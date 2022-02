Mit Opel wird nun Geld verdient

Gonzalo Fuentes/REUTERS »Sehr profitabel«: 13,4 Milliarden Euro Gewinn verbuchte der Autokonzern 2021 (Firmengebäude bei Paris)

Prächtig verdient hat im ersten Jahr seines Bestehens der Autokonzern Stellantis, der im Januar 2021 aus der Fusion von Opel-Mutter Peugeot-Citroën (PSA) und Fiat Chrysler (FCA) hervorging. Bei der Präsentation der Jahresbilanz 2021 am Mittwoch wies der Konzern einen Umsatz von 152 Milliarden Euro und 13,4 Milliarden Euro Gewinn aus. Verglichen mit den addierten Umsatzzahlen von PSA und FCA für 2020 machte das Plus laut Stellantis 14 Prozent aus (siehe Meldung in jW vom Donnerstag). Mit einer bereinigten Umsatzrendite von 11,8 Prozent sei der Autokonzern »sehr profitabel«, konstatierte das Handelsblatt am Mittwoch. VW habe »lediglich eine operative Marge von 7,6 Prozent erzielt«. Den Wolfsburgern fehlten Einsparpotentiale durch Synergieeffekte. Die wurden bei der Zusammenlegung von PSA und FCA auf 3,2 Milliarden Euro beziffert.

Besonders gute Geschäfte machte Stellantis auf dem nordamerikanischen Markt mit dem Verkauf von SUV und Pick-ups wie Jeep, Dodge und RAM. In Europa lief vor allem der Absatz von Nutzfahrzeugen gut. In der Erklärung zur Bilanz wies der Konzern auch darauf hin, 2021 ehrgeizige Elektrifizierungs- und Softwarepläne vorgelegt zu haben, mit vorgesehenen Investitionen von mehr als 30 Milliarden Euro bis 2025 und »starken Partnerschaften in den Bereichen Batterietechnologie, Batteriematerialien und Softwareentwicklung«.

Stellantis-Boss Carlos Tavares sieht den Konzern in guter Position, trotz schwieriger Bedingungen: Wegen des Halbleitermangels hätten rund 1,6 Millionen Fahrzeuge nicht gebaut werden können. Im Werk Eisenach der früheren PSA-Tochter Opel lag mangels elektronischer Bauteile zeitweise die Produktion auf Eis.

Nach starken Protesten der Belegschaften, der IG Metall und von Politikern hatte Konzernchef Tavares im vergangenen Jahr seinen Plan zurückgezogen, die Werke in Rüsselsheim und Eisenach rechtlich aus der Opel Automobile GmbH auszugliedern und Arbeitsplätze des Entwicklungszentrums nach Marokko zu verlagern. Am Mittwoch verteidigte Tavares sein damaliges Vorhaben: Es sei ihm darum gegangen, die »deutschen Standorte autonomer zu machen«. Die zuständigen Manager vor Ort sollten Probleme selbst lösen, »um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Arbeitsplätze zu sichern«. Vor dem Verkauf von General Motors an PSA habe Opel Verluste in Milliardenhöhe gemacht. »Es wird viel von dem kritisiert, was wir bei Opel seit 2017 gemacht haben«, so Tavares laut Handelsblatt. Doch niemanden störe, dass mit Opel nun Geld verdient werde.

Opel hat neben Marken wie Peugeot und Fiat seinen Beitrag zum Stellantis-Ergebnis geleistet. Im Kernmarkt Europa wurden wieder fast 490.000 Autos verkauft, wobei sich das Modell »Corsa« als Renner erwies. Allerdings ist das Absatzniveau noch weit entfernt vom erklärten Ziel. Absehbar sollen eine Million Autos im Jahr verkauft werden. Unklar ist, ob Opel, wie 2021 angekündigt, auf den chinesischen Markt zurückkehrt. Am 1. März will Stellantis seine langfristige Strategie präsentieren.

Bei der Vorstellung der Jahresbilanz fand Tavares lobende Worte für die Beschäftigten des Konzerns, ohne jedoch handfeste Zusagen zu Arbeitsplatzsicherung und Standorterhalt zu machen. »Unser Ziel ist es, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom profitablen Wachstum des Unternehmens profitieren«, erklärte er. Er freue sich, Teammitglieder »für ihren unermüdlichen Einsatz zu belohnen und ihnen zu danken«. Worin die Belohnung genau bestehen soll, ließ er vorsichtshalber offen.