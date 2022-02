Problem mit Sponsor

Nyon. Die Europäische Fußballunion (UEFA) hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine Sondersitzung des Exekutivkomitees angesetzt. Am Freitag (10 Uhr) trifft sich das Gremium, »um die Situation zu bewerten und alle notwendigen Entscheidungen zu treffen«, teilte der Kontinentalverband am Donnerstag mit. Das Champions-League-Finale ist derzeit am 28. Mai im russischen St. Petersburg vorgesehen. Eine Verlegung des Endspiels hatte die UEFA am Dienstag nach der Zuspitzung in der Ukraine zunächst offengelassen. Der russische Staatskonzern Gasprom gehört zu den größten Sponsoren der UEFA. (sid/jW)