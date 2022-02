»Die andere Seite der Geschichte erfahren«

Mario Hommes/Eibner/imago Zeche Prosper II: Hier ließ die Mehrheitssozialdemokratie im Februar 1919 Streikposten durch eine Bürgerwehr angreifen und verhaften (Bottrop, 3.12.2017)

An diesem Sonnabend wollen Sie vor dem Bottroper Rathaus 72 rote Luftballons aufsteigen lassen. Damit soll an 72 revolutionäre Arbeiter erinnert werden, die beim sogenannten Rathaussturm vor genau 103 Jahren getötet wurden. Was ist damals geschehen?

Es war kurz nach der Novemberrevolution. Am 17. und 18. Februar 1919 traten die Bergleute auf den Zechen Prosper I und II in den Streik. Eine aus bewaffneten Bürgern gebildete Volkswehr Bottop, die dem von der rechten Mehrheitssozialdemokratie, MSPD, beherrschten Arbeiter- und Soldatenrat unterstand, griff die Streikposten an und nahm zahlreiche Bergleute gefangen. Als sich deren Angehörige am 19. Februar vor dem Rathaus versammelten – wo ein Großteil der Gefangenen in der Polizeihauptwache inhaftiert war –, eröffnete die Volkswehr das Feuer. Es gab Tote. Am Nachmittag traf dann die aus revolutionären Arbeitern aus Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf gebildete revolutionäre Sicherheitswehr ein und forderte die Freilassung der Gefangenen sowie die Entwaffnung der Volkswehr. Das wurde vom Arbeiter- und Soldatenrat, der seinerseits das monarchistische Freikorps Lichtschlag aus Münster zur Hilfe gerufen hatte, abgelehnt. Daraufhin stürmte die revolutionäre Sicherheitswehr das Rathaus und befreite die Gefangen. Beim Gefecht wurden – neben 13 Volkswehr- und Polizeiangehörigen und einem Ratsmitglied – 72 Revolutionäre getötet.

Am 23. Februar 1919 marschierte das Freikorps Lichtschlag ein und nahm rund 300 Bergarbeiter, vor allem Kommunisten und USPD-Anhänger gefangen, die an der Erstürmung des Rathauses beteiligt gewesen sein sollten. Sie wurden zu Haftstrafen bis zu vier Jahren verurteilt, der Sprecher der Bergarbeiter, der Kommunist Alois Fulneczek, wurde im Gerichtsgefängnis ermordet.

Wie wurde von seiten der Stadt Bottrop bislang der bei den Kämpfen um das Rathaus getöteten Arbeiter gedacht?

Überhaupt nicht. In der städtischen Chronik und offiziellen Publikationen fehlt jeder Hinweis auf die 72 getöteten Arbeiter. Mit der Luftballonaktion und Postkarten, die ich zuvor in der Stadt verteilt habe, möchte ich erstmals an sie erinnern.

Was könnte der Grund dafür sein, dass bislang über die Opfer geschwiegen wurde?

Die Aufarbeitung der Stadtgeschichte in Bottrop erfolgte vor allem unter sozialdemokratischer Führung. Da wollte man es wohl nicht wahrhaben, dass die eigenen Leute damals brutal gegen die Bergarbeiter vorgegangen sind.

Was konnten Sie über die Toten herausfinden?

Die Namen der sogenannten Rathausverteidiger sind teilweise mit kurzer Biographie im Stadtarchiv Bottrop zu finden. Für sie gab es in der Weimarer Republik – zusammen mit dem deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund – und unter den Nazis jährliche, von der Stadtverwaltung unterstützte Gedenktage. Diese Tradition wurde die bis in die 1970er Jahre fortgesetzt. Über die Arbeiter heißt es dagegen im Archiv lediglich, es habe Tote auf Seiten der als »Spartakisten« bezeichneten Angreifer gegeben. Ich habe im Landesarchiv NRW, in linker Literatur und Zeitungsartikeln aus den 1920er Jahren zwar die Zahl der Toten recherchieren können, nicht aber ihre Namen.

Wie sind Sie als in der Türkei geborener und in Deutschland aufgewachsener Kurde dazu gekommen, sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet zu befassen?

Kurden und Aleviten wurden im Osmanischen Reich und in der Türkischen Republik massakriert. Das hat mich politisch geprägt. Ich bin mit SDAJ und DKP aufgewachsen und gehöre seit 25 Jahren der PDS bzw. der Partei Die Linke an. Mir ist aufgefallen, dass in den offiziellen Darstellungen der Stadt die Geschichte der Arbeiterbewegung zwischen 1918 und 1920 entweder verschwiegen oder verdreht dargestellt wird. Darum habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, darüber zu forschen. Die Bottroper Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht darauf, auch die andere Seite der Geschichte zu erfahren. Zugleich möchte ich damit ein antifaschistisches Zeichen setzten gegen den reaktionären Zeitgeist.