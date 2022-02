»Ohne dieses Verständnis wird sich nichts ändern«

M.Ellguth/imago images/Future Image 9. Gedenkmarsch zur Erinnerung an die afrikanischen Opfer von Sklavenhandel, Kolonialismus und rassistischer Gewalt (Berlin, 28.2.2015)

Für diesen Sonnabend ruft die African Black Community, ABC, zum Gedenkmarsch für die Opfer der »Maafa« auf. Der Begriff stammt aus dem Kiswahili und bedeutet so viel wie »die große Zerstörung« in Afrika, also Verbrechen wie Versklavung, Kolonialismus, Genozide. Warum gehen Sie nun in Berlin auf die Straße?

Schon seit 16 Jahren fordern die ABC und das Komitee für ein afrikanisches Denkmal in Berlin, KADIB, dort ein Mahnmal. Wir haben uns ganz bewusst für die deutsche Hauptstadt als Standort entschieden, aufgrund der kolonialgeschichtlichen Verantwortung dieses Landes und dessen Verwicklung in die aktuellen Miseren Afrikas. Unser Protest richtet sich gegen koloniale Kontinuitäten, Rassismus auf allen Ebenen sowie die tödliche EU-Migrationspolitik. Der Gedenkmarsch erinnert an die von Reichskanzler Otto von Bismarck initiierte sogenannte Westafrika-Konferenz in Berlin. Die endete am 26. Fe­bruar 1885 damit, dass europäische Großmächte den afrikanischen Kontinent wie einen Kuchen unter sich aufteilten. Die Folgen spüren wir bis heute – auch in Form von Gewalt, die Neonazis gegen die Black Community anwenden.

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag die Rückführung geraubter sogenannter Benin-Artefakte nach Nigeria zugesagt. Innerhalb der Black Community fürchten einige, die Kunstgegenstände könnten in die Hände von Diktatoren geraten, so dass dann die Allgemeinheit nichts davon hätte. Wie ist das zu verhindern?

Die Bundesregierung muss die Rückführung rasch umsetzen – und zwar nicht auf der Ebene von Bürokraten und Autokraten, sondern im Dialog mit der Community. Damit das Vorhaben Legitimität hat, muss Schluss sein mit der altertümlichen Strategie, sich Personen zum Verhandeln zu suchen, die keinen Kontakt zur Black Community haben. Das ist man uns schuldig.

Britische Kolonialherren haben die Kunstgegenstände in Benin gestohlen und brachten sie nach Europa. Deutschland beteiligte sich sozusagen mit Hehlerei: Nichts anderes ist es, wenn geraubte Gegenstände gekauft werden. Viele Skulpturen und Schätze müssen zurückgebracht werden, unter anderem auch aus Kamerun. Darüber hinaus lagern in Bunkern deutscher Forschungseinrichtungen noch Zigtausende Gebeine unserer Vorfahren, die unter anderem Opfer des deutschen Völkermordes an den Herero und Nama aus Namibia wurden. Wir wollen sie anständig beerdigen.

Sie selbst mussten als Oppositioneller vor 32 Jahren nach mehrmonatiger Haft aus Nigeria flüchten. Mit welchen Erwartungen sind Sie in die BRD gekommen?

Als ich damals hier ankam, dachte ich, Deutschland sei ein modernes Land. Zumindest ein Teil der Bevölkerung hatte sich mit der Geschichte des Antisemitismus und des Holocaust auseinandergesetzt. Dann musste ich aber feststellen, dass die Verbrechen des Genozids in Afrika größtenteils verschwiegen werden. Diese Geschichte schreibt sich fort. Mit dem erheblichen Beitrag Deutschlands zur Erderwärmung wird die Heimat vieler Menschen in Afrika vernichtet, die infolgedessen fliehen müssen. Auch der Umgang mit der Pandemie zeigt, dass sich die Länder des Nordens weiterhin als »Herren im Haus« fühlen. Während die Haltbarkeit von Impfstoffen in Lagern hierzulande abläuft, sind nur sieben Prozent der afrikanischen Bevölkerung geimpft.

Welche Lehren sollten hierzulande angesichts der Maafa gezogen werden?

Die Deutschen müssen begreifen, dass durch ihr koloniales Erbe auf dem afrikanischen Kontinent Elend und Unruhe entstanden sind. Vor diesem Hintergrund muss auch über die Klimakrise gesprochen werden: Laut UNHCR flüchten die meisten Menschen weltweit vor den Folgen den Erderwärmung – in Afrika sehen wir vor allem Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme. Über all das muss in Schulen, Bildungseinrichtungen und von Gewerkschaften aufgeklärt werden. Ohne dieses Verständnis wird sich nichts ändern.