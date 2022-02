Dramatische Lage

REUTERS/Federico Rios »Gegen Duque und seine schlechte Regierung«: Kämpfer der Nationalen Befreiungsarmee nahe dem Fluss San Juan (31.8.2017)

In Kolumbien nehmen bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen nichtstaatlichen Gruppen zu. Die Landbevölkerung ist die Leidtragende. Am Montag (Ortszeit) machten mehrere Politiker auf die dramatische Situation im nordwestlichen Departamento Chocó aufmerksam. Rund 700 Familien säßen dort wegen schwerer Gefechte zwischen der Guerillagruppe Nationale Befreiungsarmee (ELN) und dem Drogenkartell Clan del Golfo in ihren Häusern fest, schrieb Sandra Ramírez, Senatorin der linken Partei Comunes, auf Twitter. Die Regierung von Präsident Iván Duque spiele die dortige humanitäre Katastrophe herunter, »während die Menschen im Chocó völlig vernachlässigt und im Stich gelassen werden«.

Tatsächlich verfügt der Staat kaum über die Kontrolle im Chocó, der neben der langen Pazifikküste auch Zugang zum Atlantik hat. Große Teile der Bevölkerung, besonders Indigene und Afrokolumbianer, leben in Armut, die unwegsame Natur bietet Drogenbanden beste Voraussetzungen für den Schmuggel von Kokain, aber auch Waffen und Menschen. Hinzu kommt der Reichtum des Departamento an Rohstoffen wie Gold, die von illegalen Gruppen ausgebeutet werden.

Erst am Freitag reiste Innenminister Daniel Palacios nach Quibdó, der Hauptstadt des Chocó, nachdem Menschenrechtsorganisationen gewarnt hatten, mehr als 70 Prozent der Bevölkerung des Departamento befänden sich in Gefahr. Gegenüber lokalen Medien behauptete er, dass die Lage keineswegs so kritisch sei. Daraufhin sagte am Montag der Erzbischof von Quibdó, Juan Carlos Barreto, ein geplantes Treffen zur Menschenrechtslage im Chocó wieder ab.

Auch in anderen Regionen könnte es in den kommenden Tagen vermehrt zu Auseinandersetzungen kommen. In einem auf Sonntag datierten Kommuniqué ruft die nationale Führung der ELN zu einem »bewaffneten Streik gegen Duque und seine schlechte Regierung« auf, der von diesem Mittwoch bis in die Morgenstunden des Samstag gehen soll. Der Bevölkerung wird geraten, zu hause oder am Arbeitsplatz zu verbleiben und »aus Sicherheitsgründen« darauf zu verzichten, sich woanders hinzubegeben. Ausnahmen wie Bestattungsaktivitäten oder medizinische Notfälle würden nur aus »humanitären Gründen« gestattet.

Bereits in der Vergangenheit hat die Guerilla immer wieder sogenannte bewaffnete Streiks durchgeführt. Dabei wird das öffentliche Leben in den von ihr kontrollierten Regionen heruntergefahren und insbesondere der Transport von Menschen und Waren blockiert. Zuletzt war es infolge dessen vor zwei Jahren in mehreren Landesteilen zu Versorgungsengpässen gekommen. Die ELN ist nach dem 2016 geschlossenen Friedensabkommen mit der FARC-EP die letzte verbleibende größere Guerilla in Kolumbien. Mehrere Versuche, über eine Waffenniederlegung zu verhandeln, scheiterten in der Vergangenheit an der Haltung der Mächtigen in Bogotá.

Kolumbiens Verteidigungsminister Diego Molano bezeichnete die Ankündigung als einen Versuch, »Angst unter den Kolumbianern zu verbreiten«, berichtete unter anderem die Wochenzeitung Semana am Sonntag. »Die ELN ist eine Gruppe von Narcoterroristen, Kriminellen, deren Anführer zudem Feiglinge sind, die sich in Venezuela verstecken«, so Molano weiter. Die Regierung werde »unsere gesamten Kräfte mit all ihren Kapazitäten einsetzen, um die Mobilität und den Transport der Kolumbianer zu gewährleisten«. Man werde »weder wegen ein paar Flugblättern in die Knie gehen noch sich einschüchtern lassen«.

In weniger als drei Wochen, am 13. März, finden in Kolumbien Parlamentswahlen statt, am 29. Mai wird dann ein neuer Präsident gewählt. Rechte Medien wie der Sender RCN Radio werfen der ELN vor, eine Kampagne unter dem Namen »Abschied von Duque« geplant zu haben, in deren Rahmen die Organisation ihre Aktivitäten intensivieren und sowohl gegen staatliche Infrastruktur als auch Einzelpersonen vorgehen wolle. Die Guerilla hingegen erklärte bereits in der vergangenen Woche gegenüber Blu Radio, den Wahlprozess nicht beeinträchtigen zu wollen. »Wir respektieren, dass die Menschen ihre Entscheidungen frei treffen, auch wenn wir die Vision der Demokratie in diesem Land nicht teilen«, so ein ELN-Sprecher.