Nachhaltige Sicherheit

Carlos Garcia Rawlins/REUTERS Gegen westliche Strafmaßnahmen: Virtuelles Treffen zwischen Xi und Putin am 15. Dezember 2021, Beijing

China will zwischen Moskau und Kiew vermitteln: Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte am Freitag, Beijing habe immer auf der Seite des Friedens und der Gerechtigkeit gestanden und werde sich weiterhin für eine politische Lösung der Ukraine-Frage einsetzen, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Bei der »Ukraine-Frage« handele es sich um einen komplexen historischen Hintergrund und Kontext, es gebe legitime Sicherheitsinteressen aller Seiten, die respektiert werden müssten, sagte Wang.

In Beijing rief er alle betroffenen Parteien dazu auf, die Mentalität des kalten Krieges vollständig aufzugeben und eine umfassende Lösung durch Dialog und Verhandlungen zu suchen. Nur so könne ein ausgewogener, effektiver und nachhaltiger Sicherheitsmechanismus in Europa geschaffen werden, hieß es. Wang fügte hinzu, dass China seit einiger Zeit aktiv eine politische Lösung der »Ukraine-Frage« durch Dialog und Konsultation fördere und dass Chinas Ansatz in scharfem Gegensatz zu jenem der USA stehe, der darauf abziele, eine Krise zu schaffen und von dieser zu profitieren.

Ähnlich äußerte sich auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Freitag in einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin, in dem er die Mentalität des kalten Krieges verurteilte. Zugleich sprach er sich gegen Russland-Sanktionen aus. Nach dem Gespräch teilte das chinesische Außenministerium mit, dass Putin erklärt habe, zu »hochrangigen Verhandlungen« mit der Ukraine bereit zu sein. Xi fügte hinzu, dass China konsequent an seiner grundlegenden Position der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder und der Einhaltung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen festhalte.

Bereits am Sonnabend hatte Chinas Außenminister Wang Yi in einer Videoansprache an die Teilnehmer der sogenannten Sicherheitskonferenz in München erklärt, dass die »Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Landes« geschützt und respektiert werden sollten. »Anstatt die Spannungen zu erhöhen, Panik zu schüren und vielleicht sogar noch das Risiko eines Krieges zu sensationalisieren«, forderte er, sich um den Frieden zu bemühen. Und Xi erklärte gegenüber Putin, dass China bereit sei, mit den Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um ein Konzept der gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit zu verwirklichen: Das internationale System mit den Vereinten Nationen als Kernstück sowie die auf dem Völkerrecht basierende internationale Ordnung sollten fest aufrechterhalten werden.

Gleichzeitig sprach sich Beijing aber auch gegen mögliche Vergeltungssanktionen aus. »Wir sind konsequent gegen alle illegalen einseitigen Sanktionen«, hatte eine Sprecherin des Beijinger Außenministeriums bereits am Mittwoch gesagt, berichtete dpa. Seit 2011 hätten die USA mehr als 100 Sanktionen gegen Russland verhängt. »Haben diese US-Sanktionen irgendein Problem gelöst?«, fragte sie. Am Freitag betonte Beijing seine Ablehnung gegenüber Strafmaßnahmen: »Ich möchte wiederholen, dass Sanktionen noch nie ein effektiver Weg waren, um Probleme zu lösen«, sagte Wang Wenbin. Und die russlandbezogenen Sanktionen stellen auch ein Problem für China dar: Mindestens zwei der größten staatlichen Banken Chinas sollen nach Angaben der Nachrichtenseite Bloomberg vom Freitag die Finanzierung von Käufen russischer Rohstoffe einschränken.

Eigene Einfuhrbeschränkungen gegenüber Russland hob China am Donnerstag abend auf, teilte die Beijinger Zollverwaltung mit. So soll künftig Weizen aus ganz Russland in die Volksrepublik eingeführt werden dürfen. Zuvor war dies nur aus sieben russischen Anbauregionen möglich, wie die staatliche Zeitung Global Times berichtete. Allerdings wurde unterstrichen, dass es keinen Zusammenhang mit der russischen Militäroperation gebe.

Zudem wurde mitgeteilt, dass China alle seine Staatsbürger in der Ukrai­ne mit Chartermaschinen ausfliegen werde. Bis Sonntag könnten sich demnach Ausreisewillige bei der Botschaft in Kiew registrieren lassen. Wann die ersten Flüge starten sollen, wurde allerdings nicht mitgeteilt, das hänge von der Sicherheitslage ab. Nach Angaben des Beijinger Außenministeriums halten sich derzeit etwa 6.000 Chinesen in der Ukraine auf.