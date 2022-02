Vorbehalte im Iran

Nazanin Tabatabaee/Nazanin Tabatabaee/West Asia News Agency via REUTERS Zuerst muss Washington liefern: Wandbild in Teheran (25.6.2019)

Mit einem Brief zu den Gesprächen über die Wiederherstellung des 2015 geschlossenen Wiener Abkommens (JCPOA) haben sich 250 der 290 Abgeordneten des iranischen Parlaments an den seit Anfang August 2021 amtierenden Präsidenten Ebrahim Raisi gewandt. Das Schreiben wurde am Sonntag während einer öffentlichen Sitzung vorgelesen, der vollständige Text ist in mehreren iranischen Medien zu finden.

Anscheinend wollen die Abgeordneten damit nicht nur die Verhandlungsposition der iranischen Delegation bei den seit Anfang April 2021 stattfindenden Gesprächen in der österreichischen Hauptstadt stärken, sondern diese durch das Setzen »roter Linien« auch von allzu großer Nachgiebigkeit abhalten. Unmittelbarer Anlass sind vermutlich die Gerüchte, dass in Wien schon eine weitgehende Einigkeit zwischen dem Iran und den USA – die an den Gesprächen allerdings nur indirekt teilnehmen – erreicht worden sei und ein Abschluss noch vor Ende Februar angestrebt werde.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Donnerstag über einen gemeinsamen 20seitigen Entwurf für ein Übergangsabkommen berichtet, das angeblich in mehreren, zeitlich noch genau definierten Schritten durchgeführt werden soll. Indessen berief die Nachrichtenagentur, die ihren Hauptsitz in London hat, sich für ihre Darstellung nur auf Behauptungen anonymer »Diplomaten«, die nicht einmal bestimmten Ländern zugeordnet wurden. Der Abschluss eines Übergangsabkommens war in den vergangenen Monaten schon mehrmals ins Spiel gebracht worden, hauptsächlich von den USA. Die iranische Seite hat sich dazu uneingeschränkt ablehnend geäußert. Sie hat auch dem Reuters-Bericht sofort widersprochen, ohne jedoch Informationen über den wirklichen Stand der Verhandlungen preiszugeben. Über diese ist bisher nicht das Geringste bekannt geworden. Auch das Parlament in Teheran scheint nicht wesentlich besser unterrichtet und hat seine Besorgnis über die vollständige Geheimhaltung der Gespräche wiederholt zum Ausdruck gebracht.

Der am Sonntag veröffentlichte Brief der 250 Abgeordneten beginnt zwar mit einem formalen Dank an Raisi und das in Wien agierende Verhandlungsteam, reiht dann aber sechs Punkte aneinander, auf die man die Aufmerksamkeit des Präsidenten und seiner Diplomaten lenken wolle, wie es wörtlich heißt. Der Iran solle »aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen und keine Vereinbarungen mit denen unterschreiben, die ihre Verpflichtungen verletzt haben, ohne die nötigen Garantien zu erhalten«, dass sich der Vorgang wiederholt. Gemeint sind mit diesem Vorbehalt nicht nur die USA, deren damaliger Präsident Donald Trump im Mai 2018 den offiziellen Austritt aus dem Wiener Abkommen verkündete, sondern auch die europäischen Vertragspartner Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Weiter wird in dem Schreiben gefordert: Die USA und die anderen Beteiligten müssten sich verpflichten, vom »Snapback-Mechanismus« keinen Gebrauch zu machen, der es jedem Vertragspartner ermöglicht, ein Wiederinkrafttreten der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen den Iran zu erzwingen. Die USA und ihre drei europäischen Verbündeten müssten zusichern, dass sie alle Sanktionen – auch die unter Vorwürfen gegen »Terrorismus« des Iran, gegen sein Atomprogramm und die Behandlung der Menschenrechte im Land verhängten – aufheben werden.

Die USA und die anderen Vertragsparteien müssten zuerst ihre Verpflichtungen hinsichtlich der Sanktionen erfüllen. Erst nach der Feststellung, dass diese tatsächlich aufgehoben sind, werde der Iran seinen Teil der Verpflichtungen umsetzen.

Im letzten Punkt des Schreibens wird an ein Gesetz erinnert, das vom Parlament am 2. Dezember 2020 abschließend gebilligt wurde. Demzufolge muss die Regierung die Abgeordneten nach Vereinbarung eines neuen Abkommens regelmäßig über die tatsächlich erfolgende Aufhebung der Sanktionen sowie über den problemlosen Rücklauf der Exporteinnahmen ins iranische Bankensystem informieren.