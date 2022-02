Kolumbien: General wegen Beziehungen zu krimineller Bande entlassen

EPA/Juan Manuel Barrero Bueno

Bogotá. Die kolumbianische Armee hat einen General nach Berichten über dessen Zusammenarbeit mit einer kriminellen Bande seines Postens enthoben. Es liege im Interesse der Institution, zur Klärung des Sachverhalts beizutragen, teilte die Armee am Sonntag abend (Ortszeit) mit. Medien hatten zuvor aus Aufnahmen von Militärbesprechungen zitiert, in denen der General seine Zusammenarbeit mit der Bande »Los Pocillos« zugegeben haben soll. Er habe dies als Strategie gegen Dissidenten der linken Guerillaorganisation FARC-EP gerechtfertigt. Dem Bericht zufolge kontrolliert die Bande einen Korridor, durch den jährlich etwa 150 Tonnen Kokain transportiert werden – was 15 Prozent des weltweiten Verbrauchs entspreche. (dpa/jW)