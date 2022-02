»Sicher ist nur eines: Hier herrscht Krieg«

Gleb Garanich/REUTERS Ukrainische Soldaten am Freitag in Kiew

Sie sind Journalist und leben in der Region ­Kiew. Wie ist die Situation vor Ort, nachdem die russische Armee am Donnerstag eine Militäroperation in der Ukraine gestartet hat?

Der Tag begann damit, dass in verschiedenen Regionen des Landes Anlagen und Depots der ukrainischen Armee explodierten. Es folgten Angriffe der russischen Luftwaffe auf die militärische Infrastruktur, während sich die Truppen vom Norden her dem Landesinneren näherten. Ukrainische Soldaten jagen Brücken in die Luft, um das Vordringen zu verlangsamen. Unterdessen verlassen viele Menschen Kiew, kommen aber aufgrund völlig überfüllter Straßen kaum mit dem Auto vorwärts. Diejenigen, die die Stadt verlassen, sind zumeist Angehörige der Mittelschicht. Zurück bleiben die Armen, die nichts zu verlieren haben, und diejenigen, die sich nicht mit der jetzigen Regierung verbunden fühlen.

Wie hat sich die Situation im Vergleich von Donnerstag zu Freitag verändert?

Zunächst ging kaum einer davon aus, dass die Lage wirklich ernst ist. Noch am Donnerstag abend gingen die Menschen auf Kiews Straßen spazieren, tobten Kinder auf Spielplätzen. Zwar konnte man die Geräusche weit entfernter Explosionen hören, aber das führte zu keiner sichtbaren Verunsicherung. Die meisten unterhielten sich mehr über ihre Alltagssorgen als über den Krieg. Am Freitag waren weniger auf den Straßen unterwegs, aber viele Geschäfte blieben geöffnet. Ein Engpass bei Lebensmitteln ist nicht erkennbar.

Haben Sie in Kiew russische Soldaten, Panzer oder Kampfflugzeuge gesehen?

Bislang nicht. Dafür hört man, wie andernorts gekämpft wird. Die ukrai­nische Armee kontrolliert meinen Bezirk. Hier gibt es keine unmittelbaren Konfrontationen.

In den Medien kursieren verschiedene, teils widersprüchliche Meldungen. Wie informieren Sie sich über das aktuelle Geschehen?

Ich greife auf verschiedene Quellen zurück: ukrainische Medien, Kanäle von hiesigen Nazikreisen – um zu erfahren, was dort geplant wird –, russische Quellen – so ich trotz der Sperre Zugriff auf sie bekomme – und Medien der Rebellen im Donbass. Die Informationen sind in der Tat widersprüchlich, vor allem wenn es um die Zahl der Toten geht. Sicher ist nur eines: Hier herrscht Krieg.

Am Montag abend hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, die sogenannten Volksrepubliken in Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Wie wurde diese Nachricht in Kiew aufgenommen?

Wie gesagt, von Panik war keine Spur. Nach meiner Beobachtung spaltet sich der politisierte Teil der ukrainischen Bevölkerung in zwei große Gruppen auf. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die zur amtierenden Regierung und den westlichen Institutionen stehen. Die sind zur Zeit sehr besorgt. Und auf der anderen Seite stehen die Anhänger der Regierungen vor 2014 sowie die proso­wjetischen Ukrainer. Die Mehrheit der Menschen im Land steht dem Krieg allerdings insofern indifferent gegenüber, als sie sich nicht eindeutig zu einer Seite bekennen können. Infolge jahrelanger staatlicher Propaganda und ständiger Berichte über eine russische Invasion im Zuge des Kriegs im Donbass sind viele gewissermaßen immunisiert, wenn an ihren Patriotismus und ihre Kampfbereitschaft appelliert wird. Manchmal scheint es, als finde für viele Ukrainer dieser Konflikt nicht in ihrem, sondern einem weit entfernten Land statt.

Sie beschäftigen sich als Journalist seit Jahren mit der Lage in der Ukraine sowie mit dem Konflikt zwischen NATO und Russland. Haben Sie die aktuelle Militäroperation kommen sehen?

Ehrlicherweise nein, das habe ich nicht. Schließlich sind der Krieg im Donbass und Aktivitäten von ukrainischen Neonazigruppen ja keine neuen Entwicklungen. Nun hat sich offenbar die geopolitische Lage geändert. Ich denke da an die jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij über eine mögliche Aufrüstung mit Nuklearwaffen oder an Berichte über Pläne, hier NATO-Militärbasen zu errichten. Wir können nur hoffen, dass der jetzige Krieg von kurzer Dauer ist und so wenig Opfer wie möglich fordert.