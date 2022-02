»Kiew übt Staatsterror aus«

Alexander Ermochenko/REUTERS Ein Arbeiter kehrt die Treppenstufen des nach Artilleriebeschuss stark beschädigten Iwerski-Klosters in ­Donezk (Februar 2022)

Wie haben Sie die Situation in der Ukraine im Frühjahr 2014 wahrgenommen?

Wir haben die Entwicklungen in Kiew als negativ empfunden. Ich arbeitete in einem Betrieb, der seine Konzernzentrale in Kiew hatte. Ich war oft auf Geschäftsreisen dort, und seit November 2013 spürte ich, dass die Ukraine auf den Abgrund zusteuerte. Ich erinnere mich noch gut an eine antirussische Kundgebung, die knapp ein Jahr früher, Ende 2012, auf dem Chreschtschatik, der zentralen Straße, stattgefunden hatte. Es waren mindestens 50.000 Menschen – Studenten, Intellektuelle und »Nationalgesinnte«. Sie skandierten beleidigende Slogans gegen Russland, Putin, die Kommunisten und die Sowjetunion ...

So etwas gab es bei uns im Donbass nicht, wir schauten all dem verwundert zu. Natürlich wollten wir nicht, dass so etwas bei uns passiert, aber diese nationalistische Welle erreichte uns mit der gleichen Wucht und Geschwindigkeit wie die Nazitruppen, als sie die Sowjetunion 1941 überrollten. Die Nationalisten übernahmen nach und nach die Kontrolle über alle Städte. Das Fernsehen zeigte mehrmals pro Tag, wie sie nach Osten vorrückten und welche Stadt oder Regionalverwaltung sie erobert hatten. Es war erschreckend. Und wir, insbesondere die Kommunisten aus Donezk, begriffen damals, dass wir in einer solchen Situation nicht leben und uns mit dem, was geschah, nicht abfinden konnten. Denn früher oder später würde diese Welle auch uns erreichen. Als alle Regionen bereits eingenommen waren und nichts mehr übrig geblieben war, nicht einmal die Region Lugansk, organisierten wir den Widerstand in Donezk.

Wie reagierten dann die Kommunisten im Donbass?

Da ich damals Kommunalabgeordneter war, hatte ich bereits gewisse politische Erfahrungen. Kommunisten standen an den Anfängen der Volksrepublik Donezk. Wir stellten die Ordnung in der Stadt wieder her und erklärten unsere Unabhängigkeit. Aber damit war es noch nicht getan: Wir verfassten und verabschiedeten eine Reihe von Dokumenten über die Gründung eines Sowjetstaates. Wir wollten eine Sowjetrepublik errichten, deren höchstes Gremium der Oberste Sowjet sein sollte. Die Exekutive sollte den Sowjets untergeordnet und ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig sein. Selbst für uns kam diese Entwicklung unerwartet, da wir mit so einer überwältigenden Zustimmung in der Bevölkerung nicht gerechnet hatten.

Als das politische System der Ukraine zusammengebrochen war, gab es nur noch eine einzige Stütze – die Strukturen der Kommunistischen Partei. Alle anderen hatten sich aufgelöst. Die Partei der Regionen, die in einer gewissen Hinsicht der russischen Partei »Einiges Russland« ähnelte und ein Pfeiler war, auf dem der gesamte ukrainische Staat aufbaute, fiel über Nacht wie ein Kartenhaus zusammen. Also beriefen wir als Kommunisten ein Referendum über unsere Unabhängigkeit ein. Wir verstanden, dass es unmöglich war, zum vorherigen Zustand zurückzukehren, und dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und unseren eigenen Staat gründen mussten. Wir führten das Referendum nach allen Gesetzen und Regeln durch. Wir hatten die volle Unterstützung der Bevölkerung. In bezug auf das internationale Recht handelten wir legitim.

Inwiefern?

Es gibt die zehn Prinzipien der Vereinten Nationen und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber es gilt auch das Prinzip der staatlichen Integrität. Ein Recht widerspricht aber dem anderen. Welches Recht wird in der Praxis umgesetzt? Jenes, welches von der Mehrheit unterstützt wird. Laut Verfassung der Ukraine oder laut Verfassung der Russischen Föderation hat das Volk die verfassunggebende Gewalt. Wenn die Regierung eines Landes das Volk jedoch in eine politische Sackgasse führt, rebelliert es. Genau das haben wir getan. Und wir hatten einen Staat gegründet mit der Absicht, den Sozialismus aufzubauen. Aber seit Ende 2014 und Anfang 2015 schien es uns, dass diese Absicht der Russischen Föderation missfiel. Mit unseren sowjetischen Gremien waren wir zu einem Vorbild für den Rest der postsowjetischen Welt geworden. Aber wir haben für uns selbst entschieden, dass wir mit Russland zusammen sein wollen. Mit Putins Russland, wenn es Putins Russland ist, mit einem liberalen Russland, solange es liberal ist, mit einem sozialistischen Russland, wenn es sozialistisch werden sollte. Einige sagen, dass wir zu Russland gehören sollten, aber ich bin gegen diesen Ansatz. Wir sollten mit Russland zusammen, aber nicht Teil davon sein. Eine sozialistische und humanistische Gesellschaft sollten wir aufbauen, auch wenn wir klein sind. Andererseits sind wir vier Millionen Einwohner, das ist mehr als in jeder baltischen Republik und in manchem kleinen europäischen Land.

Wie blicken Sie auf Russland?

Russland muss heute der ganzen Welt und in erster Linie den russischen Bürgern zeigen, welchen Weg es geht, was es aufbaut, welches Projekt es umsetzen will. Bisher ist dies für uns unklar. Wir sehen nur, dass in Russland das Kapital herrschte und herrscht. Deshalb wünschen wir uns eine linke Entwicklung im eigenen Land, aber auch eine Linkswende in Russland. Wir haben den Linksruck im Donbass mit Waffen verteidigt, einige Genossinnen und Genossen haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Eine große Zahl unserer jungen Genossen dient heute in unserer Armee. Der Krieg dauert seit siebeneinhalb Jahren an.

Wie würden Sie die Lage Ihrer Partei im Donbass charakterisieren?

Unsere Republik ist nicht strukturiert, sieben Jahre sind vergangen, und es gibt immer noch kein Gesetz über Parteien und Vereinigungen. Über Kommunisten wird entweder schlecht gesprochen oder gar nichts gesagt. Natürlich pflegen wir Beziehungen zur Regierung, wir nehmen an der politischen Entwicklung teil. Wir sind mit über 40 kommunistischen und Arbeiterparteien weltweit befreundet. Wir pflegen enge Beziehungen zu den Kommunisten in der Ukraine. Dabei glauben wir, dass 2014 in der Ukraine die Revolution eine Chance gehabt hätte. Es gab eine revolutionäre Situation mit allen Leninschen Merkmalen, die ukrainischen Kommunisten hatten sie jedoch verpasst – im Gegensatz zu den Kommunisten in der Region Donezk. Aber auch die Parteileitung unserer Regionalorganisation hatte diesen Moment nicht voll ausgenutzt, sie hatte sich nicht an die Spitze der Bewegung gestellt. Bis wir uns schließlich organisiert hatten, verging Zeit. Russische »Polittechnologen« kamen bereits nach Donezk und kehrten den Prozess um. Offiziell zählt unsere Partei heute um die 1.100 Mitglieder, was für die Volksrepublik Donezk nicht schlecht ist. Dabei können wir mit der Unterstützung vieler Anhänger und Sympathisanten rechnen.

Was muss im Sinne einer fortschrittlichen Entwicklung geschehen, inwiefern steht die Politik der Ukraine dieser entgegen?

Es ist an der Zeit, ein Gesetz über politische Parteien zu verabschieden. Bei uns gibt es keinen Platz für Selbstverwaltung, obwohl es in unserer Unabhängigkeitserklärung ursprünglich hieß, dass wir für die Wiederherstellung der Sowjets kämpfen. Die Regierung in Kiew, die den Willen ihrer US-amerikanischen Hintermänner umsetzt, destabilisiert die Situation ständig. Sie hat von den Minsker Vereinbarungen profitiert. Wir haben das Abkommen anfangs unterstützt, doch in den Abschlussdokumenten der Vereinbarungen heißt es, dass der Donbass Teil der Ukraine ist – ob im Rahmen einer Konföderation oder Föderation. Das ist für uns inakzeptabel.

Ich verstehe, dass Russland von der internationalen Situation abhängig ist. Kiew weiß das ebenfalls sehr gut. Sie hatten sieben Jahre Zeit, um ihre Streitkräfte zu bewaffnen. Außerdem fördert der Krieg Korruption und Profite der inhumansten Art. Deshalb betteln die ukrainischen Nationalisten in der EU und den USA um Geld, um an diesem Trog zu bleiben.

Bedenken Sie bloß die faschistischen und antisemitischen Stimmungen in der Ukraine heute. Die Massenmedien haben auf die Bevölkerung starken Einfluss. Umfragen zufolge glaubt mindestens die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung dem Fernsehen. Die nationalistische Erziehung beginnt bereits in der Schule. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurden mehrere Generationen von Schülern und Akademikern im Geiste des Russland-Hasses, des Antisowjetismus und Antikommunismus erzogen. Es findet seit Jahren eine militante Ukrainisierung statt. In Schulbüchern wird Unsinn erzählt über die »ukrainische Antike«, darüber, dass die »ukrainische Zivilisation« seit »Ausgrabung des Schwarzen Meeres« an der »Wiege Europas stand«. Warum wohl wird behauptet, die Ukraine hätte schon immer existiert? Die Ukraine ist ein antirussisches Projekt, sie ist sozusagen ein Sprungbrett für den Westen, um Russland zu beeinflussen und zu destabilisieren. So wie Polen in den späten 1980er Jahren gegen die Sowjetunion eingesetzt wurde, wird die Ukraine nun gegen die Russische Föderation benutzt.

Wie stark ist die Repression gegen Kommunisten in der Ukraine? Welche Formen der Verfolgung gibt es?

Gefängnisstrafen, Beschlagnahmung des Vermögens gemeinnütziger Vereine ... Linke Ideen sind verboten, ganz zu schweigen von kommunistischer Ideologie. Benutzt man in der Öffentlichkeit Zeichen wie Hammer und Sichel, die rote Fahne oder den roten Stern, kann man fünf Jahre Gefängnisstrafe bekommen. Man muss mutig sein, um am 9. Mai, dem Tag des Sieges, mit einer roten Fahne mit Hammer und Sichel auf die Straße zu gehen. Wenn einer der wenigen überlebenden Kriegsveteranen sich öffentlich mit der sowjetischen Fahne zeigt, folgt darauf mit Gewissheit eine Provokation oder ein Überfall: Die Fahne wird zerrissen, der Veteran verprügelt.

Und das, obwohl die KP in der Ukraine formal nicht verboten ist. Die Kommunisten in den Regionen Donezk und Lugansk, in dem von der Ukraine besetzten Gebiet, befinden sich in einer besonders schwierigen Lage. Sie arbeiten im Untergrund: Unsere Genossen treffen sich in Privatwohnungen und Kellerräumen, in verlassenen Fabrikhallen, und jedes Mal ist die Gefahr groß. Ihre Treffen können auf rechtlichem Wege nicht verboten werden, denn formal existiert die Partei, aber nationalistische Kreise terrorisieren unsere Genossen mit systematischen Pogromen. Diese Zustände können getrost als faschistisch bezeichnet werden. Es gab zahlreiche Brandanschläge, und niemand wurde dafür bestraft. Viele unserer Genossen sind verschwunden. Es ist noch nicht an der Zeit, ihre Namen zu nennen, da wir nicht alle wiedergefunden und befreit haben. Einige unserer Genossen wurden in den ukrainischen Gefängnissen halb zu Tode geprügelt, und sogar die KP der Russischen Föderation musste sich einschalten, um ihre Freilassung zu erreichen.

Konstantin Sazonchik//imago/ITAR-TASS Boris Litwinow (M.) während des Gründungskongresses der KP von Donezk im Oktober 2014

In den Volksrepubliken von Donezk und Lugansk ist die Lage der Kommunisten generell eine andere – niemand verfolgt uns wegen unserer Ideen. Wir haben die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, wenngleich wir vielen ein Dorn im Auge sind.

Welcher Art von Diskriminierung sind Russischsprachige in der Ukraine ausgesetzt?

Der Unterricht in Schulen und an Universitäten, die gesamte Sachbearbeitung – alles findet in ukrainischer Sprache statt. Darüber hinaus wurde eine Sprachpolizei installiert, die durch die Geschäfte, Cafés und Buchhandlungen zieht. Sie hört zu, wer welche Sprache spricht, und wenn der Verkäufer auf russisch antwortet, kann er nach diesem Gesetz strafrechtlich verfolgt werden. Ihre Argumentation lautet: Selbst wenn der Verkäufer auf russisch angesprochen wird, darf er nur auf ukrainisch antworten. Die Ukrainisierung lähmt das Alltagsleben. Russisch ist aus den Schulen verdrängt worden. Dabei sollte man bedenken, dass Kiew vor nicht allzu langer Zeit eine russischsprachige Stadt war.

Zweitens: Die ukrainische Sprache erlebt zur Zeit eine Polonisierung, sie war in der Sowjetunion eine andere als die heutige. Die neuen Herrscher führten sogar neue Buchstaben im Alphabet ein und übernahmen im allgemeinen den westukrainischen Dialekt von Wolyn und Lwiw, der dem Polnischen nahesteht. Dies ist nicht die Sprache der ukrainischen Klassiker Taras Schewtschenko und Lesya Ukrainka.

Der Westen, der all dies sieht und weiß, begünstigt weiterhin schamlos die faschistoiden Banden. Er ermutigt sie, die Menschen im Donbass anzugreifen, wohlwissend, dass die Ukraine unzählige Truppen an seiner Grenze zusammengezogen hält – Tausende von Panzern und US-amerikanische Waffen. Sie setzen Drohnen ein, die eine große Gefahr darstellen. Gemäß dem Minsker Abkommen ist der Himmel zu beiden Seiten der Grenze 50 Kilometer weit gesperrt, dort darf nichts fliegen. Auf ukrainischer Seite starten jedoch ständig Drohnen, die diesen Luftraum verletzen und uns überwachen.

Wie häufig sind Zivilisten im Donbass ukrainischen Bombenangriffen ausgesetzt?

Ich antworte mit einer Gegenfrage: Dreißigmal pro Tag, ist das häufig oder nicht? Was die Ukraine mit der Bevölkerung im Donbass treibt, bezeichne ich als Staatsterror. Es gibt Tage, an denen 40 bis 50 groß­kalibrige Granaten auf unser Territorium abgefeuert werden. Die ukrainischen Truppen stehen praktisch am Stadtrand von Donezk, in der Nähe unseres Bezirks Petrowski mit 120.000 Einwohnern. Und das gesamte Gebiet leidet jeden Tag unter Artilleriebeschuss. Wie viele Zivilisten haben sie getötet? Nach offiziellen Angaben etwa 13.000 Menschen. Nach inoffiziellen Angaben wurden in den letzten fünf Jahren mehr als 50.000 Menschen getötet oder verletzt. Häuser, Fabriken und Wärmekraftwerke wurden zerstört. Wir haben durch dieses Chaos eine Massenarbeitslosigkeit und tragen enorme Verluste.

Es stimmt, dass Russland unseren Bürgern das zweite Jahr in Folge russische Pässe ausstellt. Etwa 350.000 haben bereits die russische Staatsbürgerschaft erhalten und etwa 700.000 würden es gern tun. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert: Die Menschen, die diese Pässe erhalten haben, gehen meist nach Russland, um Geld zu verdienen. Immerhin ist Russland stabil, die Bedingungen sind dort besser, und es gibt keine Bombenangriffe, argumentieren sie. Was kann ich ihnen erwidern?

Was ist von unserer Industrie übriggeblieben? Etwa 50 Prozent. Im Jahr 2015, als der Krieg bereits begonnen hatte, aber noch nicht alles dermaßen zerstört war, haben wir zwölf Millionen Tonnen Kohle pro Jahr produziert. Die Republik braucht etwa vier Millionen. Wir haben zwei mächtige Kraftwerke, Industriebetriebe, aber vier Millionen Tonnen reichen völlig aus, um diesen Bedarf zu decken ... Die restlichen acht Millionen Tonnen waren für den Export bestimmt, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wir dürfen nicht exportieren – wir brauchen einen Mittelsmann dafür, und das sind die russischen Kapitalisten. Sie verdienen damit ihr Geld, und wir sind mit der Lohnzahlung sechs Monate im Rückstand. Daraufhin fliehen die Menschen.

Der Mangel an Perspektiven treibt sie außer Landes ...

Aber es gibt auch Hoffnung. Im vergangenen Jahr produzierte das Metallwerk in Donezk 300.000 Tonnen Walzstahl. Darüber hinaus hat die KPRF-Fraktion die russische Staatsduma kürzlich dazu aufgefordert, die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Lugansk anzuerkennen. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin im November letzten Jahres ein Dekret über die Unterstützung der Volksrepublik Donezk erlassen, woraufhin unsere Produkte freien Zugang zum russischen Markt erhalten sollen. Nicht über Vermittler, sondern direkt. Für uns ist das eine große Erleichterung. Glücklicherweise helfen uns viele Bürgervereine und humanitäre Hilfswerke.

Was die Ukraine betrifft, so hoffe ich, dass sich das ukrainische Volk von der nationalistischen und faschistischen Ideologie eines Tages abwenden wird. Nationalismus ist eine Sackgasse. Leider gibt es in der Ukraine keine Kräfte, die dieser Propaganda widerstehen können. Nicht einmal Parteien, die als bürgerlich gelten und auf den russischen Markt ausgerichtet sind. In dieser Hinsicht sind auch alle ukrainischen Politiker mit der Ideologie des Hasses infiziert. Präsident Selenskij ist ein Mann der USA, würde ich sagen. Obwohl ich, als er gewählt wurde, nicht damit gerechnet habe, dass er so lange durchhalten wird. Was soll ich zu dem ehemaligen Innenminister Arsen Awakow, dem Anführer des Nazitrupps »Prawy Sektor« (Rechter Sektor, jW), Dmitro Jarosch, oder dem Oberbürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, sagen? Mit solchen Politikern hat die Ukraine eine triste Zukunft.

Hätten Sie erwartet, dass die EU 2013 einen so offen faschistoiden Kurs unterstützen würde?

Ich bin viel durch Europa gereist und hatte es immer als zivilisiert wahrgenommen, das gleiche galt bis 2013 für mein Bild der Europäischen Union. Ich hätte nie gedacht, dass die Bundesrepublik Deutschland, die sich mit der Geschichtsaufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus preist und andere in puncto Demokratie belehrt, Nazitrupps offen unterstützen würde …

Man muss sich natürlich darüber im klaren sein, dass es einen westlichen und einen östlichen Teil dieses politischen Gebildes gibt. Die Widersprüche zwischen Polen und den baltischen Staaten auf der einen Seite und Westeuropa auf der anderen sind mitunter sehr stark. Auch sollte man nicht den Einfluss Washingtons vergessen und dass manche Politiker von militärischen Spannungen an unserer Grenze profitieren.

Die NATO hat kürzlich einen 600 Mann starken Sondereinsatztrupp in die Ukraine geschickt. Sie haben einen Stützpunkt in der Nähe von Nikolajew errichtet und nennen ihn »Ausbildungszentrum«. Dort dominieren die Briten. Dasselbe geschieht in der Nähe von Berdjansk. NATO-Militärschiffe patrouillieren in der Nähe der Straße von Kertsch. All dies macht unsere Region zum Pulverfass. Neben den Briten sind auch US-Militärs, Polen und baltische Scharfschützen in der Ukraine ...

Befürchten Sie eine weitere Radikalisierung der ukrainischen Innen- und Außenpolitik?

So wie Nazideutschland in den 30er Jahren zu einem Sprungbrett für den Krieg gegen die Sowjetunion wurde, könnte die Ukraine selbiges für einen neuen Krieg gegen Russland werden. Erinnern Sie sich an das Zitat von Mao Zedong »Je schlimmer, desto besser«? Viele Marxisten kritisierten ihn dafür. Aber ich denke, dass sein Zitat auf die Situation in der Ukraine bezogen stimmt. Der Tiefpunkt ist noch nicht erreicht. Die meisten Ukrainer wollen die unmenschliche und sinnlose Natur der Politik ihrer Staatsführer noch nicht einsehen.