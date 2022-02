Mehr Mindestlohn gefordert

Odelyn Joseph/AP

In Haitis Hauptstadt Port-au-Prince haben am Mittwoch (Ortszeit) Hunderte Menschen für einen höheren Mindestlohn protestiert. Am Montag hatte die Regierung eine Erhöhung des täglichen Mindestlohns in der Textilindustrie von 500 auf 685 Gourde verkündet, nachdem es bereits seit Wochen Proteste gegeben hatte. Die Beschäftigten fordern pro Tag 1.500 Gourde (etwa 13 Euro). Während der Proteste wurde der Journalist Lazard Maximilien von vermummten Männern erschossen. Mehrere Medienberichte machten die Polizei dafür verantwortlich. (dpa/AFP/jW)