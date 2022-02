»Mit den Morden waren wir alle gemeint«

Andreas Arnold/dpa »Alles keine Einzelfälle«: Demo anlässlich des ersten Jahrestags des Hanauer Anschlags (Frankfurt am Main, 18.2.2021)

Das rassistische Attentat in Hanau jährt sich an diesem Sonnabend zum zweiten Mal. Die dortige »Initiative 19. Februar Hanau« fordert Aufklärung und Konsequenzen. Weshalb demonstrieren Sie an dem Tag in Berlin?

Wir wollen an die Toten erinnern und schließen uns den Forderungen der Hanauer Initiative an. Am 19. Februar 2020 wurden neun Menschen mit Migrationshintergrund von einem Faschisten ermordet, gemeint waren aber wir alle. Auch in Berlin gibt es Stadtteile mit vielen Shishabars wie den in Hanau, wo das Attentat stattfand. Es hätte auch im Wedding, in Neukölln oder Kreuzberg passieren können.

Ständig haben wir hier Ärger mit Rechten oder mit der Polizei. Das ist auch der Grund, weswegen wir keine Fotos mehr von uns in Zeitungen veröffentlicht sehen wollen. Erfahrungsgemäß landen die auf rechten Webseiten, auf denen wir dann bedroht werden. Ist man Migrantin und Linke in einer Person, wie in meinem Fall, lebt man doppelt gefährlich. Nur wenige Tage nachdem wir die Demonstrationen am zweiten Jahrestag unter dem Motto »Kein Vergeben, kein Vergessen« angemeldet hatten, haben Rechte zum Autokorso an unserer Route aufgerufen. Unsere Wut über den rechten Terror sowie das gesellschaftliche und staatliche Versagen, uns zu schützen, werden wir dennoch auf die Straße tragen.

An welchen Stellen versagt der Staat aus Ihrer Sicht, wenn es um die Aufarbeitung rechter Gewalt geht?

Es fehlt der politische Wille dafür, Aufklärung zu leisten und Verantwortliche zu benennen. Allein den Bemühungen der Initiative 19. Februar Hanau ist es zu verdanken, dass die Ereignisse zumindest teilweise aufgeklärt werden. Demnach könnten zwei der Ermordeten heute noch leben, wäre der Notausgang in der Arena Bar am 19. Februar 2020 nicht verschlossen gewesen – auf Anweisung der Polizei, die dort Razzien durchführte. Das Ermittlungsverfahren dazu wurde aber von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Dass 13 der SEK-Beamten, die in der Tatnacht vor Ort waren, in Neonazichatgruppen aktiv waren, ist nur einer von vielen Skandalen.

Aus unserer Sicht ist es verfehlt, wenn Politiker Sätze sagen wie: »Rassismus ist das Gift, und wir stellen uns dagegen.« Vielmehr müssen sie jetzt eingestehen, dass die Morde hätten verhindert werden können. Der Hanauer Täter soll im Vorfeld auffällig gewesen sein und in seinem Umfeld Jugendliche mit der Waffe bedroht haben. Obgleich bekannt ist, dass aktuell 1.200 Nazis in der BRD Waffenerlaubnisse besitzen – die Dunkelziffer ist mutmaßlich deutlich höher –, bleiben die Verantwortlichen untätig.

Haben Sie Kontakt mit der Hanauer Initiative?

Wir tauschen uns aus. Die Initiative hat aufgerufen, bundesweit zu demonstrieren. Sie setzt sich beharrlich dafür ein, dass all die Ungereimtheiten hinterfragt werden. Zudem hat sie durchgesetzt, dass ein Untersuchungsausschuss des hessischen Parlaments zu der Tat eingerichtet wurde, der im Dezember 2021 erstmals öffentlich tagte. Wir unterstützen die Initiative und vertreten darüber hinaus eigene Inhalte.

Sie sprechen in dem Zusammenhang von Klassenkampf. Wie sind die beiden Themen miteinander verbunden?

Man kann antirassistische Forderung nicht losgelöst von der Tatsache erheben, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Beides ist eng miteinander verknüpft. Migranten werden oft mit prekären Jobs abgespeist, dazu von Polizei und Behörden wie Dreck behandelt. Der Ausweg besteht nicht darin, dass sich einige von uns anbiedern und in die herrschende Klasse aufsteigen. Wir müssen das System dahinter sehen, in dem Vertreter von Politik, Polizei, Justiz und Verfassungsschutz faschistisches Gedankengut schützen oder gar selbst verbreiten.

Wir können gut darauf verzichten, dass SPD und Grünen sich als antirassistisch darstellen. Solange sich die Demütigung von Migranten täglich wiederholt, Schutzsuchende abgeschoben werden und Rechte in Behörden ihr Unwesen treiben, braucht es niemanden zu wundern, dass sich Extremisten zu Gewalttaten berufen fühlen.