Die große Wettbewerbslüge

Martin Storz/imago images/imagebroker »Endlich, die D-Mark ist da« – Bild-Titel zum Tag der Währungsunion am 1.7.1990 (Löbau, DDR)

Unvergessen bleibt die Aussage eines Westprofessors im Herbstsemester 1990, der bei einer Vorlesung vor Studenten der Humboldt-Universität den denkwürdigen Satz sagte: »Die viel zitierte Pressefreiheit in der Bundesrepublik besteht im großen und ganzen darin, dass eine Handvoll Verleger in ihren Zeitungen und Zeitschriften das drucken können, was sie drucken wollen!« Dass dies längst so auch in Ostdeutschland ist, weiß man – wie es aber dazu kam, dazu hat die Ostberlinerin Mandy Tröger eine Studie geschrieben, die im Verlag Herbert von Halem in Köln unter dem Namen »Pressefrühling und Profit. Wie westdeutsche Verlage 1989/1990 den Osten eroberten« 2019 veröffentlicht wurde. Dank eines jüngst erschienen Podcasts muss man nicht alles lesen, sondern kann sich das Wesentliche von der Autorin dazu sagen lassen in einer einstündigen Spezialepisode vom Podcast »Wohlstand für alle«, in dem Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt Wirtschaftsthemen aufgreifen und darin »einen anderen Blick« auf ökonomische Zusammenhänge werfen.

In der Tat hat die derzeitige Gastprofessorin am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover, Mandy Tröger, einen »anderen Blick« auf die Geschichte der Entwicklung der Presselandschaft in Ostdeutschland als den offiziell verbreiteten: Die Legende besagt, dass der »freie Markt« dafür gesorgt habe, dass sich die Presselandschaft im Osten so entwickelt habe, wie wir sie heute vorfinden – mit wenigen Großverlagen, die den gesamten Zeitungsmarkt dominieren. Ist diese These haltbar? Mandy Tröger war neun Jahre alt, als ihre Mutter sie mitnahm zu den Protesten am Berliner Alexanderplatz am 4. November 1989. Das hat sie tief geprägt und auch ihren Willen angefacht zu erforschen, was sich denn damals in den sogenannten Wendejahren 1989 und 1990 tatsächlich abgespielt hat, insbesondere auf dem Feld der Presse.

Um tiefer einzusteigen ist eine gewisse Grundkenntnis der Vorgeschichte notwendig, schließlich war die DDR auch im Leseverhalten der Bevölkerung ein vollkommen anderes Land als die BRD. Regionale Tageszeitungen, die in den Bezirken der DDR verlegt worden waren mit einer Auflage von 200.000 bis 700.000 Exemplaren, waren etwas, von dem Westverlage nur träumen konnten. Die Monopolstellung hatte die SED mit über 70 Prozent aller Presseerzeugnisse.

Zudem kam es in der DDR Anfang 1990 zu einem wahren »Pressefrühling« mit zahlreichen Neugründungen – insgesamt 120 Blätter entstanden in diesem Jahr. Die kleinen neuen wurden herausgegeben von Bürgerbewegungen oder Privatpersonen. Jeder Ostdeutsche konnte jetzt ohne Lizenz sein eigenes Blatt herausbringen. In diese Gemengelage hinein begaben sich die vier westdeutschen Großverlage Springer, Gruner und Jahr, Bauer und Burda – sie strebten nach Monopolstellungen in Ostdeutschland. Ohne Genehmigung oder rechtliche Grundlage bauten sie gemeinsam einen eigenen Vertrieb mit vorerst 3.500 Vertriebsstellen in der DDR gegen den Willen der Deutschen Post auf, die in der DDR das Vertriebsmonopol hatte. Springer und Co. boten vor allem Dumpingpreisprodukte an. Durch Joint-Venture-Abkommen übernahmen sie später die einstigen SED-Bezirkszeitungen und bauten so ihre Marktdominanz weiter aus. Zwei Jahre nach der »Wende« waren die ostdeutschen Neugründungen nahezu komplett verschwunden.

Der Podcast »Wie die Westpresse den Osten eroberte – Mandy Tröger im Gespräch« liefert ein erhellendes Hörstück darüber, wie der westdeutsche Kapitalismus der Großverlage die Erwartungen der Ostdeutschen enttäuschte und die Pressestrukturen der DDR zerstörte. Zu hören ist er unter kurzelinks.de/g0vu.