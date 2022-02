Revolutionäre Entgleisung

gemeinfrei Da noch nicht angeklagt. Léon Blum (l.) verlässt das Theater des Grand Casino in Vichy, wo die Nationalversammlung tagte (Juli 1940)

Jedes neue Regime legitimiert sich mit einer Aburteilung des alten. Das war auch im Frankreich von Vichy so. Die erste Maßnahme seines Staatschefs, Marschall Philippe Pétain – die größte autoritäre Versuchung der Franzosen seit General Georges Boulanger (1837–1891) –, bestand darin, die Verfassung von 1875 abzuschaffen, die Losung »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« durch »Arbeit, Familie, Vaterland« zu ersetzen und die Dritte Republik für beendet zu erklären. Seine zweite Maßnahme war es, die Exponenten dieser Republik, insbesondere die Führer der Volksfront, einzukerkern. Obwohl seit 1940 angebahnt, begann der Prozess gegen sie erst am 19. Februar 1942. Schauplatz war ein Ort nördlich von Clermont-Ferrand – Riom.

Als Vorläufer des Prozesses von Riom darf der gegen Pierre Mendès France gelten. Dem Staatssekretär der Volksfront wurde 1940 Desertion zur Last gelegt. Doch war er nicht nur kein Deserteur, er gehörte wie die konservativen Politiker Georges Mandel und Paul Reynaud sogar zu denen, die von Nordafrika aus weiter gegen Nazideutschland kämpfen wollten. Damit war er einer der von den Nazis gehassten »Bellizisten«, außerdem war er, wie Mandel und Léon Blum, Jude und erschien in der Pariser Ausstellung »Der Jude und Frankreich« (1941/42) als Staatsfeind. Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, floh aus der Haft und flog dann Einsätze gegen Deutschland. Noch im Gerichtssaal hatte er gerufen: »Dies ist nicht die Justiz Frankreichs, es ist die Hitlers!«

Wessen Justiz?

Wessen Justiz gilt, war in Riom die große Frage. Während die Deutschen angebliche jüdische Kriegstreiber verurteilt sehen wollten, um von der eigenen Aggression abzulenken, erinnerte sich Pétain nach seinem Bekunden jeden Morgen qualvoll daran, dass er im Mai 1940 den Waffenstillstand eingehen musste. Diese Schmach wollte er der Volksfront in die Schuhe schieben, die mit der Einführung der 40-Stunden-Woche die Produktion gedrosselt und damit die Wehrkraft zersetzt habe. Doch die angeklagten früheren Premierminister Blum und Édouard Daladier hatten beide, Blum bereits 1936, erheblich aufgerüstet. Außerdem leitete Pétain 1934 das Kriegsministerium, er hätte sich selbst anklagen müssen.

Worauf sollte die Anklage also lauten? Dass die Dritte Republik – neben Blum und Daladier standen zwei Generäle und ein Exminister für Luftfahrt vor Gericht – zu kriegerisch oder dass sie zuwenig kriegerisch war? Wollte man sie nach Hitlers oder nach Pétains Maßstäben verurteilen? Man mogelte sich um die Frage herum, indem man eigens das Vergehen einer »Verletzung der Dienstpflicht« erfand, dessen Anwendung gegen den Grundsatz »nulla poena sine lege« (ohne Gesetz keine Strafe) verstieß. Zwar gab es zuvor den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs, aber nur als »Nebendelikt«. Genau besehen machte man es den Angeklagten zum Vorwurf, dass sie den Pétainismus nicht schon vor Pétain eingeführt hatten.

Weil ein Riesenapparat an Ermittlern Vichys Triumph in Riom vorbereitete, verzögerte sich der Prozessbeginn immer weiter. Der im Januar 1941 als Justizminister eingesetzte Joseph Barthélemy stellte sich in einem Fake-Interview der Zeitschrift Temps (Oktober 1941) die Frage, warum es so lange dauerte: »Es sind revolutionäre Zeiten, glauben Sie nicht auch, dass es wichtig wäre, revolutionär zu urteilen?« Er antwortete sich selbst: »Das Wort ›revolutionär‹ verstehe ich nicht, wenn es auf die Justiz angewandt wird. Lässt man denn die Züge revolutionär abfahren? Dann würden sie zweifellos entgleisen oder zusammenstoßen. Die nationale Revolution unterscheidet sich von andern darin, dass sie ihre Arbeit gut machen will.«

Während Barthélemy ahnte, dass Blum und Daladier darauf brannten, sich öffentlich zu erklären – der eine, um die Volksfront zu verteidigen, der andere, um seine Kriegserklärung gegen Nazideutschland zu rechtfertigen –, nahm Pétain in einer Rundfunkansprache vom 16. Oktober 1941 das gewünschte Ergebnis des Prozesses vorweg. Blum und Daladier sollten, so der Staatschef, zu der Höchststrafe verurteilt werden, die Paragraph 7 der Verfassung vorsah: Festungshaft. Das sollte gnädig erscheinen, denn Pétain behauptete noch 1944, »alle Franzosen« drängten ihn, die Volksfrontler an die Wand zu stellen. Als ob er auch die letzte legalistische Fassade einreißen wollte, nannte er in seiner Ansprache Reynaud und Mandel ebenfalls schuldig. Doch die beiden waren gar nicht angeklagt. Und es fragt sich durchaus, warum nicht, denn die Nazis forderten gebieterisch ihre Auslieferung oder Hinrichtung. Allein, nicht nur Reynaud, der Pétain als seinen Nachfolger benannt hatte, sondern auch Mandel standen dem Marschall viel zu nahe, ein Prozess gegen sie hätte ihn belasten müssen. So ließ man sie in Untersuchungshaft verrotten, bis die Deutschen übernahmen; Mandel, der »bellizistische Jude«, wurde 1944 von einer Miliz ermordet.

Vichys Blamage

Der Prozessverlauf ließ Barthélemys Alptraum wahr werden: Daladier sang ein Loblied auf den zum Tode verurteilten General Charles de Gaulle, Blum beschwor Patriotismus und Widerstand, würdigte sogar die Kommunisten. Die Versuche des Gerichts, die Presse zu lenken, wurden öffentlich gemacht. Statt Vichys Triumph erlebte die Welt seine Blamage. Der Führer der Deutschen bereitete der Farce ein Ende. Es sei »das charakteristische Merkmal« des Gerichts von Riom, erklärte er am 15. März 1942, dem Heldengedenktag, dass »mit keinem Wort die Schuld der für die Niederlage Verantwortlichen für diesen Krieg beklagt wird, sondern ausschließlich die zu geringe Vorbereitung des Krieges«. Einen Monat später blies Pétain den Prozess ab.

Wie der Fall des nationalliberalen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour (»keine Abgaben, keine Steuern!«) beweist, ist das Kapitel Vichy in Frankreich bis heute nicht abgeschlossen. Die historischen Faschisten verfolgten die Juden und ließen die Araber in Ruhe, Zemmour hält es genau umgekehrt und behauptet, Vichy hätte dafür gesorgt, dass viele französische Juden überlebten. An Belegen dafür, dass Vichy rabiat gegen die Juden (und übrigens die Freimaurer) vorging, fehlt es allerdings nicht. Das Regime ließ 76.000 von ihnen deportieren, von denen weniger als drei Prozent überlebt haben. Obwohl es also an der üblen Absicht nicht mangelte, mangelte es an Durchsetzungsvermögen und an Intelligenz. Für diese Unfähigkeit von Vichy ist das Verfahren von Riom das Paradebeispiel.