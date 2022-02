Diskriminierung per Gesetz

Matthias Oesterle/ZUMA Wire/imago images Demonstration von Hausangestellten, die oft in ungeregelten Verhältnissen arbeiten (Barcelona, 14.6.2020)

Während der Coronapandemie wurden viele der insgesamt rund 400.000 Hausangestellten in Spanien entlassen. Von einem Tag auf den anderen standen sie ohne Einkommen da – und ohne staatliche Hilfe. Hausangestellte sind in Spanien seit Jahrzehnten von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen. Das verstößt gegen EU-Recht, urteilte nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Donnerstag. Durch die Regelung würden Frauen, die rund 95 Prozent der Hausangestellten und Haushaltshilfen stellen, diskriminiert.

Geklagt hatte eine Haushaltshilfe, die nicht in die Versicherung durfte. Ein spanisches Gericht legte den Fall dem EuGH vor. Eigentlich hatte die spanische Koalitionsregierung aus sozialdemokratischem PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos in ihrer Regierungsvereinbarung versprochen, den Sonderstatus der Haushaltshilfen abzuschaffen – nicht zuletzt, da er nicht mit internationalem Recht vereinbar sei, so beispielsweise mit dem Übereinkommen 189 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte.

Das EuGH-Urteil ist daher ein Schlag ins Gesicht der spanischen Regierung, die von sich behauptet, feministische Politik zu betreiben und mantraartig erklärt, Pflegearbeit und andere besonders von Frauen betriebene Tätigkeiten müssten aufgewertet werden. Zwar gab es in den zwei Jahren dieser Regierung durchaus einige Verbesserungen, Hausangestellte wurden allerdings bisher außen vor gelassen, weshalb die »Interkulturelle Vereinigung der Haus- und Pflegeangestellten« (AIPHC) bereits am 10. Februar gegenüber der Tageszeitung El Confidencial erklärte, Haushaltshilfen seien »die Vergessenen der Arbeitsreform«.

In einer Pressemitteilung des EuGH vom 30. September 2021 hieß es bereits, der Generalanwalt Maciej Szpunar habe in seinen Schlussanträgen ausgeführt, »dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund des Geschlechts im Bereich der sozialen Sicherheit von den Mitgliedstaaten zu beachten ist«. Das sei jedoch nicht geschehen, der »in der nationalen Regelung vorgesehene Schutzausschluss« bringe »einen besonderen Nachteil für Hausangestellte mit sich«. Das führe zu einer »Verstärkung des traditionellen gesellschaftlichen Rollenverständnisses«, da nicht nur ermöglicht werde, »die strukturell schwächere Stellung der Hausangestellten auszunutzen«, sondern auch, »den Wert ihrer Arbeit geringzuschätzen, anstatt sie gesellschaftlich anzuerkennen und wertzuschätzen«.

Die Klägerin hatte seit 2011 in einem Haushalt gearbeitet, bis sie 2019 entlassen wurde. Ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld bekam sie keine anderen staatlichen Hilfen, die an den Status der Erwerbslosigkeit gebunden sind. Hausangestellte und private Pflegerinnen, die es anderen ermöglichen, ihrer Arbeit nachzugehen, haben zudem oft kein geregeltes Beschäftigungsverhältnis, teilweise nicht einmal Papiere. Schätzungen zufolge hat jede dritte Haushaltshilfe keinerlei Arbeitsrechte – auch, weil ein großer Teil der in der Branche Arbeitenden nicht aus Spanien kommt und keinen gesicherten Aufenthaltsstatus hat.

Gegenüber der Onlinezeitung eldiario.es erklärte am Dienstag Mariana Urkuyo von der Gruppe »Trabajadoras no Domesticadas«, die politische Organisierung gemeinsam mit anderen Frauen in derselben Situation sei »auch ein Werkzeug« gewesen, »um mich besser zu integrieren und um mich nicht mehr wie eine Ausländerin zu fühlen«. »Es ist kein Zufall, dass diejenigen von uns, die diese Arbeit machen, Frauen und Ausländer sind«, betonte Urkuyo, die vor acht Jahren aus Nicaragua nach Spanien gekommen war.