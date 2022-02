Dreckschleuder Tata

Jeroen Jumelet/ANP/dpa 10.231 »ungewöhnliche Vorkommnisse«: Tata-Stahlwerk im niederländischen IJmuiden

Im Stahlwerk von Tata Steel im niederländischen IJmuiden gab es weit mehr Zwischenfälle, als das Unternehmen in seinen jährlichen Umweltberichten angegeben hat. Die Tageszeitung De Volkskrant berichtete am Freitag von Tausenden derartiger Ereignisse in den zurückliegenden Jahren. Dabei wurden in erheblichen Mengen schädliche Stoffe wie Feinstaub ausgestoßen.

Insgesamt geht es um 10.231 »ungewöhnliche Vorkommnisse« zwischen Ende 2014 und Januar 2022. Das heißt: Fast täglich gab es Unregelmäßigkeiten in allen möglichen Produktionsbereichen. Das geht aus internen Dokumenten des zuständigen regionalen Umweltdienstes hervor, die bislang nicht veröffentlicht wurden. Der Multimillionär Jan de Jong und seine Handvoll Anwälte erhielten unter Berufung auf das Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung Einsicht in die Dokumente. De Jong unterstützt seit gut einem Jahr den Kampf gegen Tata.

Nun gibt es möglicherweise eine plausible Erklärung für die große Differenz zwischen den Emissionen, die Tata Steel in seinem Umweltbericht angibt und den Werten, die unlängst vom Nationalen Instituts für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM) in der Umgebung des Stahlwerks gemessen wurden. Die tatsächliche Konzentration von Schwermetallen war bei der Messung signifikant höher, als Tata Steel vermerkte. Bei den krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) war sie teilweise tausendmal so hoch. Das RIVM vermutete zwar, dass die Emissionen vom Stahlwerk herrührten, konnte es aber letztendlich nicht beweisen.

Der Umweltdienst erklärte gegenüber der Volkskrant, es handele sich dabei nicht immer um Verstöße gegen die Auflagen. Die staatlichen Vorschriften sähen vor, dass ein Unternehmen außergewöhnliche Emissionen nur dann im jährlichen Umweltbericht erwähnen muss, wenn sie schwerwiegende Folgen haben. Die Liste umfasse vor allem kleinere Zwischenfälle, wehrt sich Tata. »Das reicht vom Umkippen eines Ölfasses in einer Fabrik bis hin zu einem Brand am Straßenrand, dem Abfackeln von Gasen bei Wartungsarbeiten und der Emission von Stoffen aufgrund einer Prozessstörung«, zitierte De Volkskrant das Unternehmen. Die Anzahl der Vorfälle müsse außerdem in Relation zur Größe des riesigen Werksgeländes gesetzt werden.

Der Stahlkonzern erweist sich immer mehr als die Dreckschleuder, die Anwohnerinnen und Anwohner schon lange vermuten. Vorletzte Woche berichtete Noordhollands Dagblad, Tata Steel bezahle den Besatzungen der Schiffe, die im betriebseigenen Hafen Erz und Steinkohle anliefern, sogar einige hundert US-Dollar dafür, die Kohleschicht, die nach dem Löschen an Deck liegenbleibt, einfach unerlaubt über Bord ins Wasser zu kippen. Entweder an Ort und Stelle in den Nordseekanal oder nach dem Auslaufen ins Meer.

Dabei handele es sich pro Ladung um Hunderte, ja manchmal Tausende Kilo. Zuweilen sei die Kohleschicht an Deck einen Meter hoch, berichten Hafenarbeiter, die anonym bleiben wollen. Das liege unter anderem daran, dass die Greifer der Kräne wegen schlechter Wartung undicht seien. Die Zeitung legt als Beweis für die nach niederländischem und EU-Recht strafbare Praxis Aufnahmen von Drohnen vor. Eigentlich ist der Hafenbetreiber, also Tata Steel, dafür verantwortlich, dass die Schiffe den Hafen sauber verlassen. Aber der gutverdienende Stahlkonzern leiste sich kein eigenes Reinigungsteam, wie es zum Beispiel an den Kohleterminals im Seehafen von Rotterdam üblich sei, so De Telegraaf am 12. Februar.

Ein früherer Kranführer im Hafen von IJmuiden erzählte dem Blatt, das dreckige Geschäft zwischen Tata und den Schiffsbesatzungen laufe schon seit vielen Jahren. Eine Situation, bei der beide Seiten gewinnen. Jede Stunde, die ein Frachter am Kai in IJmuiden liegt, koste Tata mehrere tausend Euro, schreibt De Telegraaf. Die Kapitäne und Matrosen, die meistens aus sehr armen Ländern stammen, erledigen die Arbeit während der Fahrt für einen Bruchteil dessen und haben dennoch ein schönes Zubrot.

Tata Steel bestreitet sämtliche Vorwürfe. »Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Kapazität nicht ausreicht, um das Deck zu kehren. In diesem Fall wird mit dem Kapitän ein Entgelt für die Reinigung der Luken und des Schiffsdecks vereinbart«, zitiert De Telegraaf den Stahlkonzern. »Der Kapitän ist für den geordneten Abtransport der vorhandenen Rohstoffe verantwortlich. Tata Steel weist die Schiffskapitäne stets ausdrücklich (und schriftlich) darauf hin, dass Ladeluken und Deck beim Auslaufen frei von Ladungsrückständen sein müssen.«