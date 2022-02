KP statt IWF und USA

Liu Weibing/imago images/Xinhua »Jahr der Freundschaft und Kooperation«: Alberto Fernandez und Xi Jinping am 6. Februar in Beijing

Wenige Tage nachdem Argentiniens Präsident Alberto Fernández mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) eine Einigung über ein neues Kreditabkommen erzielt hatte, verkündete er Anfang des Monats den Beitritt seines Landes zum chinesischen Projekt der »Neuen Seidenstraße«. Die Bekanntgabe erfolgte bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping am Rande der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Beijing. Darüber hinaus schlossen die beiden Präsidenten ein Kooperationsabkommen über Investitionen in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar (etwa 21 Milliarden Euro) in Argentinien. Zuvor war bekanntgeworden, dass China ein Atomkraftwerk in der Hauptstadtregion Buenos Aires bauen wird. Mit dem Beitritt zur »Neuen Seidenstraße« werden sich die Beziehungen der beiden Ländern weiter vertiefen.

Weltweit sind bereits mehr als 140 Länder in das Projekt eingebunden, darunter auch lateinamerikanische, Argentinien kommt jedoch als einer von drei Regionalmächten besondere Bedeutung zu. Die anderen, Brasilien und Mexiko, sind bislang nicht involviert. Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung vom argentinischen Außenminister Santiago Cafiero und dem Vorsitzenden der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission der Volksrepublik China, He Lifeng, in Beijing. Cafiero sprach von einer »strategischen Entscheidung« und einem »neuen Meilenstein in den bilateralen Beziehungen«. Die Vereinbarung habe die Förderung argentinischer Exporte zum Ziel und sei Schlüsselelement einer umfassenden Partnerschaft.

Argentinien erhofft sich davon nicht zuletzt eine größere Unabhängigkeit von den Geldgebern USA und dem IWF. Das hatte Fernández im Vorfeld seiner Reise nach Beijing betont, anschließend twitterte er: »Die Entscheidung Chinas, eine stärkere Nutzung nationaler Währungen im Handel und bei Investitionen zu fördern und die Forderung Argentiniens nach einer Überprüfung der Überlastungspolitik des IWF zu unterstützen, sind entscheidende Schritte nach vorn.«

China und Argentinien unterhalten bereits starke Wirtschaftsbeziehungen. Anlässlich des 50. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen wurde 2022 zum »Jahr der argentinisch-chinesischen Freundschaft und Kooperation« erklärt. Die Volksrepublik löste im vergangenen Jahr Brasilien als wichtigsten Handelspartner Argentiniens ab. Rindfleisch und Sojabohnen sind die Hauptexportgüter nach China. Neben den landwirtschaftlichen Erzeugnissen dürften die Chinesen vor allem am Abbau von Lithium interessiert sein. Das Edelmetall wird für die Herstellung der Akkus in Elektroautos, Handys oder Computern benötigt.

Devisentauschgeschäfte sollen im Rahmen des bilateralen Abkommens weiter vertieft werden soll, so die argentinische Regierung. Xi versicherte in einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums, die VR sei bereit, Entwicklungsmöglichkeiten zu teilen und den Partner beim Ausbau der Industrie und der Steigerung der Exporte zu unterstützen. Eine Zusammenarbeit sei etwa in den Bereichen Handel, Infrastruktur, Digitalwirtschaft und nachhaltige Entwicklung verabredet, so der chinesische Präsident weiter.

Alles andere als begeistert von diesen Entwicklungen dürften die USA sein. Im »eigenen Hinterhof« gewinnt der wirtschaftlich größte Kontrahent immer mehr an Einfluss – das wird in Washington genau beobachtet. Wie der US-Imperialismus darauf reagieren wird, bleibt abzuwarten. In Argentinien finden im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die USA direkt oder indirekt Kandidaten an die Macht helfen, die ihnen genehmer sind.