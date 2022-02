Keine Vergessene, sondern heutzutage sogar eine nahezu Unbekannte ist Lili Körber, eine der großen österreichischen Schriftstellerinnen der Zwischenkriegszeit. Bis zu ihrer Emigration 1938 war sie in Österreich und weit darüber hinaus bekannt. Ihr gelang es als einer von wenigen Frauen, sich auf dem Terrain der »soziologischen Literatur« souverän zu bewegen, »lebensechte Darstellungen« niederzuschreiben. Körber schilderte die Ereignisse so, dass Erzähltes nicht nur nachempfunden werden kann, sondern auch als Appell zu verstehen ist, sich kritisch mit der sozialen Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Neben ihren dokumentarisch gehaltenen Romanen verfasste sie Zeitungsartikel, Reiseberichte und Gedichte.

Geboren wurde Körber am 25. Februar 1897 in Moskau. Dort wuchs sie dreisprachig auf und nahm bereits als Kind die sozialen Spannungen im zaristischen Russland wahr. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs musste die Familie als »Ausländer aus Feindländern« das Land verlassen. Nach Studium und Promotion in Wien und Frankfurt am Main wurde sie auf Empfehlung von Angelica Balabanoff, einer ehemaligen Assistentin Lenins, freischaffende Mitarbeiterin der Wiener Arbeiterzeitung. Sie schrieb für das Neue Wiener Tagblatt, die Rote Fahne, die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, Der Weg der Frau und wurde Mitglied des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller Österreichs und der Vereinigung sozialistischer Schriftsteller.

Gemeinsam mit Anna Seghers und Johannes R. Becher erhielt Körber 1930 eine Einladung des Moskauer Staatsverlags zu einer Reise in die Sowjetunion. Vor Ort fasste sie den Plan, die Menschen »wirklich kennenzulernen«. Sie begann in den Putilow-Werken als Bohrerin zu arbeiten, um »eine von ihnen zu sein«. Mehrere Monate war Körber dort. Sie lernte die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Menschen kennen und verarbeitete ihre Eindrücke zu einem Tagebuchroman über das junge Sowjetrussland mit dem Titel »Eine Frau erlebt den roten Alltag«. Dieser Roman ragt nicht nur aus der Fülle der männlich dominierten Reportagen über Sowjetrussland heraus, sondern vermittelt nach Siegfried Kracauer »einen inhaltlich erfüllten Begriff von den Veränderungen, die seit Beginn des sozialistischen Aufbaus mit dem Alltag des russischen Proletariats vor sich gegangen sind. Wie sich ein Dasein ohne materielle Existenzangst ausnimmt; wie die Freizeit genutzt wird; wie Schichten, denen der Weg nach oben früher versperrt war, jetzt durch die Ergreifung der staatlichen Macht in Bewegung kommen und ein gewaltiges Streben entwickeln« – es ist eine Entdeckungsfahrt in eine neue Wirklichkeit und zugleich eine gelungene Synthese aus Fiktion und Dokumentation.

Nach diesem Erfolg verfasste Körber unter dem Eindruck des heraufziehenden Faschismus den Roman »Eine Jüdin erlebt das neue Deutschland«. Im Mittelpunkt steht eine jüdische Schauspielerin, die mit einem nichtjüdischen Ingenieur verheiratet ist. Körber erzählt, wie die politischen Ereignisse vom Sommer 1932 bis zum April 1933 diese Ehe bestimmen, wie der Einbruch des Faschismus ihr und den vielen Menschen, mit denen sie in Beziehung steht, zur Tragödie wird. Als dieser Roman im Persona-Verlag 1984 unter dem Titel »Die Ehe der Ruth Gompertz« eine Neuauflage erfuhr, nannte ihn die Literaturkritik einen »der ersten und bemerkenswertesten antifaschistischen Romane«.

Ergebnis einer 1934 allein unternommenen Reise nach China und Japan sind Körbers dokumentarisch verfasste Reportagen »Begegnungen im Fernen Osten«, die Einblick in die chinesische Alltagskultur und in die stark patriarchalisch verfasste japanische Gesellschaft geben. Und in dem satirischen Zeitroman »Sato-San, ein japanischer Held« thematisiert Körber Aspekte des japanischen Faschismus.

1938, nun schon im Züricher Exil, erschien der Fortsetzungsroman »Eine Österreicherin erlebt den Anschluss« in der Schweizer Tageszeitung Das Volksrecht, dargeboten in Tagebuchform unter dem Pseudonym Agnes Muth. Die Aufzeichnungen protokollieren die beklemmende Bedrohung vom 12. Februar bis zum 19. März in Wien. Mit Unterstützung des Emergency Rescue Committees konnte sie gemeinsam mit ihrem Mann Erich Grave über Marseille, Madrid und Lissabon nach New York fliehen. Körbers letzte Lebensjahre sind von einem Gefühl des Vergessenseins bestimmt. Einsam stirbt sie am 11. Oktober 1982 in New York.