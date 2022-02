Scharmützel an Grenze

imago images/SNA Zerstörter Grenzposten in der russischen Region Rostow (21.2.2022)

Während der Donbass nach Angaben aus Lugansk und Donezk weiter unter heftigem Beschuss durch ukrainische Truppen steht, haben russische Streitkräfte laut der Nachrichtenagentur TASS am Montag fünf ukrainische »Saboteure« auf russischem Boden in der Nähe der Siedlung Mitjakinskaja in der Region Rostow getötet. Im Anschluss seien zwei Schützenpanzer, die von der Ukraine aus auf russisches Territorium eingedrungen waren, mit Panzerabwehrkanonen zerstört worden, wie die Pressestelle des für Grenzsicherung zuständigen Geheimdienstes FSB mitteilte. Moskau warf dem ukrainischen Militär außerdem vor, einen Grenzposten in der Region Rostow beschossen zu haben. Die von ukrainischem Gebiet aus abgefeuerte Granate habe den Posten »vollständig zerstört«, berichteten russische Agenturen unter Berufung auf den FSB.

Die ukrainische Armee behauptete dagegen, Moskau verbreite »Falschnachrichten«. »Kein einziger unserer Soldaten hat die Grenze zur Russischen Föderation überquert, und kein einziger ist heute getötet worden«, sagte Anton Geraschtschenko vom ukrainischen Innenministerium.

Die Regierungschefs der international nicht anerkannten Volksrepubliken forderten Russlands Präsident Wladimir Putin zur Anerkennung ihrer Unabhängigkeit auf. Noch am Montag – nach jW-Redaktionsschluss – wollte Putin darüber entscheiden, wie er nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mitteilte. Alle Beteiligten, darunter Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, sprachen sich für die Anerkennung aus. Bei dem Treffen hatte Putin die derzeitige Lage als »ernste, sehr große Bedrohung« bezeichnet und betont, dass Russlands Priorität »nicht Konfrontation, sondern Sicherheit« sei.

Der Kreml dämpfte unterdessen Hoffnungen auf ein Gipfeltreffen von Putin und US-Präsident Joseph Biden. Sprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, es sei »verfrüht«, über »konkrete Pläne« für ein Gipfeltreffen zu sprechen. Der Dialog solle auf Ebene der Außenminister fortgesetzt werden. Demnach ist am Donnerstag ein Treffen von Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken geplant. Das Büro von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor mitgeteilt, Biden und Putin hätten einem Gipfel grundsätzlich zugestimmt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wollte am Montag erneut mit Putin telefonieren.