Verstärkte Rückgabe

Nigerias Präsident Muhammadu Buhari hat an ehemalige Kolonialmächte appelliert, gestohlene Kunst »verstärkt« zurückzugeben. Nigeria wolle vor allem die Restitution von Artefakten von seiten Großbritanniens »energisch vorantreiben«, teilte die nigerianische Nachrichtenagentur NAN am Dienstag mit. Das westafrikanische Land war bis 1960 britische Kolonie. Am Samstag hatte Großbritannien zwei Artefakte restituiert: Die Benin-Bronzen wurden von der Universität Cambridge und der Universität Aberdeen nach 125 Jahren zurückerstattet. (dpa/jW)