Henry Fonda in dem Thriller »The Boston Strangler«. Ein Jahr später war sie mit Jack Lemmon und Catherine Deneuve in der Liebeskomödie »The April Fools« zu sehen. Sie spielte in zahlreichen Fernsehserien und veröffentlichte als Sängerin zwei Alben. (dpa/jW)