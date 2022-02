Mord an Bauernführern

Luisa Gonzalez/REUTERS Auch indigene Gemeinden sehen sich regelmäßig staatlich tolerierter Gewalt in ihren Regionen ausgesetzt (Cundinamarca, 18.10.2020)

Die Bauernbewegung in Kolumbien trauert. Am späten Dienstag abend (Ortszeit) wurden in der Gemeinde San Martín im nordwestlichen Departamento Cesar Teófilo Acuña und Jorge Tafur ermordet. Das vermeldete die Bauernorganisation Nationaler Agrarkoordination (CNA) über ihren Twitteraccount: »Ein weiteres Mal wütet der schmutzige Krieg des kolumbianischen Staates gegen die Bauernschaft der CNA.« Auch eine Reihe anderer Organisationen berichtete über die Tötung der Bauernführer, die mutmaßlich in einem Haus erschossen worden waren.

In einer Erklärung vom Mittwoch betonte die CNA, die Morde seien Teil eines »Vernichtungsplans« gegen Organisationen, die sich gegen das »Zerstörungs- und Vertreibungsmodell« des transnationalen Kapitals in den kolumbianischen Regionen stellten. Die NGO Indepaz bezeichnete Acuña und Tafur auf Twitter als »historische soziale Anführer« der Region Magdalena Medio. Tafur gehörte seit November 2021 der landesweiten Führung der CNA an, Acuña war seit Jahrzehnten eines der bekanntesten Gesichter der kolumbianischen Bauernbewegung und Teilnehmer der nach dem sogenannten Agrarstreik 2014 aufgenommenen Verhandlungen mit der Regierung.

Wie unter anderem das linke Nachrichtenportal Colombia Informa berichtete, hatte Acuña während der vergangenen Monate immer wieder über Drohungen und Einschüchterungsversuche berichtet. Im Dezember 2020 war er gemeinsam mit zwei weiteren bekannten Bauernführern in einer koordinierten Aktion unter fadenscheinigen Gründen verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft warf den Aktivisten »schwere Rebellion« und Verbindungen zur Guerillaorganisation Nationale Befreiungsarmee (ELN) vor. Das Gerichtsverfahren gegen Acuña war bis zuletzt nicht abgeschlossen gewesen.

Über die Hintergründe der Tat ist bisher noch nichts Genaues bekannt. Allerdings betonte die CNA über Twitter, vor wenigen Tagen hätten die Genossen sich darüber beschwert, dass die Polizei sowie der Bürgermeister der Gemeinde San Martín »die Gemeinschaften, die Opfer von Gewalt geworden waren, bedroht und schikaniert« hätten – »Hand in Hand mit dem Großgrundbesitzer Wilmer Díaz«. Am Mittwoch erklärte die kolumbianische Staatsanwaltschaft in dem Kurznachrichtendienst, sie habe eine Gruppe von Staatsanwälten, Kriminalisten und Forensikern bestimmt, die das Verbrechen untersuchen und aufklären sollten.

Kolumbiens soziale Bewegungen sehen jedoch insbesondere auch die Rolle des Staates kritisch. In der Mitteilung vom Mittwoch erklärte die CNA, das Attentat sei »geplant« gewesen – »mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft«, die die Bauernführer durch die öffentliche Verfolgung, durch Anklagen und falsche Anschuldigungen »dem Gewehrlauf ausgesetzt« habe. Verantwortlich für die Morde seien die kolumbianische Regierung sowie der kolumbianische Staat.

In einem in sozialen Medien verbreiteten Video warnte Acuña davor, dass der Staat und die Mächtigen die Bauernbewegung ausrotten wollten. Laut einer Zählung der NGO Indepaz wurden in diesem Jahr inklusive Acuña und Tafur bereits 30 soziale und Menschenrechtsaktivisten ermordet.