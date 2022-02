Neue Sanktionen gegen Moskau

Sergei Bobylev/imago images/ITAR-TASS Gegen russische Einzelpersonen wurden bereits Sanktionen verhängt

Die EU-Staaten haben sich nach dpa-Informationen am Donnerstag auf die Grundzüge des neuen Sanktionspakets gegen Russland verständigt. Laut namentlich nicht genannten EU-Vertretern sollten die Bereiche Energie, Finanzen und Transport getroffen werden. Angedacht sind auch Exportkontrollen für Hightechprodukte und Software sowie Einschränkungen bei der Vergabe von Visa. Ein Ausschluss Russlands aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk Swift und Ausfuhrverbote für zum Beispiel Erdgas sind demnach zunächst nicht vorgesehen.

In einer Stellungnahme hatten die 27 EU-Staats- und -Regierungschefs zuvor erklärt, nach der »eklatanten Aggression« wolle man Maßnahmen beschließen, »die Russland für sein Vorgehen massive und schwerwiegende Konsequenzen auferlegen werden«. Am Abend (nach jW-Redaktionsschluss) sollte es auf einem Krisengipfel dazu eine Einigung geben.

Unterdessen kündigte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ebenfalls ein »massives« Sanktionspaket gegen Moskau an. Es würden gemeinsam mit den westlichen Verbündeten harte Strafmaßnahmen vorbereitet. Das »grausame und barbarische Vorgehen von Wladimir Putin« müsse »diplomatisch, politisch, wirtschaftlich und letztlich militärisch scheitern«, so der britische Premier.

Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala wies die Auslandsvertretungen bereits an, die Visavergabe an Russen zu stoppen. Zudem müssten die russischen Konsulate in Karlovy Vary und Brno schließen, so der Premier nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats. Lettland verhängte Sendeverbote gegen drei russische Fernsehsender, wie die zuständige Aufsichtsbehörde mitteilte. Sie stellten eine »Bedrohung für die nationale Sicherheit« dar.

Litauens Staatschef Gitanas Nauseda forderte, dass Sanktionen auch gegen Belarus erlassen werden. Zur Begründung erklärte er, »weil heute vom Territorium dieses Landes aus Aggressionen durchgeführt werden«.

Südkorea will sich ebenfalls an den internationalen Sanktionen gegen Moskau beteiligen. Präsident Moon Jae In sagte, man unterstütze die Bemühungen einschließlich wirtschaftlicher Sanktionen. Das Außenministerium in Seoul präzisierte später, das Land erwäge keine eigenen Strafmaßnahmen, sondern würde sich im Fall einer »vollständigen Invasion« in die Ukraine internationalen Exportkontrollen gegen Russland anschließen.