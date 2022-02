Der nächste Anlauf

Lichtgut/imago Bereits 2015 hatte Verdi zu Streiks aufgerufen und damit einige Verbesserungen durchgesetzt (Stuttgart, 20.4.2015)

Bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel, mehr finanzielle Anerkennung – das sind die drei zentralen Forderungen, mit denen Verdi in die an diesem Freitag beginnenden Tarifverhandlungen für den kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst geht. »Immer noch hat die soziale Arbeit nicht den gleichen Stellenwert wie männlich dominierte Berufe«, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Bereits 2009 und 2015 hatte die Gewerkschaft deshalb zu wochenlangen Streiks aufgerufen und damit einige Verbesserungen durchgesetzt. Die Angleichung an andere Berufe steht allerdings noch aus. Zugleich hat sich die Belastungssituation nicht allein wegen der Coronapandemie weiter verschärft. Deshalb wagt die Gewerkschaft nun einen neuen Anlauf – und setzt dabei vor allem auf Solidarität aus der Bevölkerung.

Welches Ausmaß die anstehende Tarifauseinandersetzung zwischen Verdi und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat, macht ein Blick auf die Zahlen deutlich: Etwa 1,66 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zählt die Branche, davon 1,4 Millionen Frauen. Zwar sind lediglich 330.000 Menschen in kommunalen Kitas, Behinderten- und Sozialeinrichtungen angestellt, für die der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) unmittelbar gilt, über den nun verhandelt wird. Doch auch bei vielen freigemeinnützigen Trägern richten sich die Arbeitsbedingungen nach dem TVöD, weshalb Verdi davon ausgeht, dass letztlich etwa zwei Drittel der 1,66 Millionen Beschäftigten von einem Tarifabschluss profitieren werden.

Von Bedeutung ist dieser Tarifkonflikt darüber hinaus für Millionen Kinder und hilfsbedürftige Menschen. Denn ob Verdi mit den eigenen Forderungen durchkommt, wird Auswirkungen auf die Versorgungsqualität in allen Bereichen der sozialen Arbeit haben. »Wenn die Arbeitsbedingungen und das Einkommen nicht deutlich attraktiver werden, wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen«, betonte Gewerkschafterin Behle. Schon jetzt fehlten allein in den Kitas rund 173.000 Fachkräfte. Angesichts des wachsenden Bedarfs und vieler Renteneintritte könnte sich die Personallücke laut Prognose des Deutschen Jugendinstituts bis 2025 auf über 300.000 erhöhen. Dabei ist das Problem zumindest teilweise hausgemacht. Denn etwa jeder vierte Berufsanfänger verlässt die Branche innerhalb der ersten fünf Jahre – auch wegen schlechter Arbeitsbedingungen und unzureichender Bezahlung.

Um Letzteres zu ändern, will Verdi das Eingruppierungssystem im TVöD so umkrempeln, dass die »strukturelle Schlechterstellung gegenüber vergleichbaren Berufen« überwunden wird, erläuterte Oliver Bandosz, der bei der Gewerkschaft für Tarifpolitik im öffentlichen Dienst zuständig ist. Beschäftigte in der sozialen Arbeit seien nicht nur schlechter eingruppiert, auch die sogenannten Stufenlaufzeiten seien unterschiedlich. Das habe zur Folge, dass Sozialarbeiter nach 18 und Erzieher erst nach 23 Arbeitsjahren die höchste Gehaltsstufe erreichen, während das in anderen kommunalen Bereichen bereits nach 15 Jahren der Fall ist.

Solche Eingruppierungsfragen sind für Außenstehende – und selbst für die Betroffenen – oft schwer nachvollziehbar. Doch es geht um viel Geld. Eingängiger dürfte da die Forderung sein, dass Beschäftigte, die mit zuwenig Personal arbeiten oder außerhalb des Dienstplans einspringen, zusätzliche Freizeit erhalten. Vorbild solcher »Entlastungstage« sind Tarifregelungen, die Verdi zuletzt an mehreren Krankenhäusern durchgesetzt hat.

Behle zeigte sich überzeugt, dass die Beschäftigten im Zweifelsfall bereit sind, für diese und weitere Forderungen auf die Straße zu gehen. In den Einrichtungen gebe es »eine richtige Wut«, so die Gewerkschafterin. Zugleich stellte sie klar, dass es Verdi nicht auf einen großen Arbeitskampf anlegt: »Wir streiken nur dann, wenn es nicht anders geht. Und auch dann kommen wir nicht mit der großen Keule, sondern dosiert.« Sie hoffe vor allem auf gesellschaftlichen Druck, den Verdi unter anderem mit einer Unterstützerkampagne mobilisieren will. »Die ganze Gesellschaft ist auf die Beschäftigten in der sozialen Arbeit angewiesen«, betonte Behle. Deutlich machen will Verdi das als nächstes mit Aktionen zum Internationalen Frauenkampftag am 8. März und zum Welttag der sozialen Arbeit am 15. März.