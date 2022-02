Stadtrand von Kiew umkämpft

Efrem Lukatsky/AP Ukrainische Soldaten inspizieren einen ausgebrannten Truck in Kiew (26.2.22)

Die Ukraine hat bestätigt, dass sie ein Angebot Russlands für Waffenstillstandsgespräche ausgeschlagen hat. Ein Berater von Staatspräsident Wolodomir Selenskij, Orest Arestowitsch, sagte dem Portal Strana news, die von Moskau verlangten Bedingungen hätten eine Kapitulation der Ukraine bedeutet. Frieden sei möglich, aber nur zu den Bedingungen Kiews. In Moskau hieß es, nach der Ablehnung Kiews seien die gestern gestoppten Operationen wie geplant wieder angelaufen. Selenskij rief unterdessen die EU auf, sein Land sofort aufzunehmen.

Derweilen versuchen russische Truppen, Kiew von Westen und Süden abzuschneiden. Nachdem schon seit Donnerstag mit wechselndem Erfolg um die Ortschaft Gostomel im Nordwesten von Kiew gekämpft wird, meldete die ukrainische Seite am Sonnabend Kämpfe auch in der Stadt Irpin am westlichen Stadtrand. Die nahegelegene wichtigste Ausfallstraße nach Westen in Richtung Schitomir ist seit der Nacht unterbrochen, weil die ukrainische Armee eine Brücke gesprengt hat. Seit dem Morgen gibt es auch Kämpfe um einen Militärflughafen in der Stadt Wasylkiw südwestlich von Kiew. Sollte ihn Russland in die Hand bekommen, wäre auch die Ausfallstraße von Kiew nach Odessa blockiert. Beim Beginn der Kämpfe um Wasylkiw gelang es ukrainischen Truppen nach eigenen Angaben, ein russisches Transportflugzeug mit Fallschirmjägern an Bord abzuschießen. Es gelang den russischen Truppen jedoch offenbar, weitere Flugzeuge mit Fallschirmjägern zu landen.

Im Süden der Ukraine eroberten russische Truppen nach schweren Kämpfen die Antonowski-Brücke über den Dnipro bei Cherson. Über sie führt die Straße zum wichtigen Hafen und Marinestützpunkt Mykolajiw weiter westlich. Dort wurde seit Freitag Abend über eine angebliche russische Luftlandung und über Kämpfe berichtet. Die Stadt Cherson wird nach deren Angaben noch von ukrainischen Truppen gehalten. Weiter östlich eroberten die russischen Truppen die Stadt Melitopol und stießen in östlicher Richtung auf Berdjansk vor. Gleichzeitig berichtete die Bürgermeisterin der Stadt Balakleja südöstlich von Charkiw, dass ihre Stadt von russischen Militärkolonnen durchfahren werde. Damit zeichnet sich das Szenario einer Einschließung der im Donbass stehenden Hauptmasse der ukrainischen Armee ab. Nördlich der »Volksrepublik Lugansk« eroberten deren Streitkräfte mit russischer Unterstützung die Kleinstadt Staniza Luganskaja.

In Kiew selbst schlug am Samstag morgen eine Rakete in ein Wohnhochhaus ein und zerstörte mehrere Wohnungen. Mehrere Bewohner wurden verletzt. Ukrainische Medien spekulierten, die Rakete habe einer unweit gelegenen Kaserne des ukrainischen Generalstabs gegolten. Russland beschuldigte die Ukraine, das Projektil sei eine ukrainische Luftabwehrrakete gewesen. In der Stadt sind praktisch permanent Schüsse zu hören; es gibt Meldungen über Saboteurspanik und dafür, dass Kriminelle die freihändige Verteilung von Waffen durch die Territorialverteidigung nutzen, um zu plündern. Am Samstag rief die ukrainische Armeeführung die Bürger des Landes auf, den russischen Vormarsch mit allen verfügbaren Mitteln zu behindern: durch das Fällen von Bäumen, das Verbrennen von Reifen – »mit allem, was Sie zur Hand haben«. Nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsministeriums vom Samstag sind seit Beginn der Kampfhandlungen etwa 200 Menschen ums Leben gekommen und 1.100 verletzt worden.

Der russische Angriff hat eine enorme Fluchtwelle aus der Ukraine ausgelöst. Allein am Freitag überquerten nach polnischen Angaben 47.000 Ukrainer die Grenze. Bis Samstag mittag kamen einige zehntausend dazu. Es sind praktisch ausschließlich Frauen und Kinder; Männer zwischen 18 und 60 Jahren werden von den ukrainischen Behörden am Verlassen des Landes gehindert. Zeitweise stauten sich die Menschen vor dem einzigen für Fußgänger zugelassenen Übergang in Medyka bei Przemysl – mit Handgepäck – auf bis zu 20 Kilometer zurück. Inzwischen gab die Ukraine weitere Übergänge für Fußgänger frei. In Polen werden die Geflohenen in Notunterkünften untergebracht. Freiwillige versorgen sie mit dem Nötigsten, im ganzen Land melden sich Familien, die bereit sind, Geflohene bei sich aufzunehmen. Die Slowakei verhängte wegen der vielen Flüchtlinge den Ausnahmezustand über das Grenzgebiet.

##Update 14:48 Uhr## Kiew lehnt Verhandlungen ab

Die Ukraine hat nach Angaben der russischen Regierung Friedensverhandlungen abgelehnt. »Da sich die ukrainische Seite grundsätzlich weigerte zu verhandeln, wurde der Vormarsch der wichtigsten russischen Streitkräfte heute Nachmittag gemäß dem Operationsplan wieder aufgenommen«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonnabend der Agentur Interfax zufolge. Präsident Wladimir Putin habe am Freitag eine Unterbrechung des Truppenvormarschs in der Ukraine angeordnet. Hintergrund sei die Erwartung gewesen, dass es zu Verhandlungen mit der Regierung in Kiew komme. Dies sei aber nicht geschehen, deshalb würden die Truppen am Sonnabend wieder vorrücken.

Die russische Armee verschärfte am Sonnabend die Offensive in der Ukraine mit Raketen- und Artillerieangriffen. Interfax meldete unter Berufung auf das Moskauer Verteidigungsministerium, russische Truppen hätten Melitopol erobert. Die Angaben zu der Stadt mit 150.000 Einwohnern im Südosten der Ukraine konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es seien militärische Ziele ins Visier genommen und Hunderte davon zerstört worden. Es würden keine Städte angegriffen und alle Maßnahmen ergriffen, um Opfer unter Zivilisten zu vermeiden. Seit Donnerstag sind nach UN-Angaben mehr als 120.000 Menschen aus dem Land geflohen.

Am Freitag hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij noch die Bereitschaft signalisiert, über den Status der Ukraine als neutrales Land zu verhandeln. Am Sonnabend ging Kiew jedoch in die Offensive. Selenskij twitterte, jetzt sei »ein entscheidender Moment«, um über eine Mitgliedschaft der Ukraine in der EU zu entscheiden. Er habe mit EU-Ratspräsident Charles Michel über »weitere effektive Hilfe und den heroischen Kampf der Ukrainer für ihre Zukunft in Freiheit« gesprochen. »Waffen und Ausrüstung unserer Partner sind auf dem Weg in die Ukraine. Die Anti-Kriegs-Koalition funktioniert«, schrieb Selenskij am Sonnabend auf Twitter nach einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die US-Regierung hatte den Kongress am Freitag abend (Ortszeit) um die Freigabe von 6,4 Milliarden Dollar gebeten. Das Geld sei für humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine vorgesehen, sagte ein Kongressmitarbeiter gegenüber Reuters.

Der Pressesprecher Selenskijs, Sergej Nikiforow, sagte am Sonnabend, derzeit liefen Konsultationen über den Ort und den Zeitpunkt von Verhandlungen. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hatte zuvor erklärt, Präsident Wladimir Putin sei bereit, eine Delegation zu Gesprächen mit der Ukraine nach Minsk zu entsenden. Später sagte er, dass die ukrainische Seite auf die Initiative, die Gespräche in der belarussischen Hauptstadt zu führen, Warschau als möglichen Verhandlungsort vorschlug, später jedoch den Kontakt abbrach.

Eine von den USA gegen den russischen Angriff gerichtete Resolution im UN-Sicherheitsrat scheiterte wie erwartet am Veto Moskaus. China enthielt sich genauso wie Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate. (Reuters/dpa/jW)

Zu Gesprächen bereit

Russland hat sich zu Verhandlungen mit der Ukraine auf hoher Ebene bereit erklärt. Die amtliche Nachrichtenagentur RIA zitierte am Freitag Kremlsprecher Dmitri Peskow mit der Aussage, sein Land schlage Minsk als Schauplatz der Gespräche vor. Zuvor hatte Chinas Präsident Xi Jinping mit Wladimir Putin telefoniert und erklärt, China unterstütze Russland und die Ukraine dabei, den Konflikt durch Verhandlungen zu lösen. Xis bei dieser Gelegenheit wiederholte Aussage, es sei nötig, die Mentalität des Kalten Krieges hinter sich zu lassen und die Sicherheitsinteressen aller Länder zu berücksichtigen, ist durchaus auch als verschleierte Kritik an Russland und der letzten Rede von Wladimir Putin vor Eröffnung der Kampfhandlungen interpretierbar. China hatte von Anfang an eine deeskalierende Position im russisch-ukrainischen Konflikt vertreten. Das Land ist auch als größter ausländischer Investor eng mit der Ukraine verbunden.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in der Nacht in einer Videobotschaft erklärt, er sei bereit, mit Russland auch über einen neutralen Status seines Landes zu verhandeln. Selenskij garnierte diese Aussage mit Vorwürfen gegen die westlichen Verbündeten der ­Ukraine. Sie hätten dem Land außer warmen Worten nichts zu bieten und »fürchteten sich«, der Ukraine militärisch beizustehen.

Selenskijs Aussage sorgte in Moskau kurzzeitig offenbar für politischen Abstimmungsbedarf. Während Kremlsprecher Dmitri Peskow relativ schnell die Aussagen des ukrainischen Präsidenten als »Schritt in die richtige Richtung« begrüßte und auf Nachfrage eines Korrespondenten betonte, »selbstverständlich« sehe Russland Selenskij als Präsidenten der ­Ukraine an, äußerte sich Außenminister Lawrow gleichzeitig noch in wesentlich härterem Ton. Verhandlungen mit Kiew seien erst möglich, wenn dort eine »demokratisch legitimierte« Regierung amtiere. Am Freitag nachmittag berichtete die russische Agentur RBK, Putin habe das ukrainische Militär aufgefordert, die Macht zu übernehmen. »Mit ihnen«, so wurde er zitiert, könne Russland einfacher verhandeln als mit der »Bande von Drogenabhängigen und Nazis«, die sich in Kiew festgesetzt habe.

Es liegt nahe zu vermuten, dass die russische Verhandlungsbereitschaft nicht nur dem diplomatischen Druck von seiten des chinesischen Bündnispartners zu verdanken ist, sondern auch dem Umstand, dass der Vormarsch der russischen Truppen in der Ukraine allem Anschein nach ins Stocken geraten ist. Zwar rückten russische Soldaten von Norden und Nordosten her auf Kiew vor, aber die Eroberung des Flughafens Gostomel nordwestlich von Kiew gelang offenbar erst mit eintägiger Verspätung und um den Preis so schwerer Beschädigungen der Anlage, dass die ursprünglich wohl geplante Nutzung des Flugplatzes als Basis für die Landung russischer Truppen nicht möglich war. So mussten sich russische Truppen dem Anschein nach zu Lande von Belarus aus durch bewaldetes Gelände und behindert durch ukrainische Brückensprengungen in Richtung Kiew bewegen. Auf jeden Fall stockt der russische Vormarsch bei Charkiw und im Süden des Landes. Aus der Gebietshauptstadt Cherson wurden Kämpfe insbesondere um eine wichtige Brücke über den Dnipro gemeldet. Straßenkämpfe wurden auch aus der Stadt Melitopol weiter östlich in Richtung Donbass gemeldet. Dort hielten ukrainische Truppen offenbar im wesentlichen ihre Stellungen.

In der Nacht zum Freitag übernahmen russische Truppen auch die Kontrolle über das Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Tschernobyl. Die russische Agentur RBK meldete, russische und ukrainische Militärs hätten sich darauf geeinigt, die Anlage und die dortigen Atommülllager von Kampfhandlungen auszunehmen. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte das leicht erhöhte Strahlungsniveau damit, dass die russischen Fahrzeuge große Mengen kontaminierten Staubs aufwirbelten. Es trat damit vorherigen Meldungen in sozialen Netzwerken entgegen, wonach die notorisch rechtsradikale ­ukrainische Nationalgarde gedroht habe, das Lager für abgebrannte Brennelemente in Tschernobyl zu sprengen.

In der Sanktionsdebatte auf westlicher Seite bekräftigte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit, dass die BRD sich dem Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT widersetzt. Hebestreit sagte in Berlin, auch Frankreich und Italien hätten sich auf EU-Ebene gegen einen solchen Schritt ausgesprochen. Derweil sagten verschiedene Sportverbände anstehende Meisterschaften in Russland ab, darunter die UEFA. Das Endspiel der Champions League soll nun nicht in St. Petersburg, sondern in Paris stattfinden. Im Europarat begann ein Ausschlussverfahren gegen Russland.

Im übrigen strich das Bundeswirtschaftsministerium alle laufenden Hermes-Bürgschaften für deutsche Exporte nach Russland und kündigte an, bis auf weiteres auch keine neuen zu gewähren. Die USA verhängten Sanktionen gegen die größten russischen Banken und Exportverbote für eine Reihe von Hochtechnologieprodukten. Polen sperrte seinen Luftraum für russische Fluglinien und warf russische Sender aus den Kabelnetzen.

Reinhard Lauterbach