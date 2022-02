Brasilien: Todeszahl nach Erdrutsch steigt auf 130

Ricardo Moraes/Reuters Die Suche nach Verschütteten ging auch am Freitag weiter (Petrópolis, 18.2.2022)

Petrópolis. Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 123 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf die Feuerwehr am Freitag. Unter den Toten waren demnach 20 Kinder. 70 Leichen wurden identifiziert. Am frühen Freitag morgen heulten in Petrópolis erneut die Sirenen, gegen Donnerstag abend hatte wieder heftiger Regen eingesetzt. Das Wetter blieb auch tagsüber wechselhaft. Einige Bewohner weigerten sich dennoch, ihre Häuser zu verlassen. Die Rettungsteams setzten die Suche nach Vermissten wegen der Gefahr von Erdrutschen zu ihrer eigenen Sicherheit vorübergehend aus. Nach Angaben der Polizei wurden noch 218 Personen vermisst.

Am Dienstag hatte es nach Angaben des Wettersenders Climatempo in sechs Stunden mehr geregnet, als für den ganzen Monat Februar erwartet worden war. »Es war der schlimmste Regen in Petrópolis seit 1932«, sagte der Gouverneur von Rio, Cláudio Castro. Hänge rutschten ab, Autos und selbst Busse wurden von den Wassermassen mitgerissen, Straßen waren blockiert. (dpa/jW)