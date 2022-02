Drei Frauen

imago images/Everett Collection »Es ist besser, angesehen als übersehen zu werden« – Mae West

Mae West, Rosalind Russell und Carole Lombard – warum es in der »No Angels«-Retrospektive ausgerechnet diese drei Schauspielerinnen getroffen hat, wer weiß das schon. Ein Nebeneffekt dieser der Komödie gewidmeten Retrospektive entsteht durch die weniger bekannten Filme. Längst nicht jede Hollywoodkomödie war so gewitzt und unterhaltsam wie »My Man Godfrey« mit Carole Lombard oder »Four’s a Crowd« mit Rosalind Russell. Aber auch unterbelichtete Filme wie »Hands Across the Table« (1935) oder »Design for Scandal« (1941) gehören zum Kontinuum und werden als Teil der seriellen Produktion von Gleichem erkennbar.

Da hier die Aufmerksamkeit auf drei Schauspielerinnen liegt, ist auch ­interessant zu sehen, wie »Starqualitäten« selbst in mittelmäßigen Produktionen durchschlagen und in einem trüben Umfeld Inseln eigener Intensität bilden. Hier kamen Lombard, Russell und West allerdings von unterschiedlichen Voraussetzungen her. Weder die Karriere von Lombard noch die von Russell waren auf das Komödienfach beschränkt. Lombard hätte genausogut bei damenhaften Figuren des Großbürgertums enden können, aber dann erlaubte Howard Hawks’ »Twentieth Century« (1934) ihrer von Klugheit animierten Schönheit den Schlag ins Hibbelige, in eine schimmernde Koboldhaftigkeit, die auch »My Man Godfrey« (1936) noch heute ­sehenswert macht.

Rosalind Russells soziales Profil war wiederum eher in einer Mittelklasse angelegt, es eignete sich für romantische Rollen, sie konnte aber auch als begehrenswert durchgehen. Häufiger spielte sie allerdings erfolgreiche, hektische und sehr wortgewandte Frauen in Komödien des Arbeitsplatzes wie »Four’s a Crowd«, »Take a Letter, Darling« oder »What a Woman!«. In »The Women« und in »His Girl Friday« kehrte sie erstmals stärker eine tollpatschige Seite heraus. Es ist da, als hätte sie immer ein paar Gliedmaßen zuviel, als hingen ihr die Kleider im Weg, überall schlackert es, ständig zupft sie herum, reißt Hüte zur Seite. Das heißt, sie spielt da Figuren, die gewissen Standards der Femininität nicht genügen und frische Identitätsangebote machen.

»His Girl Friday« (1940) oder »My Man Godfrey« sind klassische Beispiele der Screwball-Komödie. Die Qualität dieses Genres zeigt sich in der Spannung, die aus dem Dreieck von Interesse, Gefühl und Lüge geschlagen wird. Es ist kein Wunder, dass diese Filme oft dort spielen, wo gewerbsmäßig Tatsachen verdreht und Gefühle beeinflusst werden, in Zeitungsredaktionen, Werbeagenturen oder am Theater.

In den besten Fällen wird dann aber das Richtige durch Einsatz falscher Mittel erwirkt, Cleverness durch Dummheit korrumpiert. Das trifft auch die Partnerwahlen, die im Screwball seltsam willkürlich werden. Immer ist das Verhältnis aber auch kumpelhaft, so dass selbst eine Erotik geteilter Interessen von einem Sinn für Humor oder Albernheit angeleitet wird. Auch andere Ansprüche und Berechtigungen sind in diesen Komödien erstaunlich gleich verteilt. Das gilt für Berufliches und Machtoptionen, aber auch für Unterschwelligeres im menschlichen Verhältnis. In den Komödien dieser Zeit werfen auch Frauen ständig Augen auf Männerkörper. Hier muss man endlich auch die Filme von Mae West einschließen. Schließlich hat sie in einer ganz anderen Liga gespielt. Weder waren ihre Lustspiele jemals Screwball, noch war sie an einem tollpatschigen Selbstbild oder an kameradschaftlichem Sex interessiert. Der größte Unterschied ist aber, dass sie selbst die Autorin sowohl der Figur »Mae West« als auch der meisten ihrer Stücke und Drehbücher war.

Als West 1932 nach Hollywood ging, hatte sie das ganze Paket bereits fertig in der Tasche. Es war seit Jahrzehnten im Vaudeville, als New Yorker Theaterstar und Skandalautorin erprobt. Anfangs bezweifelte man bei Paramount, ob ihre notorische Bühnenpräsenz den Transfer in den Film überstehen würde. Doch war schon ihr erster Auftritt in »Night After Night« (1932) derart dreist und lebhaft, dass man ihr wenige Monate später den zweiten Film zutraute.

Mae West wurde so zum unwahrscheinlichsten aller weiblichen Filmstars. Eine kleinwüchsige, dickliche Frau mittleren Alters, deren stark verlangsamte Arm-, Schulter- und Hüftbewegungen und schiebendes Gangprofil eine Sexualität projizierten, die so bodenständig wie übergriffig war. Dieses Angebot funktioniert auch in den weniger ausgewogenen Filmen, die noch immer zu leuchten beginnen, sobald sie die Szene betritt.