Lebensgroßer Autor

In Estlands Hauptstadt Tallinn erinnert eine neue Bronzestatue an den Schriftsteller Jaan Kross (1920–2007). Die lebensgroße Skulptur wurde am Sonnabend zum 102. Geburtstag des Autors (»Der Verrückte des Zaren«, 1978) enthüllt. Dies berichtete die Tageszeitung ­Postimees am Montag. Das Denkmal befindet sich in der Nähe des Schriftstellerhauses in der Altstadt. In und um das Gebäude herum befanden sich einst die Wohn- und Arbeitsräume von Jaan Kross. (dpa/jW)