Dumm gelaufen

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB Sturm geerntet: Umgestürzte Bäume auf den Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen GmbH HSB (Drei-Annen-Hohne, 20.2.2022)

Mittwoch, 16. Februar

Coronalage im Schnelldurchlauf: Die wandhohen Zahlen stagnieren wie versprochen, und Bund-Länder-Gipfel haben heute in Deutschland geplante und in Österreich überraschende Lockerungen beschlossen. In der Alpenrepublik ab 5. März und fast vollständig, in der BRD ab irgendwann und nach einem Dreistufenplan von 2G bis 3G, addiert mit minus und subtrahiert durch plus.

Donnerstag, 17. Februar

In Weimar haben Christen wieder öffentlich gegen die Coronademos angebetet. Sie wollen »einen Beitrag zum Frieden in unserer Stadt« leisten. Ich finde es löblich, dass sie etwas für den Frieden tun wollen, aber gibt es keine wirksameren Mittel als beten? Am Ende zündet sich noch einer an, und dann ist das Geschrei wieder groß. Ich habe mir vorgenommen, Christen nicht mehr so oft zu verunglimpfen als Anhänger eines esoterisch-hellenistischen Kults, der das Andenken an einen antiimperialistischen judäischen Apokalyptiker mit der Wahnvorstellung verknüpft, dieser habe sich freiwillig ans Kreuz der römischen Besatzer gehängt. Aber kann man Bürger ernst nehmen, die glauben, mit einer spirituellen Unterwerfungsgeste gegen Ignoranz anstinken zu können?

Dass das nicht funktioniert, musste schon ihr Jesus erfahren. Der Menschensohn ging zum Schluss seiner Tournee mit seinen zwölf Zwergen auf den Ölberg und befahl ihnen, mit allen Kräften zum Herrn zu beten. Der würde zum Dank seine Heerscharen schicken, damit sie dann gemeinsam die Römer in Jerusalem verdreschen – bewaffnet mit nur zwei rostigen Schwertern. Klingt etwas überspannt und ist auch schiefgegangen. Die Jungs pennten beim Murmeln ein und statt Zebaoth mit seinen Scharen kamen die Schergen der Römer mit ihren Piken. Die Jünger gingen stiften und ein Zenturio namens Jimmy Malone packte den vermeintlichen Messias und höhnte: »Du musst der Galiläer sein. Kommst mit ’nem Messer zu ’ner Schießerei!«

Samstag, 19. Februar

Der Orkan macht gerade Pause. Es ist zwar noch sehr windig, aber die Bäume haben aufgehört umzufallen. Krähen sitzen in den Kronen der Birken vor dem Haus und lassen sich hin- und herschaukeln, ein beruhigender Anblick, wenn ich von der Arbeit auf- und aus dem Fenster schaue. Vier Freunde von mir hat es im letzten Vierteljahr erwischt, dreimal Herzinfarkt, ein Schlaganfall, und sie sind wie ich erst Mitte fünfzig. Alle vier stehen wieder, das freut mich kolossal. Aber diese Vorfälle bestätigen meinen Verdacht, dass mein Lebensabend nicht erst irgendwann in zwanzig Jahren beginnen wird, sondern bereits begonnen hat. Ich muss damit aufhören, das einzige, das ich besitze, zu vergeuden: Zeit.