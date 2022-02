Von den Vorteilen der Sterblichkeit

Monika Rittershaus Die Frist ist bald um: Bo Skovhus (Jaroslav Prus), Marlis Petersen (Emilia Marty), Lara Mohns (junge Marty)

Die Sängerin Emilia Marty scheint alles zu haben: eine wunderbare Stimme, Erfolg, Schönheit, Heerscharen von Bewunderern. Es fehlt ihr allein ein Umschlag, den sie vor etwa hundert Jahren bei einem Geliebten zurückließ. Darin befindet sich die Formel für ein Elixier, das drei Jahrhunderte Jugend verleiht. Die Frist ist bald um. Marty spürt bereits, wie ihr Körper erkaltet.

Leos Janacek hat seine vorletzte Oper ganz auf seine Hauptfigur zugeschnitten. Der Prozess, in den sie eingreift, um den Umschlag wiederzubekommen; die Nöte der jungen Sängerin Krista, die nicht wissen kann, weshalb Marty ihr uneinholbar überlegen ist; die Skrupellosigkeit des Barons Prus, der Emilias Geheimnis erahnt und sie zwingt, sich für die Formel zu prostituieren – all das hat nur eine Funktion im Hinblick auf das zentrale Problem.

Alles längst erlebt

Der stete Wechsel von Konversationsstil zu musikalischer Emphase, von zuweilen grotesker Situationskomik zu großem Ernst ist bereits ungewöhnlich genug. Doch hören hier die Besonderheiten nicht auf: In den meisten Opern sind es die Hauptfiguren, deren Emotionen im Zentrum stehen, das Nebenpersonal dient ihrer Verstärkung. In »Die Sache Makropulos« indes sind es die Nebenfiguren, für die es um alles geht: Sie leben ihr kurzes Leben, jeder Moment wertvoll. Emilia Marty dagegen hat alles schon erlebt. Sie feierte zahlreiche Erfolge, tauchte dann ab – um etwas später unter neuem Namen aufzutreten. Dreihundert Jahre Blumen in der Künstlerinnengarderobe, Verehrer mit viel Geld und formelhaften Komplimenten. Die Menschen, die ihr etwas bedeutet haben mögen, sind längst weggestorben, immer wieder. Martys körperlicher Erkaltung entspricht die ihrer Empfindung. Zusehends drängt sich die Frage in den Vordergrund, ob ein so langes Leben überhaupt wünschenswert ist, ob Marty sich das für weitere dreihundert Jahre antun soll oder besser nicht.

Wertvoll erscheint allein die Erinnerung: Für einen Geliebten, der seit neunzig Jahren tot ist, empfindet sie mehr als für alle Lebenden. Von den Männern, die in ihre Garderobe kommen, interessiert sie lediglich ein uralter Graf, der sie wiedererkennt als jene junggebliebene Spanierin, mit der er vor 50 Jahren sein Vermögen durchbrachte. »Hauk, der Idiot« stellt er sich vor – bald schleppen ihn die Pfleger fort. Zuvor aber erklingt die vielleicht unheimlichste Musik der Oper, eine verschrägte, skelettierte spanische Folklore, eine Art Lebendigkeit des Untoten.

Ein schroffer Ton

Überhaupt die Musik: Janaceks Spätstil hat einen einzigartigen Klang. Kurze Motive, häufig von der tschechischen Sprachmelodie abgeleitet, werden aneinandergereiht oder übereinandergeschichtet. Die Instrumentierung setzt auf Spaltung der Timbres – Ergebnis kann ein schroffer Ton sein oder eine zehrende Emphase. In der »Sache Makropulos« erklingen, das kommt noch hinzu, verschiedene Zeitebenen gemeinsam. Bereits ins Orchestervorspiel tönen die Fanfaren hinein, die für das Prag des Kaisers Rudolf II. stehen, für den Hieronymus Makropulos, Emilias Vater, das Lebenselixier herstellen sollte.

Die Staatskapelle Berlin spielt diese Partitur unter Simon Rattle auf beinahe ideale Weise. Kaum je gehörte Details werden deutlich, bei großer Differenzierung von Klangfarben und gegenläufigen rhythmischen Mustern. Emotionen sind da, doch bleiben sie streng kontrolliert – einem Werk angemessen, in dem es darum geht, unter welcher Perspektive die Gefühle nichtig werden. Marlis Petersens Interpretation der Hauptrolle fügt sich ein in dieses Konzept. Die Aufgabe ist schwierig: über weite Strecken sängerisch Distanz zu vermitteln, ohne schwach zu wirken, um gegen Ende des Werks mit bekenntnishafter Direktheit den Verzicht aufs Weiterleben glaubhaft zu machen. All das gelingt hier.

Zwei stumme Figuren

Das Ensemble löst schwierige Aufgaben solide. Ludovit Ludha gibt überzeugend einen nicht wirklich überzeugenden Verehrer (der erst ganz am Ende erfährt, dass er seiner Urgroßmutter den Hof macht). Bo Skovhus verleiht dem Baron Prus nicht ganz das übermächtig Bedrohliche, das das Orchester verrät. Natalia Skrycka als Krista nimmt sich hörbar zurück: Eine zweitklassige Sängerin zu spielen, geht nicht über Stimmpracht, sondern über eine Differenzierung des Ausdrucks, was ihr gelingt.

Und die Inszenierung von Claus Guth? In allen drei Akten bietet sie nebenbei Tänzer auf, die nicht weiter stören, jedenfalls nicht zu sehr. Die Orte sind ins Außen verlegt: Im ersten Akt aus einem Büro der Anwaltskanzlei in einen Flur, im zweiten von Emilias Bühne nach der Vorstellung in einen Theatergang, im dritten aus dem Hotelzimmer, in dem Prus Emilia zum Tausch von Sex gegen Umschlag zwang, abermals auf einen Flur. Es gibt keinen privaten Rückzugsraum, der gestört werden könnte, sondern allein die Öffentlichkeit. Das passt manchmal nicht zur Handlungslogik, aber sehr wohl zu Emilias Kälte. Im Verlauf des Abends schickt Guth immer häufiger zwei stumme Figuren über die Bühne: eine kindliche Emilia im Kostüm des 17. Jahrhunderts und eine Greisin, die sie ja längst sein müsste. Zuerst wirken sie wie überflüssige Allegorien. Später, wenn Emilia mit ihnen Blicke wechselt, werden sie zu Erinnerungsfiguren, die den Zeitschichtungen der Musik entsprechen. Das ist klug gedacht, vielleicht etwas zu abstrakt. Wo die Figurenführung eng am Gestus der Musik bleibt, ist die Inszenierung überzeugender.