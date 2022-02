Dualer Karrierenspagat

Laci Perenyi/imago images Knapp und korrekt: Biathlon-Olympiasiegerin Denise Hermann ist Sportsoldatin (Beijing, 16.2.2022)

Wer sich bei den Beijing-Startern vom »Team D« für die berufliche Situation neben ihrem Leben als Spitzenathleten interessiert, wird nicht einmal vom offiziellen Datenmaterial des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zufriedengestellt. Neben reichlich Nullinformationen über Ausbildung oder Beruf wie etwa zu Skeleton-Olympiasiegerin Hannah Neise, »Olympia-Pechvogel« Julia Taubitz oder Rodel-Silbermedaillengewinnerin Anna Berreiter, gibt es sogar peinliche Fehler. Vinzenz Geiger, Schlussspurt-Goldgewinner bei den nordischen Kombinierern, gilt in den Teamunterlagen als »Schüler«, obwohl der 24jährige seit 2017 dem Zoll-Skiteam angehört.

Die frisch gekürte Biathlon-Olympiasiegerin Denise Hermann wird immerhin knapp und korrekt als »Sportsoldatin« geführt und Rennrodlerin Natalia Geisenberger, die mit nun sechs Goldmedaillen erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin, als »Bundespolizistin«.

Womit beim so wichtigen Spagat zwischen Spitzensport und beruflicher Qualifikation fürs Leben nach der Karriere die beiden wichtigsten Stützen vor allem für die Topathleten des Wintersports benannt wären. Rund 1.450 staatliche Stellen sind aktuell für den Spitzensport reserviert. Mit über 950 Dienstposten gilt die Bundeswehr als bedeutendster Förderer neben der Bundespolizei, der Polizei in den einzelnen Ländern, der Feuerwehr in Brandenburg und den rund 80 Planstellen, die in Ministerien des Bundes, der Länder oder in kommunalen Verwaltungen für Kadersportler bereitstehen.

Nach Drängen seitens der Athleten und Verbände dürfen nun auch die Spitzensportler unter dem Dach der Bundeswehr ungehindert studieren. Ein Türöffner in einem Fördersystem, in dem es etwa 80 Prozent der 4.000 Bundeskader – ob nun als Sportsoldaten oder in Zivil – in die Hörsäle zieht und nur ein Fünftel in einen Ausbildungsberuf.

Entsprechend steht im neuen, Ende vorigen Jahres vorgelegten und bis 2028 reichenden »Zehn-Punkte-Programm« zur »Dualen Karriere« das Akademische weit oben. Die Zeiten sollen vorbei sein, da studierende Spitzenathleten wegen einer Klausur Wettkämpfe oder Trainingscamps verpassten. Derzeit existieren zwischen den Olympiastützpunkten (OSP) mit akademischen Einrichtungen bundesweit rund 200 Kooperationsverträge. Das Zuckerli dabei: Die absoluten Topathleten sollen demnächst bevorzugten Zugang zu besonders begehrten Studienfächern und Hochschulen erhalten.

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht ebenfalls die Förderung der »Eliteschulen des Sports« (EdS) mit ihren aktuell rund 10.000 ambitionierten Schülerinnen und Schülern, immerhin knapp die Hälfte sämtlicher derzeit etwa 23.000 Landeskader zwischen Boden- und Ostsee. Jüngst haben sich sämtliche 43 dieser Einrichtungen einer Evaluation unterzogen, die vom DOSB nun ausgewertet wird. Es ist die gründlichste Analyse, die in diesem spitzensportlichen Bereich jemals stattgefunden hat, in dem das Erbe der früheren Kinder- und Jugendsportschulen (KJS) des DDR-Sports weiterlebt. Die Verantwortlichkeiten im EdS-System sind klar unterschieden. Die Schulen haben für den Unterricht zu sorgen und dafür, dass genügend Zeit fürs Training garantiert ist.

Einerseits wird versucht, mit dem neuen Programm im engen Zusammenwirken mit den insgesamt 45 OSP-Laufbahnberatern und einem neuartigen Expertengremium dem Ideal eines »dualen Mechanismus« nahezukommen. Auf der anderen Seite scheint dieses Vorhaben völlig überdimensioniert, weil die Nachrücker fehlen. Bei nationalen Nachwuchsmeisterschaften sind die Starterfelder teilweise schon erschreckend klein, und der Sportunterricht in den Grundschulen ist stark gekürzt. Ganz zu schweigen von den Einschränkungen im Zuge der Pandemie für den Kinder- und Jugendsport. Schon heute gibt es Schwierigkeiten, die 300 bei der Landespolizei vorgehaltenen Stellen mit Kadersportlern zu besetzen oder für spitzensportlich zugeschnittene Kurse in einigen Ausbildungsberufen genügend Bewerber zu finden. Wo Teenager sich weniger bewegen, wachsen weniger Talente nach. Wenn es außerdem noch nicht einmal eine Systematik gibt, diese wenigen zu sichten und für den Leistungssport zu gewinnen, muss der Betrieb zwangsläufig ins Stocken geraten.