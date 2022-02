»Die Begründung des BAMF ist unsäglich«

Paul Zinken/dpa Protest in Berlin gegen die Kriminalisierung der PKK (27.11.2021)

Sie vertreten die junge kurdische Medizinerin Esra Yakar, die am 7. Oktober 2014 bei einem Angriff des »Islamischen Staates«, kurz IS, im nordsyrischen Kobani schwer verletzt wurde und später nach Deutschland floh. Was ist damals geschehen?

2014 griff bei der sogenannten Schlacht um Kobani der IS mit Unterstützung des türkischen Erdogan-Regimes die Autonomieregion Rojava in Syrien an. Die islamistisch verbrämten faschistischen Milizen des IS konnten größere Teile des Kantons Kobani unter ihre Kontrolle bringen. Mutig stellten sich die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG/YPJ den Banden entgegen. International wurde aufgerufen, medizinische Hilfe zu leisten. Die angehende Ärztin Esra Yakar, die in Amed – türkisch: Diyarbakir – Medizin studierte, folgte dem Aufruf.

Wie kam es zu ihrer Verletzung?

Solidaritätsaktionen in der Türkei erreichten, dass über den Grenzübergang Mürsitpinar Schwerverletzte in Krankenhäuser in der Türkei gebracht wurden. Esra leistete dort medizinische Hilfe. Am 7. Oktober 2014 wurde sie selbst getroffen. Sie war besinnungslos, verlor ihr rechtes Auge und hatte mehr als 30 Granatsplitter im Kopf. Ungeachtet ihrer schweren Verwundung wurde sie wegen »Mitgliedschaft in einer terroristischen bewaffneten Organisation« inhaftiert und angeklagt. Es wurde ihr unterstellt, sie sei Angehörige der YPJ, die seitens des türkischen Regimes als Teil der PKK (in der Türkei illegalisierte Arbeiterpartei Kurdistans, jW) behandelt werden. Das Gericht verurteilte sie in einem Prozess, der den Grundsätzen eines fairen Verfahrens nach der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspricht, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten.

Ihre Mandantin konnte entkommen. Die deutschen Behörden haben ihren Asylantrag aber abgelehnt.

Esra Yakar gelang am 30. April 2018 die Flucht nach Deutschland. Mit Bescheid vom 16. Mai 2019 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ab und stellte lediglich Abschiebungsverbote fest, da Esra Yakar Haft droht. Die Begründung des BAMF ist unsäglich. Darin heißt es, sie sei keiner »Verfolgungshandlung« ausgesetzt gewesen. Aus dem türkischen Urteil sei »ersichtlich, dass sie Mitglied einer bewaffneten terroristischen Vereinigung gewesen sei«. Weiter steht dort, es müsse »beachtet werden, dass die PKK nicht nur in der Türkei, sondern auch in der Europäischen Union als eine terroristische Vereinigung eingestuft werde«. Insgesamt sei »von einem rechtsstaatlichen Verfahren auszugehen«.

Sie haben gegen die Entscheidung des BAMF geklagt.

Am 25. März 2022 wird in der Asylsache vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart verhandelt. Wir gehen davon aus, dass die unfassbare Entscheidung des Bundesamtes aufgehoben und Esra Yakar als Flüchtling anerkannt wird. Damit würden auch in einer gewissen Weise ihre humanitären Verdienste zum Wohle der Menschen in Kobani gewürdigt werden. Positiv ist, dass ihr das Gericht Prozesskostenhilfe bewilligt hat, was implizit beinhaltet, dass das Gericht von einer »hinreichenden Erfolgsaussicht« der Klage ausgeht.

Wie bewerten Sie es, dass die Behörden die Mitgliedschaft in der YPG/YPJ und der PKK faktisch gleichsetzen? Übernehmen Sie damit nicht die Lesart der türkischen Regierung?

So ist es. Das BAMF ignoriert die Tatsache, dass auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eindeutig belegt wird, dass es in der Türkei keine fairen Gerichtsverfahren gibt. Der jetzige Prozess hat über den konkreten Fall hinaus Bedeutung, da es sich hier um einen Versuch des Bundesamtes und des hinter ihm stehenden Innenministeriums handelt, die Kriminalisierung und Diskriminierung kurdischer Organisationen weiter auszubauen. Gegenüber den YPG/YPJ wurden ja auch die sogenannten Fahnenverbote erlassen. Die haben im Zusammenhang mit Demonstrationen und Kundgebungen wegen angeblichen Verstoßes gegen das PKK-Verbot zu einer Vielzahl von Strafverfahren geführt.