Orkan legt Zugverkehr lahm

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Ein LKW wurde auf einer Autobahnbrücke auf der A29 von einer Sturmböe umgekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. (Oldenburg, 17.2.2022)

Berlin. Wegen des Sturms dauern die Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden Deutschlands deutlich länger als zunächst angekündigt. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Samstag »bundesweit beeinträchtigt«, schrieb die Bahn am Donnerstag auf Twitter. Derzeit lasse sich nicht sicher sagen, welche Fernstrecken am Freitag und am Samstag weiterhin ausfallen, sagte ein Sprecher in Berlin am Nachmittag. »Es ist schwierig und nicht genau vorherzusagen, wie der Tag morgen aussieht.« Die Bahn habe den Fernverkehr von ICE und IC in Nord- und Nordostdeutschland komplett eingestellt. Das betraf nach Mitteilungen der Bahn seit der Nacht Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Auch im Regionalverkehr kam es zu Zugausfällen und Verspätungen in vielen Bundesländern.

Das Orkantief »Ylenia« hat seit der Nacht zum Donnerstag Bäume umstürzen lassen, zu gesperrten Straßen geführt und den Zug- und Flugverkehr durcheinandergewirbelt. Zwei Autofahrer wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen. Für Freitag ist ein neuer Sturm angekündigt. »Es zieht noch ein Orkan auf«, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Donnerstag. »Zeynep« könnte in Teilen noch stärkere Orkanböen bringen. Vor allem der Norden Deutschlands soll von dem neuen Sturm betroffen sein. (dpa/jW)