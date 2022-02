Wut auf Flitsbezogers

Ramon van Flymen/ANP/imago images Kuriere demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen vor dem Hauptsitz des Berliner Lieferriesen Gorillas in Amsterdam (17.11.2021)

In den Niederlanden wehren sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger gegen die Ansiedlung von Blitzlieferdiensten in ihrer Nachbarschaft. In Gouda verhinderten sie nun mit einer Petition, dass das Berliner Startup Flink ein Lager in der berühmten Käsestadt einrichten darf. Das Verbot des Stadtrats gilt vorerst bis Ende des Jahres. Das berichtete der Regionalsender Omroep West am Wochenende.

Die »Flitsbezogers« wie rasend schnelle Lieferanten wie Flink, Getir oder Gorillas auf Niederländisch heißen, entpuppen sich zunehmend nicht nur als Konzerne mit miserablen Arbeitsbedingungen, sondern auch als Belastung für Stadtbewohner. Denn damit die Firmen ihre versprochenen Lieferzeiten von höchstens zehn Minuten einhalten können, benötigen sie über die Stadt verteilt viele kleine Warenlager, sogenannte Dark Stores. Bis jetzt konnten sich die Blitzdienste in den Niederlanden ansiedeln, wo sie wollten, auch in Wohngebieten. Sie gelten nämlich als Ladengeschäfte. Anders als ein Friseur, Reisebüro oder Tattooshop bringen die »Dark Stores« aber erhebliche Unruhe in die Nachbarschaften. »Das bedeutet viel mehr Fracht, Entladen rund um die Uhr, eine große Anzahl von Lieferfahrrädern auf der Straße, Lärmbelästigung und mehr Verkehrsgefährdung«, erklärte Syl Grootveld aus Gouda bei Omroep West.

Dem Treiben schieben jetzt zahlreiche niederländische Gemeinden einen Riegel vor. Grootveld sammelte mehr als 800 Unterschriften gegen den »Dark Store« von Flink – und rannte dabei im Rathaus offene Türen ein: »Diese Sorte von Händlern trägt nicht zu einer lebendigen Einkaufsstraße bei«, zitierte Omroep West den für die Innenstadtentwicklung zuständige Dezernenten Thierry van Vugt. Darum beschloss der Stadtrat ein Ansiedlungsverbot für 2022 und will in dieser Zeit einen neuen Flächennutzungsplan aufstellen.

Gouda ist nicht die erste Stadt und wird sicher auch nicht die letzte sein, die so handelt. Amsterdam erließ bereits im Januar ein entsprechendes Verbot. Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort, Den Haag, Arnhem und Groningen gehen entweder bereits gegen die Lieferdienste vor oder wollen das in Kürze tun. Es brodelt also. In Amsterdams Szeneviertel De Pijp bekamen aber nicht die Manager den Ärger zu spüren, sondern die für einen Hungerlohn arbeitenden Kuriere: Bewohner sollen sie mit Eiern beworfen haben, berichtete Het Parool im Dezember. Der Grund: Innerhalb weniger Wochen wurden in De Pijp in einer einzigen Straße drei »Dark Stores« eröffnet.

Je mehr Leute sich alles an die Tür liefern lassen, desto größer sind die Auswirkungen auf die Entwicklung der Stadtviertel. »Wenn die Leute nicht in den Supermarkt gehen, um ihre täglichen Einkäufe zu erledigen, werden sie auch nicht mehr beim Bäcker, Metzger oder in der Buchhandlung vorbeikommen«, so der Logistikexperte Walther Ploos van Amstel von der Universität Amsterdam im Dezember bei Het Parool. »Wenn wir nichts tun, gibt es bald nur noch Zombiestraßen, auf denen kein Leben ist.«

Der Lieferdienst Flink denkt darüber nach, vor Gericht zu ziehen. »Unser Anwalt sagt, dass dieses Verbot illegal zu sein scheint«, sagte der Benelux-Chef Benjamin Zagel am 10. Februar in einem Interview mit dem Financieele Dagblad. Falls Flink keine neuen Lager eröffne, würde die Belastung durch die bereits bestehenden »Dark Stores« nur zunehmen, so Zagel.

Übrigens ist die ursprünglich in Berlin ansässige Gorillas Technologies Holding, die Muttergesellschaft des Lieferdienstes, seit dem 28. Januar offiziell ein niederländisches Unternehmen mit Sitz in Amsterdam. Das Hauptquartier bleibt allerdings in Berlin. Das berichtete das NRC Handelsblad am Montag unter Berufung auf die deutsche Lebensmittelzeitung. »Deutsche Unternehmen wählen solche Konstruktionen via die Niederlande aus steuerlichen Gründen oder zur Umgehung des deutschen Mitbestimmungsrechts«, hieß es im NRC. In den Niederlanden können Beschäftigte über den Betriebsrat weniger mitbestimmen als in Deutschland. Das kommt Gorillas gelegen. In der BRD versucht das Unternehmen nämlich mit allen Mitteln, Betriebsräte zu verhindern.