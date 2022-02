Der Teufel steckt im Detail

Sina Schuldt/dpa »Ladungsplus von nur 1,1 Prozent« – Containerterminal Bremerhaven

Die Seehäfen sowohl des Landes Niedersachsen als auch des Zwei-Städte-Staats Bremen haben ihre Umschlagszahlen für 2021 bekanntgegeben – und zeigen sich durchweg zufrieden. Während Bremen vorige Woche dank eines Jahresplus von 4,8 Prozent vermelden konnte, pandemiebedingte Umschlagsrückgänge wieder aufgeholt zu haben, reicht den Niedersachsen ihr am Montag veröffentlichtes Gesamtplus von 5,75 Prozent nur für das viertbeste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre.

Die Schiffahrt boomt, so wird es seit gut anderthalb Jahren berichtet: Nach kurzem Einbruch des Welthandels zu Beginn der Pandemie konstatiert die Branche eine unerwartet hohe Nachfrage. Während Industrie und Handel fehlenden Nachschub von Teilen und Waren beklagen, treibt das Missverhältnis zwischen Nachfrage und Angebot die Frachtraten – und die Gewinne der großen Reedereien – in ungeahnte Höhen: Kein Wunder, dass die Häfen ihren Teil von dieser Torte abbekommen.

Bremens Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) hat immerhin Dank für die arbeitenden Menschen übrig: »Die Hafenbeschäftigten, die Schiffsbesatzungen und die Hafen- und Logistikwirtschaft haben auch in diesen schwierigen Zeiten die Versorgung (...) aufrechterhalten.« Der Gesamtumschlag aller bremischen Häfen habe 2021 mit 69,696 Millionen Tonnen das Niveau von 2019 übertroffen und so die Coronadelle mehr als ausgeglichen. Der Containerumschlag in Bremerhaven erreichte ein Ladungsplus von nur 1,1 Prozent. Der Automobilumschlag ging um 0,9 Prozent geringfügig zurück, laut Schilling die Folge eines drastischen Einbruchs der Neuzulassungen in Europa; die Stagnation des Kfz-Umschlags ist sowohl den Zahlen des Im- als auch des Exports geschuldet (etwa ein Drittel Im- und zwei Drittel Export). Wesentlich für das Gesamtergebnis waren die Zuwächse im Massengut (plus 12,5 Prozent) sowie im Umschlag von Maschinen, Anlagen und anderem nichtcontainerisierten Stückgut (plus 23,2 Prozent). Während aber Bremerhaven mit 1,3 Prozent Wachstum über alle Güterarten (56,839 Millionen Tonnen) sein vorpandemisches Niveau knapp verfehlte, »boosterten« die Häfen in Bremen-Stadt mit 23,6 Prozent Wachstum und erzielten das drittbeste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre.

Die Beschäftigten der Häfen und der Seefahrt kommen in den Statements aus Niedersachsen nicht vor. Dafür übt man sich dort im Schönfärben stark auseinanderklaffender Einzelergebnisse zu einem glänzenden Gesamtresultat. Die neun landeseigenen Häfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven erzielten mit rund 51,410 Millionen Tonnen 2021 ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr (48,455 Millionen Tonnen) – aber der Teufel steckt im Detail.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) jubelt etwa über den Wilhelmshavener Jade-Weser-Port (JWP). 712.953 Standardcontainer bedeuteten ein Wachstum von 68,5 Prozent (Vorjahr: 423.243 Standardcontainer) – »das bisher beste Jahresergebnis« seit Inbetriebnahme. Nur bleibt der teure Terminal auch damit weit unter seiner Plankapazität (2,7 Millionen Standardcontainer) und wird diese auch so bald nicht erreichen. Denn, so der Minister, der Erfolg sei vor allem ungeplanten Schiffsanläufen zuzuschreiben, weil pandemiebedingt Liniendienste aus anderen Häfen umgeleitet wurden. Die weitere Entwicklung bleibt also abzuwarten.

Auch das sehr gute Ergebnis des Elbhafens Cuxhaven – anderes Beispiel – stimmt skeptisch: Zwar bedeuten 2,448 Millionen Tonnen Umschlag ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2,165 Millionen Tonnen). Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg hatte aber der Massengutumschlag – mit knapp 654.000 Tonnen lag er 34 Prozent über dem Vorjahresniveau (488.080 Tonnen). Ursache, so die Landeshafengesellschaft »seaports niedersachsen«, sei unter anderem »der umschlagsstarke Materialtransport infolge der Elbvertiefung«. Auch hier heißt es also: abwarten.

Während Nordenham mit einem Plus von 28 Prozent glänzt, vor allem wegen des um 62 Prozent gestiegenen Kohleimports, verbuchen andere Häfen deutliche Rückgänge: Brake etwa meldet mehr Holzexport, aber weniger Massengutumschlag und daher ein Minus von 5,84 Prozent. Stade hingegen muss einen Rückgang um 4,62 Prozent hinnehmen, ebenfalls im Kontext der Elbvertiefung; was »seaports« aber nicht hindert, Stades Hafenbilanz als »stabil« zu bezeichnen.