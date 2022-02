Hass gegen Linke

imago/Rolf Zöllner Auch vier Finger sind eine Faust: Buchhändler und Sozialist Klaus Baltruschat (Berlin, 12.2.1998)

Es war Mittwoch, der 19. Fe­bruar 1997: Der Buchhändler Klaus Baltruschat hatte gerade seinen Laden im Berliner Ortsteil Alt-Marzahn aufgeschlossen. Da betrat ein Mann das Geschäft und eröffnete aus einer Pumpgun das Feuer. Der 62jährige Buchhändler fiel getroffen zu Boden. Er überlebte schwer verletzt, doch sein von den Kugeln zerfetzter linker Unterarm und der kleine Finger der rechten Hand mussten amputiert werden.

Der Attentäter, der selbst in Marzahn lebende 24jährige Neonazi Kay Diesner, konnte vier Tage später nach einem Schusswechsel mit der Polizei festgenommen werden. Bei einer Kon­trolle auf einem Parkplatz bei Hamburg hatte er den Polizisten Stefan Grage erschossen, einen weiteren Beamten verwundet und wurde selbst getroffen. Im Kofferraum seines Wagens fand sich ein ganzes Arsenal von Schuss-, Schlag- und Stichwaffen. »Hass gegen die Linke«, gab Diesner vor Gericht als Motiv für den Angriff in Marzahn an.

In dem Haus befand sich neben dem auf linke Literatur spezialisierten »Kleinen Buchladen« die Bezirksgeschäftsstelle der PDS und das Abgeordnetenbüro von Gregor Gysi. Mit dem Anschlag habe er sich dafür rächen wollen, dass am Wochenende zuvor durch eine breite antifaschistische Mobilisierung ein Aufmarsch der NPD-Jugendorganisation »Junge Nationaldemokraten« durch Marzahn-Hellersdorf verhindert worden war. Diesner konnte sich in seinem Feindbild durch Berlins CDU-Innensenator Jörg Schönbohm bestärkt sehen. Linke hätten eine »Menschenhatz auf junge Demokraten« veranstaltet, hatte der CDU-Rechtsaußen in der Berliner Abendschau behauptet.

Im Dezember 1997 wurde Diesner zu lebenslanger Haft verurteilt und eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Laut Urteil war Diesner »alleiniges Subjekt« der Verhandlung. Ob faschistische Strukturen eine Rolle gespielt hatten, wurde offengelassen. Dabei hatte sich Diesner immer in entsprechenden Zusammenhängen bewegt. Bereits als 17jähriger gehörte er 1990 zu den Neonazis, die ein Haus in der Berliner Weitlingstraße besetzten. Er engagierte sich für die »Nationale Alternative«, die damals als einzige faschistische Partei ins Parteienregister der Noch-DDR aufgenommen worden war. Bei Wehrsportübungen erlernte er unter Führung des späteren Neonaziaussteigers Ingo Hasselbach den Umgang mit Schusswaffen. Später gehörte er zu den Anhängern des Nazirockers Winfried Arnulf Priem, der wegen Bildung eines »bewaffneten Haufens« zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Bei seiner Festnahme bezeichnete sich Diesner als Soldat des »Weißen arischen Widerstandes« – einer aus den USA inspirierten Bewegung, deren Anhänger als »Wehrwölfe« alleine oder in kleinen Zellen agierten. Nach dem Verbot mehrerer faschistischer Organisationen wurde in der Naziszene das »Konzept des führerlosen Widerstands« propagiert. So tauchte 1998 auch das spätere NSU-Kerntrio nach Bombenfunden in seiner Jenaer Garage in den Untergrund ab.

Im Gefängnis in Lübeck wurde Diesner von der 2011 verbotenen neonazistischen »Hilfsorganisation für nationale Gefangene« (HNG) betreut. 2013 gab er gegenüber der Berliner Zeitung an, seine aus »wirrem ideologischem Hass« begangenen Taten zu bereuen. Im Juni 2016 kam Diesner frei, da er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Lübeck keine Gefahr mehr darstellte und seine Abkehr von der Neonaziszene glaubwürdig sei. Sein Opfer Baltruschat erfuhr davon erst aus der Presse. »Der Täter bekam lebenslänglich und ist wieder frei, doch ich habe lebenslänglich zu leiden«, meinte der Invalide am Donnerstag gegenüber junge Welt. Eine Opferentschädigung von staatlicher Seite hat er nie bekommen. Statt dessen wurde sein Antrag auf ein Behindertenparkplatz mit dem zynischen Hinweis abgewiesen, er habe ja noch beide Beine. Solidarität hatte er dagegen von Kuba erfahren. Nachdem er angesichts breiter Anteilnahme nach dem Anschlag dazu aufgerufen hatte, statt Blumen zu schicken lieber an »Cuba Sí« zu spenden, lud ihn die kubanische Regierung zum Genesungsurlaub auf die sozialistische Karibikinsel ein.

An diesem Sonnabend jährt sich nicht nur das Attentat in Marzahn zum 25. Mal. Es ist auch der zweite Jahrestag des Anschlags von Hanau, bei dem in der hessischen Stadt neun Besucherinnen und Besucher von Shishabars ermordet wurden. »Wenn man die Faschisten gewähren lässt, greifen sie zum Gewehr«, lautet die klare Botschaft von Baltruschat, der darum noch regelmäßig an antifaschistischen Demonstrationen teilnimmt. Bis heute trainiert Baltruschat ein Mädchenhandballteam. Ob die Sportlerinnen denn erfolgreich sind? »Was für eine Frage – bei dem Trainer«, ist die selbstbewusste Antwort des mittlerweile 87jährigen.