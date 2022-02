Ausgebrannt

Stephan Witte/KDF-TV/dpa

Der durch einen Großbrand in der Nacht zu Montag weitgehend zerstörte Wohnkomplex in Essen ist einsturzgefährdet. Die Feuerwehr könne zwei Drittel des mit einer Wärmedämmverbundfassade ausgestatteten Gebäudes noch nicht betreten, sagte ein Sprecher laut Meldung vom Nachmittag. Man habe den Brand schon am Morgen unter Kon­trolle bringen können, es gebe aber immer noch Brandnester. Drei Menschen wurden bei dem Brand verletzt. 35 Wohnungen brannten nach einer ersten Bilanz völlig aus, weitere wurden beschädigt. 128 Menschen verloren ihre Wohnung. (dpa/jW)